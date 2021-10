Rettungssschwimmen «Mein Element ist das Wasser»: Elias Röösli kann sich ein Leben ohne Schwimmen nicht vorstellen Elias Röösli steht im Nationalkader der Schweizer Rettungsschwimmer. An der Europameisterschaft in Spanien setzt der 20-jährige Entlebucher ein erstes internationales Ausrufezeichen. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 11.10.2021, 16.53 Uhr

Elias Röösli schnappt sich die Puppe und schleppt sie anschliessend an den Beckenrand.

Wenn sich im Entlebuch ein Junior für eine Sportart entscheidet, fällt die Wahl oft auf Fussball, Schwingen oder Skifahren. Elias Röösli allerdings war anders gestrickt, seine Mutter nahm ihn früh mit in die Schwimmkurse und so war für ihn bald klar: «Mein Element ist das Wasser.» Dass seine Trainingsanlagen in Emmen, Luzern und Sursee nicht gerade vor der Haustüre liegen, stört ihn nicht – weder damals noch heute.

Mittlerweile ist Elias Röösli 20 Jahre alt und Mitglied im Nationalkader der Schweizer Rettungsschwimmer. Im letzten September vertrat er sein Land an den Europameisterschaften in Castellon, das rund eine Autostunde von Valencia entfernt an der Ostküste Spaniens liegt.

«Es war meine erste EM bei den Erwachsenen. Ich war angespannt, schliesslich wollte ich mich für die Zukunft empfehlen»,

berichtet er. Sein Resümee fiel positiv aus, «ein super Erlebnis», wobei ihn besonders der achte Platz im Beachsprint stolz macht. Eine Strecke von 90 Metern auf dem Sandstrand galt es hierbei so schnell wie möglich zurückzulegen, doch dazu später mehr.

Die Vielseitigkeit sorgt für den Reiz

Ursprünglich widmete sich Elias Röösli dem klassischen Schwimmen, so lange bis er keine Lust mehr auf vier bis sechs Trainingseinheiten pro Woche hatte. Seiner Leidenschaft, der Bewegung im Wasser, wollte er treu bleiben, lediglich der Aufwand sollte sich etwas reduzieren, und so fand er den Weg zur SLRG Emmen, eine von insgesamt 13 Zentralschweizer Sektionen des Nationalverbands. Die Ausbildung im Schwimmverein zahlte sich aus, «die Grundlagen gehen nicht verloren». Und bereut hat er den Wechsel nie:

«Ich trainiere sehr vielseitig, schwimme nicht nur die Bahn rauf und runter.»

Sein neues Hobby begeisterte ihn derart, dass der zeitliche Aufwand bald wieder stieg, in der Zwischenzeit sind es sogar sieben bis elf Einheiten pro Woche geworden. Wie Fussballer oder Schwinger haben auch Rettungsschwimmer ihre Vorbilder. Jenes von Elias Röösli heisst Jan Malkowski, kommt aus Deutschland und ist Weltrekordhalter. Auch eigene Erfolge stellten sich beim Luzerner ein, an Jugend-Schweizer-Meisterschaften schaffte es Röösli mit dem Team mehrmals auf das Podest, 2019 wurde er erstmals ins Nationalkader selektiert.

So sehen Wettkämpfe der Rettungsschwimmer aus

Und damit zurück nach Spanien, an die Mittelmeerküste, nach Castellon. An der EM präsentierten die Rettungsschwimmer die ganze Bandbreite ihres Könnens. Neben dem 90-Meter-Sprint in Baywatch-Manier am Strand entlang startete Elias Röösli in verschiedenen Einzel- und Team-Wettkämpfen, im Olympia-Pool und im Meer. «Manikin Carry with Fins» hiess zum Beispiel eine Disziplin, wobei es galt, 50 Meter zu tauchen, eine Puppe auf dem Grund des Pools zu bergen und sie anschliessend mit einem Arm umschlungen 50 Meter crawlend ins Ziel zu befördern.

Beim «Manikin Tow with Fins» machte sich der Athlet mit einem Gurtretter vom Startblock aus auf den 100 Meter langen Weg. Den Rettungsring zog er an einem Seil hinter sich her, schnallte ihn bei Streckenhälfte einer Puppe um und schleppte diese anschliessend zurück an den Beckenrand. Im Gegensatz zum 90-Meter-Sprint kam Röösli jeweils nicht über den B-Final hinaus, realisierte aber in allen Disziplinen persönliche Bestzeiten. «Damit bin ich sehr zufrieden», bilanziert er.

Sein Ziel sind Schweizer Rekorde

Im Weiteren stand Elias Röösli vier Mal mit der Staffel im Einsatz, mit dem sechsten Platz im 4-mal 90 Meter-Beachsprint als Highlight. Während er das Schwimmen mit Flossen (fins) als seine Stärke bezeichnet, liegen ihm die Rundkurse im Rettungskayak (Surf Ski) oder auf dem Rettungsbrett (Rescue Board) weniger. «Für diese sind die Flüsse im Entlebuch eher ungeeignet zum Trainieren», erklärt Röösli und lacht. Ins Schmunzeln kommt er auch bei der Frage, wieviel der Wettkampf noch mit dem eigentlichen Rettungsschwimmen zu tun habe.

«Nicht mehr viel. Kein Mensch möchte so behandelt werden, wie wir es mit den Puppen tun.»

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Elias Röösli sehr wohl jemanden in Not aus dem Wasser retten könnte, ist er doch im Besitz des Brevets Plus Pool. «Glücklicherweise erlebte ich bisher noch nie einen Ernstfall.» Im seinem Berufsalltag geht es nicht ums Rettungsschwimmen, dort hat der Absolvent der Wirtschaftsmittelschule vor kurzem seine erste Stelle als Kaufmann angetreten. Die Ziele im Wettkampf allerdings sind und bleiben gross. Auf die erste EM-Teilnahme soll im kommenden Jahr die WM-Premiere folgen, «auch Schweizer Rekorde möchte ich dereinst brechen». So schnell scheint man diesen Entlebucher tatsächlich nicht mehr aus dem Wasser zu bringen.