Profitrainer für den EHC Engelberg Oldrich «Olly» Jindra (Bild) amtet ab 1. Mai 2020 als Headcoach beim Nachwuchs des Drittligisten Engelberg-Titlis. Andrea Hurschler 06.02.2020, 16.53 Uhr

Der Tscheche Oldrich Jindra. Bild: PD

Erstmals in der Vereinsgeschichte engagieren die Obwaldner einen Profitrainer, der hauptberuflich die Verantwortung für alle Nachwuchsteams übernimmt. Jindra bringt einen immensen Leistungsausweis mit: Er ist seit über 20 Jahren Eishockeytrainer, besitzt alle wichtigen Trainerlizenzen und hat diverse Altersstufen und Teams in Tschechien, Deutschland, Österreich und in der Schweiz trainiert, zuletzt den EHC Olten 2000. Der Tscheche spricht fliessend Deutsch und verfügt nebst grossem Eishockeywissen auch über weitreichende soziale und pädagogische Kompetenzen.