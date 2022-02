Der HC Kriens-Luzern bangt um die Playoffs

Handball Ratlos, mutlos, glücklos: Der HC Kriens-Luzern bangt inzwischen um die Playoffs Der HC Kriens-Luzern findet auch in St. Gallen nicht aus der Krise – 23:25-Niederlage. Stephan Santschi 09.02.2022, 23.04 Uhr

Der St. Galler Topskorer Andrija Pendic (am Ball) setzt sich gegen die Krienser Abwehr durch. Bild: Stefan Risi (St. Gallen, 9. Februar 2022)

Die Talfahrt des HC Kriens-Luzern geht weiter. Nach dem fürchterlichen Auftritt am letzten Freitag beim Cup-Viertelfinal-Out gegen GC Amicitia Zürich (23:28) bekommen die Zentralschweizer auch im ersten Meisterschaftsspiel des Jahres keinen Fuss auf den Boden. Auswärts gegen ein biederes St. Otmar St. Gallen verlieren sie mit 23:25 und schlittern weiter in die Krise. In dieser Verfassung ist selbst ein Platz in den Playoffs (Top 8) nicht mehr garantiert, vor allem in der Offensive ist der HCKL völlig von der Rolle, fehlt das harmonische Miteinander. Doch alles der Reihe nach.

Die Chance, in St. Gallen etwas Balsam auf die geschundene Handballseele aufzutragen, schien nicht ungünstig. Im Gegensatz zu den Kriensern hatte St. Otmar noch kein Pflichtspiel in den Beinen und auch die Testspiele gegen österreichische Konkurrenz mussten wegen den Coronamassnahmen abgesagt werden. Kam hinzu, dass wichtiges Personal verletzt war, was unter anderem dazu führte, dass im rechten Rückraum kein Linkshänder zur Verfügung stand. «Unser Trainer war unglaublich unzufrieden», sagte der ehemalige St. Galler Sportchef Dominique Gmür vor der Partie.

Neue Abwehrvariante zeigt Wirkung

Die Art und Weise, wie der Krienser Goalie Rok Zaponsek aber bereits den ersten Gegenstossball in die Hände eines Gegners warf, liess früh erahnen, dass die Gäste weiterhin zu stark mit sich selbst beschäftigt sind, um aus dem Ungemach des Gegners Profit zu schlagen. Das fehlende Selbstvertrauen war schier greifbar und machte sich primär im Angriff bemerkbar. Ohne Zug aufs Tor, mit überhasteten Entscheidungen und ohne Entschlossenheit im Abschluss stolperten die Gäste dem Pausenpfiff entgegen, lagen nach 23 Minuten mit 7:11 zurück.

Eine taktische Umstellung von Trainer Goran Perkovac brachte Kriens-Luzern dann aber erstaunlich schnell zurück ins Spiel – erstmals in dieser Saison liess er die Abwehr in einer 3:3-Formation laufen. Die Krienser provozierten beim Gastgeber technische Fehler, fanden mehrmals in den Gegenstoss und machten aus einem 10:14-Rückstand bis zur 36. Minute eine 16:14-Führung. Sollte der Mannschaft in St. Gallen tatsächlich der ersehnte Befreiungsschlag gelingen? Mitnichten. So herzhaft der HCKL in der Abwehr zupackte, so rat-, mut- und glücklos agierte er weiterhin im Positionsangriff. Keine Breite, kein Spiel über den Kreisläufer, keine Wucht aus dem Rückraum, keine Überraschungsmomente, keine Durchschlagskraft, ein Topskorer (Hleb Harbuz), der nur mit zwei verschossenen Penalties auffiel und ein Flügelspieler (Ramon Schlumpf), der in der entscheidenden Phase beste Kontermöglichkeiten ausliess – in der Summe waren die Unzulänglichkeiten schlicht überwältigend.

Krienser Angriff ist nur Stückwerk

Kam hinzu, dass Perkovac zu spät auf die 7:6-Angriffsvariante zurückgriff. «Diese Frage werde ich mir stellen müssen», gestand er nach Spielschluss, am Ende führte die Krienser eine elfminütige Phase ohne Torerfolg auf die Verliererstrasse. Fakt ist: In dieser Form hat Kriens-Luzern noch nicht einmal die Qualifikation für die Top 8 auf sicher, an die Playoffs mag Perkovac jetzt aber gar nicht denken:

«Es sind noch viele Punkte zu verteilen, als nächstes richte ich meinen Fokus auf das Heimspiel am Sonntag gegen Wacker Thun. Wir haben zwar kopflos gekämpft, aber mit dem Einsatz und dem Kampfgeist war ich seit langem wieder einmal zufrieden.»

St. Otmar SG – Kriens-Luzern 25:23 (14:11)

Kreuzbleiche. – 411 Zuschauer. – SR Abalo/Maurer. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen St. Gallen, 4-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern. – St. Gallen: Bringolf (19 Paraden)/Perazic (1); Fricker (1 Tor), Jurilj (1), Pendic (3/1), Pietrasik (6), Kaiser (7/5), Geisser (5), Juric (1); Schneider, Maros (1). – Kriens-Luzern: Zaponsek (13 Paraden)/Eicher; Idrizi (7 Tore), Orbovic (4), Oertli (2), Rellstab (1), Langenick (1), Sikosek Pelko (1), Lavric; Delchiappo, Harbuz, Lapajne (2), Buob (2), Schlumpf (3). – Bemerkungen: St. Gallen ohne Haas, Gangl, Wüstner, Lakicevic und Gwerder. Kriens-Luzern ohne Gavranovic (rekonvaleszent) und Vekic (Vertrag aufgelöst). Bringolf hält Penalty von Harbuz (5./2:1). Perazic hält Penalty von Harbuz (55./22:20).