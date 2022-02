Ski alpin Pechvogel mit grossem Kämpferherz: Eliane Christen will ihre Weltcup-Träume nicht aufgeben Eliane Christen (23) ist ein eindrückliches Comeback gelungen. Doch nun sieht sich die Urnerin erneut gezwungen, die Saison abzubrechen. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 14.02.2022, 17.03 Uhr

Eliane Christen hat die Hoffnung nicht aufgegeben, im Weltcup Fuss zu fassen. Bild: PD

Wenn jemand die Bezeichnung Pechvogel verdient, dann sicherlich Eliane Christen. Was die Hospentalerin an Rückschlägen wegstecken musste und schon wieder muss, ist happig. Im November 2020 holte sie an den Slalom-Schweizer-Meisterschaften die Silbermedaille. Dies nach einer zweijährigen Zwangspause, verursacht durch einen Schien- und Wadenbeinbruch, der eine lange Rekonvaleszenzzeit nach sich zog.

Nur wenige Tage nach ihrem starken Abscheiden bei den nationalen Titelkämpfen verletzte sich die Urnerin erneut schwer. Bei einem FIS-Slalom in Adelboden stürzte sie unglücklich und erlitt eine Fraktur des linken Unterschenkels. In der Folge musste sie die hoffnungsvoll begonnene Saison schlagartig beenden. Doch die C-Kader-Athletin von Swiss-Ski steckte nicht auf und kämpfte sich abermals zurück. Sie sagt:

«Als ich im Spital lag, ging bei mir zunächst der Laden runter. Es war sehr hart, erneut pausieren zu müssen und nicht einmal frei Skifahren zu können. Aber als ich wieder nach Hause durfte, war für mich schnell klar, dass ich weitermache.»

Fataler Sturz im Oberengadin

Die Heilung des Bruchs verlief deutlich besser als bei der zwei Jahre zuvor am gleichen Bein erlittenen Verletzung. Christen musste dennoch eine mehrmonatige Pause einlegen und konnte dann mit einem dosierten Konditionstraining beginnen. Das Training auf Schnee nahm sie im August 2021 wieder auf. «Der Aufbau verlief ganz gut. Ich hatte im Vergleich zu meinen Kaderkolleginnen ein reduziertes Pensum und auch weniger Skitage», sagt die 23-Jährige. Trotz diesem dosierten Programm legte sie ein erstaunliches Comeback hin. Ende Dezember gewann sie auf der Lenzerheide sogar einen FIS-Slalom. Zudem fuhr sie in diesem Winter in den zehn bestrittenen Rennen ein halbes Dutzend Mal in die Top Ten. «Nach der ganz gut verlaufenen Vorbereitung kam dies eigentlich nicht ganz unerwartet. Ich war zuversichtlich, vorne mithalten zu können», so Christen, die sogleich relativiert:

«Eigentlich wäre ich recht zufrieden. Aber Mitte November vor dem ersten Saisonrennen auf der Diavolezza im Oberengadin stürzte ich schwer. Das Bein blieb zwar heil, doch durch den erlittenen Schlag verschob sich der Nagel im Knochen. Seither habe ich Schmerzen, die immer schlimmer geworden sind.»

Weil keine Besserung in Sicht war und Wettkämpfe nur noch mit Schmerzmitteln möglich waren, fasste sie Ende Januar schliesslich den Entschluss, die Saison abzubrechen. Zuletzt startete sie noch an zwei FIS-Slaloms im italienischen Pozza di Fassa, die sie auf den Plätzen 9 und 16 beendete.

Karriereende ist kein Thema

Als nächstes wird sich die Urschnerin den Nagel im Bein entfernen lassen, wobei der Operationstermin noch nicht feststeht. Danach folgt eine Rehabilitationsphase. Bis zur Operation möchte sie wenigstens noch etwas frei Skifahren gehen. «Ich hoffe, im April oder Mai wieder Skifahren zu können», betont Christen. «Auf jeden Fall möchte ich weitermachen und wieder Rennen bestreiten. Dieser Rückschlag ist deutlich weniger schlimm als die anderen.»

Eliane Christen. Bild PD

Woher kommt dieser enorme Wille, sich immer zurück zu kämpfen? Darauf antwortet die 1,62 Meter grosse und 57 Kilogramm schwere Athletin:

«Ich fahre einfach unheimlich gerne Ski und liebe es, mit meinen Freundinnen von Wettkampf zu Wettkampf unterwegs zu sein. Das ist ein grosser Antrieb für mich.»

Eliane Christen hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, irgendwann den Sprung in den Weltcupzirkus doch noch zu schaffen. Dazu müsste allerdings die schier unglaubliche Pechsträhne endlich ein Ende nehmen.

