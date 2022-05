RHC Uri strebt weitere Punkte im Kampf um den Ligaerhalt an

Rollhockey RHC Uri hofft auf Vorentscheidung Im bereits vierten Spiel der Abstiegsrunde trifft der RHC Uri am Freitag zu Hause auf Verfolger Wimmis. Mit einem Sieg könnte das Team von Spielertrainer David Esteves einen grossen, allenfalls gar vorentscheidenden Schritt Richtung Ligaerhalt machen. 05.05.2022, 14.58 Uhr

Spielertrainer David Esteves wird dem RHC Uri gegen Wimmis fehlen. Bild: Urs Hanhart

Die Mannschaft bewies zuletzt erstaunliche mentale Stärke. Zum einen gelingt es, personelle Ausfälle zu kompensieren. So gewann Uri trotz verletzungsbedingtem Out von Esteves zu Hause gegen Wolfurt. Zum anderen werden ergebnisbezogene Rückschläge scheinbar mühelos weggesteckt, so auch am vergangenen Wochenende. Nach der bitteren Niederlage am Samstag gegen Tabellenschlusslicht Montreux präsentierte sich Uri keine 24 Stunden später in Wolfurt wieder auf der Höhe der Aufgabe und gewann gegen einen starken Gegner 4:3.

Mit Wimmis noch eine Rechnung offen

Einen starken Gegner erwartet der RHC Uri auch heute. Gegen Wimmis zogen die Urner in der Qualifikation zweimal den Kürzeren. Vor allem die Heimspielniederlage schmerzte, zeitweilig lagen die Urner mit 1:5 zurück. Die Berner Oberländer scheinen ihre Form für die entscheidende Phase der Saison wieder gefunden zu haben. Vier Punkte aus zwei Spielen sind respektabel.

Auf Seiten des Heimteams fehlen Esteves und Jannis Fussen, der sich diese Woche im Training an der Leiste verletzt hat. Zudem laboriert Tim Aschwanden an einer Bänderverletzung, sein Einsatz ist fraglich. Spielertrainer Esteves glaubt trotzdem an den Sieg: «Wir haben jüngst gezeigt, dass wir Ausfälle ohne wirklichen Leistungsabfall kompensieren können. Ich bin überzeugt, dass wir das auch am Freitag schaffen. Mit Wimmis haben wir eine Rechnung offen, die wir begleichen wollen.» Mit einem Sieg betrüge der Abstand auf den Strich 9 Punkte. Dies wäre zwar noch nicht die Entscheidung, würde die Konkurrenz aber arg unter Druck setzen. (ji)

Rollhockey, NLA. Freitag. 20.30: Uri – Wimmis (Rollhockeyhalle, Seedorf).