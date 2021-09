Fallschirm-Punktlandungen sind der Antrieb für die Familie Franz

Fallschirm-Zielspringen Punktlandungen sind der Antrieb für die Familie Franz Diese Sportart fasziniert die Familie Franz vom Para-Sport-Club Triengen. Es ist ein kostspieliges und zeitintensives Hobby. Peter Birrer Jetzt kommentieren 07.09.2021, 05.00 Uhr

Das Team Paradodendro an den Schweizer Meisterschaften, von links: Barbara Franz, Christina Franz, Erica Franz, Marta Straub (die Schwester von Erica Franz), Claudia Grätzer und Mirjam Lutz. Pius Amrein (Triengen, 3. September 2021)

Die zierliche Frau trägt einen schweren Rucksack, gegen 14 Kilo wiegt der Inhalt. Dann steigt sie ins Flugzeug, und während es in die Höhe geht, taucht Erica Franz gedanklich in eine andere Welt ein. Sie befindet sich in der letzten Phase der Vorbereitung auf das, was für sie längst Routine ist – und doch jedes Mal wieder etwas Besonderes: Sie stürzt sich mit einem Fallschirm in die Tiefe.

Ihr Antrieb ist es, nicht irgendwo zu landen, sondern auf einer Zielmatte. Und dort idealerweise mit der Ferse auf einem zwei Zentimeter grossen Punkt. Schafft sie das, hat sie einen Nuller. Was klingt wie ein Fehlversuch, bedeutet in ihrer Sportart das Maximum. Franz hat sich mit dem Fallschirm auf das Zielspringen spezialisiert, hat als Mitglied des A-Kaders von Swiss Skydive schon über 7000 Sprünge hinter sich – und kann sich nicht vorstellen, dass sie die Lust einmal verliert. «Ein Leben ohne Fallschirmspringen?», fragt ihr Mann Andi und fängt an zu grinsen:

«Unvorstellbar! Sie ist wahnsinnig ehrgeizig und hartnäckig.»

Mit dem Fallschirm zur eigenen Hochzeit

An diesem Freitag und Samstag springt sie in Triengen mit ihrem Team Paradodendro, das normalerweise aus fünf Leuten besteht. An den Schweizer Meisterschaften ist es nur ein Trio. Als Achte von 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist Erica Franz die beste ihrer Gruppe. Ihre Tochter Barbara wird 13. und liefert eine Leistung ab, über die sich Erica besonders freut, sie sagt:

«Alles in allem dürfen wir sehr zufrieden sein. Auch wenn ich im letzten Sprung Bronze vergab.»

Erica Franz ist 61, gebürtige St.Gallerin, die mit Andi in Deitingen SO lebt und Mitglied des Para-Sport-Clubs (PSC) Triengen ist, dem grössten Fallschirmverein in der Schweiz. Vor 39 Jahren absolviert sie mit ihrer Schwester Marta im Tessin die Ausbildung, zwei Jahre später nimmt sie erstmals an einer WM teil. Und natürlich wird die eigene Hochzeit mit dem Sport kombiniert. Sie springt mit Andi aus dem Flugzeug, die beiden landen neben dem Standesamt und geben sich mitsamt der Fallschirm-Montur das Jawort.

Erica und Andi teilen ihre Leidenschaft mit ihren vier Kindern, verbringen mit ihnen Ferien gerne in der Nähe von kleinen Flugplätzen, um springen zu können. Das Praktische bei ihrer Konstellation: Vater Franz ist Pilot und Fluglehrer, oft steuert er die Maschine gleich selber. Die Töchter Christina (fehlte an den SM verletzungsbedingt) und Barbara Franz sind heute noch aktiv und gehören ebenfalls zum nationalen A-Kader.

Mehrere Medaillen im Para-Ski

Regelmässig sind die drei Frauen an Weltmeisterschaften am Start, nicht nur im Zielspringen, sondern auch im Para-Ski – und haben schon mehrere Medaillen gesammelt. Dabei gilt es, zuerst einen Riesenslalom zu bestreiten, bevor ein Fallschirm-Zielsprung folgt.

Es ist ein Hobby, ja, aber ein sehr zeitintensives und auch kostspieliges. Erica Franz und ihre Töchter legen weite Distanzen mit ihrem Wohnmobil zurück, um an die Wettkampforte zu gelangen. Pro Saison belaufen sich die Ausgaben pro Kopf zwischen 18 000 und 30 000 Franken. Darin enthalten sind Trainings, Reisen quer durch Europa, Unterkünfte und Startgelder. Wer sich für einen Bewerb einschreibt, bekommt kein Geld, sondern muss welches bezahlen. An den Schweizer Meisterschaften in Triengen sind das 300 Franken.

Für Erica Franz besteht der Antrieb darin, Erfolg zu haben und möglichst viele perfekte Punktlandungen zu realisieren:

«Das ist auch das Schöne: Selbst nach so vielen Jahren gibt es Optimierungsmöglichkeiten. Und man ist selber dafür verantwortlich, wie man abschneidet. Man kann nie dem Gegner die Schuld geben, wenn es nicht wunschgemäss läuft.»

Und wie ist es mit dem Puls? Fliegt die Angst mit? «Nein», antwortet Franz, «Respekt muss sein, aber Angst habe ich keine. Es ist ein bisschen wie Velofahren oder Schwimmen: Man lernt es und hat die Abläufe schnell intus.» Die nötigen Handgriffe sind wie automatisiert, sie beherrscht den Prozess, der lange vor dem Absprung einsetzt. Wenn Erica Franz durch die Lüfte schwebt, hat sie zwar keine Zeit, um zu überlegen, was sie am Abend kocht oder wie das Programm des nächsten Tages aussieht. «Dann bin ich im Wettkampfmodus», sagt sie, fügt aber an: «Ich geniesse die Momente.»

Zielspringen: Ein Sport, kein Abenteuer

Auf Bungee- oder Basejumping verzichtet sie. Zielspringen hat für sie nichts mit Nervenkitzel zu tun, längst nicht mehr mit Adrenalinschüben und Abenteuer, sondern mit Sport. «Das Risiko, dass etwas passiert, ist gering», sagt sie, «wenn man es einmal kann, verlernt man es nicht mehr.» Hochwertiges Material, Notfallschirm: Sie fühlt sich sicher, wenn sie das Flugzeug verlässt. In all den Jahren ist ein Bänderriss alles, was sie an Verletzungen davongetragen hat.

Ende September steht der nächste Ausflug der Familie Franz an. In Locarno findet der Weltcupfinal statt. Und eines ist jetzt schon klar: Mutter Erica hat bislang so viele Punkte an den verschiedenen Bewerben gesammelt, dass sie nicht mehr vom Podest verdrängt werden kann.

