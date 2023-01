Rollhockey RHC Uri kassiert «Stängeli» gegen Leader Biasca Die Urner verlieren ihr erstes Spiel im neuen Jahr sang- und klanglos mit 0:10 Toren gegen den Leader RC Biasca. Bereits nach einer Viertelstunde lag der RHC Uri mit 0:6 im Hintertreffen. Nicola Imhof 23.01.2023, 16.53 Uhr

«Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen», besagt Murphys Gesetz. Genau so erging es dem RHC Uri am vergangenen Samstag gegen den erstklassierten RC Biasca in der Nationalliga A. Aus Sicht der Urner passte an diesem Abend gar nichts zusammen. Hinzu kam noch das Verletzungspech.