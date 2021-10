Volley Luzern startet in die neue Saison

Volleyball «Papier ist auswechselbar»: Der neue Trainer von Volley Luzern blickt optimistisch in die neue Saison Volley Luzern startet am Sonntag in die neue Saison – mit einem neuen Trainer und elf neuen Spielern. René Leupi Jetzt kommentieren 08.10.2021, 05.00 Uhr

Marco Fölmli ist der neue Trainer von Volley Luzern. Bild: PD

Das NLA-Männerteam von Volley Luzern startet am Sonntag mit einer Woche Verspätung in die NLA-Meisterschaft. Das Auftaktspiel vor Wochenfrist gegen Chênois wurde wegen einer Corona-Isolation dreier Genfer Spieler verschoben. Am Sonntag nun wartet in der Sporthalle Bahnhof (17.00 Uhr) kein geringerer als Titelanwärter Amriswil auf die Luzerner.

Bei Volley Luzern blieb nach der Saison 2020/21 kein Stein auf dem anderen. Zuerst drohte aus wirtschaftlichen Gründen das sportliche Aus. Die Rettung erfolgte über die Crowdfunding-Plattform funders.ch, wo über 100000 Franken zusammenkamen und dem NLA-Team somit eine Zukunft sicherten.

Pensum bei Swiss Volley um 50 Prozent reduziert

Dann musste ein neues Team zusammengestellt werden: Zwölf Spieler verliessen den Verein, elf neue kamen. Umbruch auch an der Seitenlinie: Der neue Trainer Marco Fölmli ist in der Szene kein unbeschriebenes Blatt. Der 41-Jährige coachte die letzten drei Saisons Emmen-Nord (1. Liga), ist Assistenztrainer des Schweizer Nationalteams, Chefcoach der U-20-Auswahl und Nachwuchsverantwortlicher bei den Männern von Swiss Volley. Mit dem Engagement bei Luzern reduziert der in Eich wohnhafte Nidwaldner sein Pensum bei Swiss Volley um 50 Prozent und gab gleichzeitig die Leitung des Männer-Nachwuchses ab. Am Sonntag nun steht Fölmli erstmals als NLA-Chefcoach an der Seitenlinie von Volley Luzern.

Marco Fölmli, wie ist ihre Gefühlslage vor dem ersten Meisterschaftsspiel als Chefcoach einer NLA-Mannschaft?

Marco Fölmli: Vorfeudig, endlich geht’s los. Darauf haben wir seit Mitte August hingearbeitet.

Demzufolge war die Spielabsage gegen Chênois nicht nach ihrem Gusto?

Wir waren parat, wenn auch noch nicht auf dem Maximum. Und Schweizer Meister Chênois wäre wohl nicht in der Form der letztjährigen Saison gewesen. Sie haben den Supercup gegen Jona verloren und hatten Verletzte zu beklagen.

Vom letztjährigen Team sind einzig Tim Köpfli und Libero Jörg Gautschi übrig geblieben. Reichten die sechs Wochen Vorbereitungszeit aus, um ein neues, schlagkräftiges Team zu formen?

Viele Spieler kennen sich von den Engagements bei anderen Teams und aus der Zeit in der Nationalmannschaft. Einige kennen mich von der gemeinsamen NLB-Zeit bei Volley Schönenwerd, wo ich als Trainer arbeitete. Erschwerend war aber, dass wir in der Vorbereitung eine lange Verletztenliste zu beklagen hatten, und dass Edvarts Buivids erst nach der Europameisterschaft am 20. September zum Team gestossen ist. Wir haben bei der Abstimmung bestimmt noch Luft nach oben. Das ist auch gut so, sonst wüsste ich nicht, was wir in den kommenden Wochen noch trainieren sollten (lacht).

Volley Luzern weiss mit Buivids und Tim Köpfli zwei Topskorer in seinen Reihen. In der abgelaufenen Saison hatte einzig Köpfli diese Last zu tragen. Ist ihr Team damit für die Gegner unberechenbarer geworden?

Jein, auf den Aussenpositionen sind wir mit Köpfli, Luca Müller, Bruno Jukic und Irian Mika sehr ausgeglichen besetzt, hier besteht keine allzu grosse Diskrepanz. Grosse Erwartung lastet hingegen auf Buivids. Doch der Lette hat sich diese Last mit dem Topskorer-Titel in der Saison 2019/20 selber geschaffen.

Nun wartet mit Amriswil der Titelfavorit. Volley Luzern hat mit 220000 Franken das kleinste Budget aller NLA-Teams, Amriswil ist Finanzkrösus der Liga. Wo liegt die Wahrheit auf dem Spielfeld?

Das sieht auf dem Papier so aus und kann man mathematisch auch so sehen. Dass Amriswil der Titelfavorit ist, will ich nicht in Abrede stellen, die Thurgauer müssten gemäss Budget auch Meister werden. Doch Papier ist auswechselbar. Die Wahrheit liegt, gut schweizerisch ausgedrückt, wohl in der Mitte.

Demzufolge rechnen Sie sich Chancen aus, gegen den Titelfavoriten zu punkten?

Amriswil hatte bereits drei Ernstkämpfe, zwei in der Champions-League-Qualifikation und das Saisonauftaktspiel gegen Näfels, bestritten. Das ist bestimmt kein Nachteil. Doch chancenlos steigen wir nicht ins Spiel.

Haben Sie den Stammsechser bereits im Hinterkopf?

Nein, noch ganz und gar nicht. Der Stammsechser wird sich am Freitagabend nach dem Abschlusstraining konkretisieren.

Wagen Sie einen Resultattipp?

(überlegt lange). Wahnsinn, ich will mich nicht zum Fenster hinauslehnen, doch ich hoffe auf ein enges Spiel.