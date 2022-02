Leichtathletik Pura Vida – und Paris-Philosophie: Géraldine Ruckstuhl krempelt ihre Karrierepläne total um Die Innerschweizer Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl (23) ist zurück – mit einem Zweijahresplan. Turi Bucher Jetzt kommentieren 22.02.2022, 05.00 Uhr

Die Enttäuschung war gross bei Géraldine Ruckstuhl, als die Schweizer Selektionäre sie im vergangenen Juli nicht für die Olympischen Spiele von Tokio aufboten. Die Altbüroner Siebenkampf-Leichtathletin hatte einen Ermüdungsbruch im Fuss erlitten, und dieser linke Fuss, ihr Sprungfuss, beschritt die Genesung nicht im gewünschten Tempo. Einerseits musste Ruckstuhl mit ihrem verletzten Fuss an Wettkämpfen Punkte sammeln, um sich für Olympia zu qualifizieren, andererseits hätte der Fuss Entlastung gebraucht und zur Ruhe kommen müssen. Die Olympia-Selektionäre befanden, dass Ruckstuhl so in Japan nicht ihre Bestleistungen hätte leisten können, und schlugen die Tokio-Tür zu. Die Enttäuschung der 23-Jährigen vermischte sich mit Ärger, und diesen tat sie auch öffentlich kund, allerdings nie gegen den Leichtathletik-Verband oder gegen Swiss Olympic gerichtet.

Dann kam der Moment, der sie realisieren liess, dass sie sich von dieser Enttäuschung und von diesem Ärger loslösen musste. Ruckstuhl entschied:

«Ich reise nach Costa Rica und bin für niemanden erreichbar.»

Freizeit und Freiheit in Costa Rica: Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl. Bild: PD

Zuvor verabschiedete sie sich von ihrem damaligen Trainerteam – und zwar nicht nur für die Zeit der Ferienabwesenheit, sondern endgültig. Die Schweizer Rekordhalterin im Siebenkampf schaltete während ihrer Reise ans Karibische Meer in Zentralamerika noch im Flugzeug ihr Handy dauerhaft aus, nur die Uhr blieb zur Orientierung am Handgelenk. Dreieinhalb Wochen verbrachte sie mit ihrem Partner in Costa Rica, so lange Ferien, Freizeit und Freiheit an einem Stück hatte sie seit dem 13. Lebensjahr nicht mehr. «Die Lebenseinstellung der Menschen in Costa Rica hat mich beeindruckt», sagt sie und ergänzt:

«Ich wurde mir selber bewusst, was ich suche und was ich tun will.»

Seither steht auf ihrem Whatsapp-Status: «Pura Vida». Es bedeutet in Costa Rica, dankbar im Einklang mit der Natur zu leben, Flora und Fauna zu schätzen und zu schützen, auch, sich auf die positiven Dinge im Leben zu fokussieren, das Negative von sich fernzuhalten. Und irgendwie auch: Auf das Handy verzichten zu können.

Der neue Trainer heisst Manuel Evangelista

Als sie in die Schweiz zurückkehrte und nach zwei Tagen ihr Gerät wieder einschaltete, sagte Géraldine Ruckstuhl zu sich selber: «Mein primäres Ziel ist es, wieder Spass und Freude an der Leichtathletik zu haben.» Dazu gehört auch, dass sie ihr Dasein als Spitzensportlerin komplett umkrempelte. «2021 war ein schwieriges Jahr für mich. Nach dem Verpassen der Olympischen Spiele habe ich das ganze Konzept überprüft und hinterfragt. Und ich bin zum Schluss gekommen: Ich will etwas komplett Neues, einen Neustart.» Neuer Trainer, neuer Trainings- und Lebensstandort, neues Management. Aber der Reihe nach. Ihr neuer Trainer heisst Manuel Evangelista. Ruckstuhl beschreibt ihn so: «Er ist offen und freundlich, er hat ein grosses Herz und weiss, was er will. Er ist ein bisschen wie ich, darum funktioniert es.» Mit Evangelista peilt sie ihr grosses Ziel, die Olympischen Sommerspiele 2024 von Paris, an. «Paris, das ist meine Philosophie», sagt Ruckstuhl überzeugt. «Dort will ich hin, dafür gebe ich alles.» Und Ruckstuhl fügt trotzig-optimistisch an:

«Eine Qualifikation für Paris 2024 wäre auch eine Antwort an jene, die 2021 nicht mehr an mich geglaubt haben.»

Mittlerweile in Zürich wohnhaft, trainiert Ruckstuhl im Letzigrund und im Sportzentrum Sihlhölzli. Mit ihrer neuen Trainingsgruppe strebt sie eine langfristige Zusammenarbeit an: «Ich habe ein Commitment, ein Bekenntnis bis 2024 abgegeben», erklärt sie.

Die beste Siebenkämpferin der Schweiz arbeitet dazu weiterhin in einem 40-Prozent-Pensum als kaufmännische Angestellte in Menznau, und im Gespräch mit ihr ist zu spüren, dass die Auszeit und die Veränderungen ihr gut getan haben. Sie sagt:

«Ich fühle mich richtig gut und hundertprozentig fit.»

Geraldine Ruckstuhl möchte sich für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 03. Juli 2020)

Unterdessen hat sich Ruckstuhl auch noch von ihrer Managerin getrennt. Die Leichtathletin ist jetzt ihre eigene Managerin, mit Unterstützung der Familie. «Ich mache es selber, weil ich es gerne mache. Ich habe mir im Verlaufe der letzten Jahre diesbezüglich Know-how angeeignet.»

Im Juli WM, im August EM

Die Highlights in diesem Jahr sind die WM im amerikanischen Eugene (15. bis 24. Juli) und die EM in München (15. bis 21. August). Für diese Anlässe muss sie an Siebenkampf-Wettbewerben eine noch nicht definierte Punktelimite erreichen oder sich via Weltbesten-Ranking qualifizieren. Wegen ihrer verletzungsbedingten Wettkampfabstinenz und dem unfreiwilligen Fehlen an Olympia figuriert Ruckstuhl momentan nicht in den Top 100. Ihr erster richtiger Wettkampf im Jahr 2022 steht am 30. April im italienischen Grosseto auf dem Programm.

Doch zuerst wird Geburtstag gefeiert. Am kommenden Donnerstag wird Géraldine Ruckstuhl 24-jährig. Von wegen Zweijahres-Paris-Plan! Rechne: Mit diesem Alter liegt nach Paris mindestens noch eine weitere Olympia-Teilnahme drin. 2028 würde dann – Pura Vida für einmal total anders – nach Los Angeles führen.

