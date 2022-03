Radsport Kunst mit dem Velo ohne Sattel: Kein Hindernis ist vor diesen Sportlerinnen und Sportlern sicher Debi Studer vermittelt in Luzern die Faszination des Trial-Sports – und ist selber die beste Fahrerin in der Schweiz. Peter Birrer Jetzt kommentieren 08.03.2022, 05.00 Uhr

Locker und leicht sieht das aus, wie sie knifflige Hürden meistert, über Europaletten hüpft, wie sie mühelos schmale Holzbalken überwindet und stets das Gleichgewicht behält. Auf dem anspruchsvollen Parcours ist sie freilich nicht zu Fuss unterwegs, sondern mit dem Velo.

Debi Studer führt vor wie es geht, gibt dem Nachwuchs aber auch wertvolle Instruktionen. Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 2. März 2022)

Die Sportart, die sie betreibt, füllt einen grossen Teil ihres Alltags aus: Debi Studer hat sich dem Trial verschrieben. Hauptberuflich ist die 36-Jährige, die im Aargau aufwuchs, als Polizistin in Basel tätig. Exakt «52,04 Prozent» betrage ihr Pensum dort, sagt sie, «daneben bin ich Vollblut-Trialfahrerin. Mein Leben ist auf Trial ausgerichtet.»

Sie bestreitet nicht nur Wettkämpfe, sondern vermittelt ihr Wissen und Können auch als Trainerin – unter anderem in Luzern. Unter dem Vordach der Mehrzweckhalle Allmend befindet sich das Revier der «Snakebites», des 2012 gegründeten Velo-Trial-Clubs Luzern. Mittwoch für Mittwoch fährt sie mit ihrem Geländewagen vor und zeigt sowohl Kindern als auch Jugendlichen und Erwachsenen, was sich mit dem Trial-Bike anstellen lässt. Zur Seite steht ihr mit Silvia Schuler, Daniel Wenger und Elmar Stuck ein Trio, das sich Wissen in Jugend+Sport-Kursen angeeignet hat.

Trial zu etwas mehr Popularität verhelfen

Studers Leidenschaft gehört einer Randsportart, der kaum mediale Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ihr ist sehr wohl bewusst, dass sich daran nicht viel ändern lässt. Aber wenn sie einen Beitrag dazu leisten kann, dem Trial zu einer Spur mehr Popularität zu verhelfen, dann tut sie das mit grenzenlosem Engagement.«Das Schöne ist: Man erzielt relativ schnell einen Lernfortschritt», sagt sie und fügt mit einem Schmunzeln an:

«Man wird eher Meister im Trial als im Fussball. Die Anzahl der Leute, die unseren Sport betreiben, ist ja überschaubar.»

Dabei kann Studer lange nichts mit Velofahren anfangen. Mit zehn Jahren zieht sie sich bei einem Sturz eine schwere Gehirnerschütterung zu, und fortan ist ihre Lust, durch die Gegend zu radeln, ziemlich begrenzt. Als sie Militärdienst leistet, kommt sie zwar nicht darum herum, sich wieder auf ein Velo zu setzen. Nur: Spass daran hat sie nicht. Ihr liegt der Kampfsport viel näher, und in diesem Bereich feiert sie auch bemerkenswerte Erfolge. Eine ihrer Disziplinen: Mixed Martial Arts. Das Duell Frau gegen Frau oder auch gegen Mann mit Vollkontakt reizt sie besonders.

Das ändert sich erst, als sie ihren Freund kennen lernt, der ihr schmackhaft macht, es doch einmal mit Trial zu probieren. Tatsächlich wird seine Sportart auch ihre, sie sagt:

«Es war so etwas wie Liebe auf den zweiten Blick. Es hat mir total den Ärmel reingenommen.»

Physisch und psychisch anspruchsvoll

Studer hat so viel Talent, dass sie bald im Weltcup starten darf. 2014 gewinnt sie ihren ersten nationalen Meistertitel, und sie steigert den Trainingsumfang laufend. Bis zu 20 Stunden übt sie mit dem Bike, bis zu zehn Stunden verbringt die Schweizer Nummer 1 mit Kraft- oder Ausdauereinheiten. Trial ist anspruchsvoll, nicht nur in physischer Hinsicht.

Auch geistig wird gefordert, wer Hindernisse erfolgreich überwinden will – im Idealfall so, dass kein einziges Mal ein Fuss auf den Boden gesetzt werden muss (das gibt Strafpunkte im Wettkampf). Selbst ausgewiesene Fahrerinnen wie Debi Studer können sich beispielsweise mit einer mehrstufigen Treppe gut einmal gegen eine Stunde lang beschäftigen. Sie, die einen unbändigen Bewegungsdrang hat, verbesserte durch den Sport ihre Konzentrationsfähigkeit.

Bei der Polizei ist sie auch Bike-Instruktorin

Es sieht zuweilen waghalsig aus, was die Sportlerinnen und Sportler aufführen. «Mut gehört dazu», betont Studer. Geschützt sind sie nicht nur mit Helm, sondern auch Schonern und einem Rückenpanzer. Die Artistik zeigen sie auf einem Velo ohne Sattel, mit sehr guten Bremsen und breiten Hinterrädern. Studer hat sich eben zwei neue dieser speziellen Gefährte bestellt, dank Carbon nur je 6,8 Kilo schwer. Kostenpunkt: je 3500 Franken.

Das einst ungeliebte Velo ist im Leben von Debi Studer zentral, zum einen wegen ihres geliebten Sports, zum anderen auch aus beruflichem Grund. Sie ist als Polizistin in Basel oft mit dem Bike unterwegs und amtet auch als Instruktorin, das heisst: Sie bringt ihren Kolleginnen und Kollegen die richtige Velo-Technik bei.

Debi Studer, die seit 2018 das Fallschirm-Brevet besitzt, ist eine eigenwillige Frau, das sagt sie selber. «Anti-Mainstream» ist der Begriff, den sie verwendet:

«Wenn alle ein grünes T-Shirt tragen, entscheide ich mich für ein rotes.»

Neben ihrer Anstellung bei der Polizei verdient sie ihr Geld mit Workshops, als Trainerin und mit Shows – sie tritt bei Anlässen einer Autogarage auf oder wird als Attraktion für eine Geburtstagsparty gebucht.

Ihr Enthusiasmus für den Trial-Sport ist ungebrochen. Sie fährt gerne von Basel nach Luzern – oder nach Frankreich wie am vergangenen Wochenende, um einen Wettkampf zu bestreiten. Trial, das ist ihre Welt. Und sie ist erst recht glücklich, wenn sie am Ende eines Trainings von den Teilnehmenden hört: «Das war cool!»

