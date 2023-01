Rollstuhlbasketball: Frauen wollen für Furore sorgen

Rollstuhlbasketball Swiss Ladies wollen als Schweizer Nationalteam für Furore sorgen Seit diesem Jahr gelten die Swiss Ladies als Schweizer Nationalteam im Rollstuhlbasketball. Die Verantwortlichen sind vom Projekt so begeistert wie die Spielerinnen. Bald wollen sie international antreten. Peter Birrer Jetzt kommentieren 23.01.2023, 19.00 Uhr

Mit Schwung fährt sie in Position, erhält den Ball, lanciert eine Kollegin – der Angriff führt zum Erfolg. Und Bea Stadler-Birrer dreht mit einem Strahlen im Gesicht ab.

Die Swiss Ladies mit der Emmenbrückerin Bea Stadler-Birrer (vorne) beweisen im Training grossen Ehrgeiz. Bild: Boris Bürgisser (Nottwil, 28. Dezember 2022)

Die 49-Jährige aus Emmenbrücke spielt Rollstuhlbasketball bei den Swiss Ladies, die seit Beginn dieses Jahres offiziell auch das Schweizer Nationalteam sind. «Einmalig» sei das Projekt, sagt sie. «Wir steigern uns kontinuierlich in einer Gruppe, in der ein überragender Spirit herrscht.»

Ein Duo setzt die Idee konsequent um

Wer sich auf die Suche nach dem Ursprung der Swiss Ladies macht, stösst schnell auf zwei Namen: Christian Rosenberger und Eliane Keller. Sie bilden das Duo, das die Equipe trainiert. Rosenberger, der 56-jährige Sportdozent aus Zürich, ist in der Welt des Basketballs daheim. Er war selbst aktiv und betreute später die Frauen von Wetzikon in der NLA.

Christian Rosenberg, Co-Trainer der Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft. Bild: Boris Bürgisser (Nottwil, 28. Dezember 2022)

2018 packt er eine neue Aufgabe an. Nicolas Hausammann, Spielertrainer und Gesicht der Schweizer Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft, engagiert Rosenberger als Coach. Die Funktion des Assistenten an der Seitenlinie übernimmt Rosenberger zudem bei den Pilatus Dragons, die ebenfalls von Hausammann trainiert werden. Im Herbst 2019 schaut er bei einem Training in der Halle einer Spielerin zu und korrigiert ihre Wurftechnik.

Der Coach spürt die Dankbarkeit der Spielerin für diesen wertvollen Tipp und ist überzeugt, dass es sich lohnt, Frauen im Rollstuhlbasketball stärker zu fördern. Das findet auch Eliane Keller, die Trainerin des zweiten Teams des Rollstuhlclubs Zentralschweiz. Gemeinsam machen sie sich an die Umsetzung ihrer Idee: «Wir gründen ein reines Frauenteam.»

Spielertrainer und Gesicht der Schweizer Rollstuhlbasketball-Nationalmannschaft, Nicolas Hausammann Bild: Boris Bürgisser (Nottwil, 28. Dezember 2022)

Teilnahme an der EM im Visier

Es ist die Geburtsstunde der Swiss Ladies und damit einer Geschichte, in der Eliane Keller eine bedeutende Rolle spielt. Die 27-Jährige aus Willisau, die Sport studierte und heute mit geistig beeinträchtigten Menschen in Strengelbach AG arbeitet, investiert ebenfalls viel Herzblut in die Aufgabe. Und beobachtet mit Genugtuung, wie sich das Ganze entwickelt: «Wir befinden uns zwar immer noch am Anfang – und doch hat sich in den letzten Monaten enorm viel getan.»

Zu Beginn waren neun Lizenzierte registriert, inzwischen hat sich diese Zahl fast verdoppelt. Die Swiss Ladies gelten seit Anfang 2023 offiziell als Schweizer Nationalteam, das in der nationalen Meisterschaft ausser Konkurrenz mitspielt und den Plan verfolgt, so schnell wie möglich an internationalen Turnieren teilzunehmen. Nun wird alles daran gesetzt, an der EM in Rotterdam im August einen Startplatz zu erhalten.

«Die Frauen geben Vollgas», sagt Christian Rosenberger, «es ist beeindruckend, welche Lernbereitschaft sie mitbringen.» Er sieht das jeweils an den vier bis fünf Trainingswochenenden der Swiss Ladies in Nottwil: «Wenn ich das Gefühl habe, dass sie langsam genug haben, werde ich eines Besseren belehrt. Ihre Motivation ist unglaublich.»

Die Luzernerin Bea Stadler-Birrer in Aktion. Bild: Boris Bürgisser (Nottwil, 28. Dezember 2022)

Das kann Bea Stadler-Birrer bestätigen. Basketball ist für sie viel mehr als zwei Trainings pro Woche. Der Sport trägt zu mehr Lebensqualität bei, jedes Erfolgserlebnis gibt ihr neuen Mumm. Sie sagt:

«Sport ist eine Lebensart, er verbindet Menschen und Passion. Schon eine kleine Prise bereichert mein Leben.»

Ihre Leidenschaft ist riesig, erst recht seit jenem Tag, an dem ihr Christian Rosenberger einen entscheidenden Tipp gibt. Mit der rechten Hand tut sie sich schwer, weil sie mit dem rechten Auge nicht mehr sehen kann. Der Coach empfiehlt, die Wurfhand zu wechseln. Also übt sie fleissig mit der linken Hand, eignet sich eine Technik an – und tatsächlich funktioniert es.

Der Spass mit motivierten Menschen

Beispiele wie Bea Stadler-Birrer liefern Christian Rosenberger und Eliane Keller die Bestätigung, dass sich ihr Engagement zigfach lohnt. «Es macht einfach Spass, mit motivierten Menschen zu trainieren», sagt Rosenberger, für den in den Trainings eines zentral ist: dass Fortschritte erzielt werden. «Wir haben den Ehrgeiz, stetig besser zu werden. Entsprechend brauchen wir auch Methoden, die das ermöglichen.» Die Coaches arbeiten unter anderem mit Video: Sie filmen die Frauen beim Wurf auf den Korb und analysieren mit ihnen gleich danach, an welchen Details zu feilen ist.

Die Swiss Ladies sind bislang die einzige reine Frauen-Equipe im Schweizer Rollstuhlsport. Die Verantwortlichen hoffen, dass die Geschichte eine Eigendynamik annimmt und sich noch mehr Mädchen und Frauen für den Rollstuhlbasketball gewinnen lassen. Mitmachen dürfen in den Vereinen übrigens nicht nur Menschen mit einer Beeinträchtigung. Allerdings sieht das Regelwerk eine Klassifizierung vor: Die Spielerinnen werden je nach Beeinträchtigung eingestuft.

Alles in allem darf die Summe der Punkte eines Teams auf Klubebene nicht höher als 14,5 sein. Eliane Keller stellt sich gelegentlich als Mitspielerin zur Verfügung, setzt sich also selber in einen Rollstuhl und sammelt so wichtige Erkenntnisse:

«Ich lerne auf diese Weise am meisten von diesem Sport und bin immer wieder beeindruckt von den Leistungen der Spielerinnen.»

