Luca Sigrist eifert Andy Schmid nach

Handball Rohdiamant in der Schaltzentrale: Luca Sigrist eifert einem Superstar nach Handball-Superstar Andy Schmid kehrt im Sommer nach Luzern zurück. Bei der SG Pilatus reift derweil das nächste Talent auf der Position Rückraum Mitte heran: Luca Sigrist (16). Stephan Santschi Jetzt kommentieren 05.04.2022, 05.00 Uhr

Spielmacher Luca Sigrist lässt sich von Andy Schmid inspirieren. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 1. April 2022)

Es war ein spezielles Spiel am vorletzten Wochenende im Final des Innerschweizer Handball-Cups. Auf der einen Seite stand der Traditionsklub von Borba Luzern, der mittlerweile in der 2. Liga spielt und bei dem ehemalige NLA-Grössen wie Tom Hofstetter, Severin Ramseier oder Marcel Lengacher ihre Karrieren ausklingen lassen. Auf der anderen befanden sich die U17-Junioren der SG Pilatus, die im Handball Grosses vorhaben und in ihrer Altersklasse landesweit das Mass der Dinge sind. Einer von ihnen heisst Luca Sigrist, 16-jährig, Spielmacher.

Die Jungspunde verloren am Ende zwar mit 31:33, die Art und Weise, wie sie den Exkurs in den Männerhandball bewältigten, war indes eindrücklich. Neben dem rechten Flügel Gino Steenaerts, der in dieser Saison wegen Personalmangels bereits in der QHL beim HC Kriens-Luzern debütiert hat, machte vor allem Sigrist auf sich aufmerksam. Der Hochdorfer leitete die Angriffe seiner Auswahl und avancierte mit 13 Treffern zum Topskorer des Spiels. Schon am Tag davor, im Halbfinal gegen Zweitligist Stans, prägte Sigrist das Geschehen, führte seine Auswahl mit 14 Toren um 34:29-Sieg.

Sein Vater spielte mit Andy Schmid

Wer sich bei der Luzerner Talentschmiede umhört, der vernimmt, dass Sigrist zu den hoffnungsvollsten Exponaten zählt.

«Luca ist unglaublich clever, hat ein super Verhalten im Eins-gegen-eins, einen guten Wurf von hinten und verfügt über das nötige Spielverständnis»,

lobt Manuel Schnellmann, der Nachwuchsverantwortliche der SG Pilatus. Ein Luzerner mit grossem Potenzial auf Rückraum Mitte – da war doch was? Genau! Andy Schmid, der sich zum Weltklasse-Angreifer entwickelte und im Sommer nach 13 Auslandsjahren zum HC Kriens-Luzern stösst. «Er ist mein Vorbild, Andy inspiriert mich», sagt Luca Sigrist.

Das Talent hat er in den Genen. Seine Mutter Daniela war NLA-Spielmacherin beim LK Zug und Borba Luzern, drei Geschwister spielen ebenfalls Handball. Sein Vater André spielte sogar mit Schmid, zusammen stiegen sie 2004 mit der SG Stans/Luzern in die NLA auf. «Andy war ein ungeschliffener Rohdiamant, pendelte zwischen Genie und Wahnsinn», erinnert sich André Sigrist. Er selbst spielte am linken Flügel und auf der Zweierposition in der Abwehr, trat nach dem Aufstieg aber kürzer. «Ich wurde Vater, war damals am Ende meiner Leistungssportkarriere, für Andy ging es erst los.»

U17-Junioren sind wieder auf Meisterkurs

Wenn Schmid zum Ausklang seiner Laufbahn auf den aufstrebenden Luca treffen wird, schliesst sich für die Sigrists ein Kreis. Bereits seit dieser Saison trainiert Luca einmal pro Woche mit dem QHL-Team, ab Sommer soll der 1,85 Meter grosse Spielmacher noch näher an den HCKL herangeführt werden.

«Wenn ich mit Andy in einer Halle stehe, werde ich enorm profitieren können. Darauf freue ich mich extrem»,

sagt Sigrist. Sein Traum: Dereinst in der Deutschen Bundesliga zu spielen – «am liebsten wie Schmid bei den Rhein-Neckar Löwen», fügt der Sport-Kantischüler an.

Fortan liegt sein Fokus aber auf den Einsätzen mit den U17- und U19-Elite-Junioren der SG Pilatus. Am vergangenen Samstag bestritt Sigrist einen Doppeleinsatz, gewann mit beiden Auswahlen bei Suhr Aarau, traf insgesamt 16-mal. Die noch ungeschlagenen U17-Junioren haben beste Chancen, erneut Schweizer Meister zu werden – mit einem Luca Sigrist in der Schaltzentrale, der derzeit alle überragt.

