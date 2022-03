Kriens Hohes Tempo, verblüffende Akrobatik: Seiligumpe ist eine schweisstreibende Angelegenheit An den Schweizer Meisterschaften im Rope-Skipping demonstrieren die Teilnehmenden, dass «Seiligumpe» spektakulär sein kann. Peter Birrer Jetzt kommentieren 29.03.2022, 05.00 Uhr

Ein paar Sekunden noch, die Spannung steigt. Wer die Position auf einer der acht Startflächen bezogen hat, atmet noch einmal tief durch, wartet hoch konzentriert auf das Signal, um dann loszulegen. Drei Minuten dauert in diesem Fall der Wettkampf, bei dem es darum geht, möglichst viele Sprünge zu absolvieren. Rasch den Rhythmus finden, ein hohes Tempo anschlagen, vielleicht noch einmal an Geschwindigkeit zulegen, wenn die letzten Sekunden anbrechen – es ist eine schweisstreibende Angelegenheit.

Sandra Angst aus Baar (oben) demonstriert, welche Tricks und Sprünge sie mit dem Seil beherrscht. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 26. März 2022)

Das kostet natürlich Energie. Und das, was gezeigt wird, erfordert auch höchste Aufmerksamkeit von jenen, die unmittelbar vor jeder Startfläche auf einem Stuhl sitzen und für das Zählen zuständig sind. Jeder Teilnehmerin, jedem Teilnehmer schaut ein Trio auf die Füsse, und auf zwei Bildschirmen bekommt das Publikum in Echtzeit mit, wie sich die Anzahl der jeweiligen Sprünge entwickelt.

Beste Unterhaltung für das Publikum

Samstagmorgen, Krauerhalle in Kriens. Da, wo normalerweise die Handballer des HC Kriens-Luzern ihre Auftritte haben, ist eben eine besondere Schweizer Meisterschaft lanciert worden. Die Sportart: Rope-Skipping. Rope-Skipping? «Seiligumpe»!

Nun hat der Begriff Seiligumpe nicht den Anstrich einer ernsthaften Sportart. Man kennt es aus der Jugend, aus der Schule, auch als intensive Variante des Aufwärmens vor einem Training. Aber Wettkämpfe? Die gibt es, tatsächlich, wobei nicht etwa von «Seiligumpe» oder Seilspringen die Rede ist, sondern von Rope-Skipping. An Events wie in Kriens bedeutet das auch: Akrobatik und Show. Das Publikum wird bestens unterhalten und bedankt sich mit anhaltendem Applaus für die Darbietungen.

Eine Jury bewertet die Darbietungen der Roperinnen und Roper. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 26. März 2022)

Für Sina Staubli gehört der Sport seit über zehn Jahren zu ihrem Alltag. Die 23-Jährige, die an der Hochschule Luzern Kommunikation studiert, ist Mitglied der Dragon Jumpers aus Kriens und trainiert regelmässig zweimal pro Woche:

«Das ist cool für die Fitness und ein Training für den ganzen Körper.»

Langeweile komme nie auf, sagt sie und verweist auf die verschiedenen Disziplinen, die auch verschiedene Fähigkeiten erfordern. Da ist zum einen die Sparte Speed, bei der das Ziel darin besteht, in einer bestimmten Zeit möglichst viele Sprünge hinzubekommen. Gesprungen wird im Laufschritt an Ort und mit einem dünnen Drahtseil, vergleichbar mit einem Velobremskabel. Als Sprung gewertet wird, wenn der rechte Fuss den Boden berührt. Den Landesrekord über 30 Sekunden hält der Baarer Simon Pfiffner mit 188 Sprüngen, jenen über drei Minuten die Baarerin Rahel Wettach mit 900 Sprüngen.

Schweizer Meisterschaft im Rope Skipping (Seilspringen) in der Krauerhalle. Im Bild: Vera Frey von den Dragon Jumpers Kriens. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 26. März 2022) Malin Neck von Satus Dachsen. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 26. März 2022) Noah Gian Luithard von Satus Dachsen. (Bild: Patrick Huerlimann, Kriens, 26. Maerz 2022) Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 26. März 2022) Sandra Angst aus Baar. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 26. März 2022) Schweizer Meisterschaft im Rope Skipping (Seilspringen) in der Krauerhalle. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 26. März 2022) Matthias Zedi von den Dragon Jumpers Kriens. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 26. März 2022) Diese Medaillen gab es zu gewinnen. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 26. März 2022) Schweizer Meisterschaft im Rope Skipping (Seilspringen) in der Krauerhalle. Im Bild: Florian Trautweiler. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 26. März 2022) Florian Trautweiler. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 26. März 2022) Carla Ruessli von den Dragon Jumpers Kriens. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 26. März 2022)

Und da ist zum anderen der Bereich Freestyle, in dem die künstlerischen und akrobatischen Elemente bedeutende Faktoren sind. Zu selber ausgewählter Musik wird während 75 Sekunden eine Kombination aus Tricks und Sprüngen demonstriert. Das setzt nicht nur koordinative Fähigkeiten voraus, sondern auch Kraft und Ausdauer. Matthias Zedi, der an den nationalen Meisterschaften in Kriens als OK-Präsident amtet und selber auch am Start ist, sagt:

«Freestyle ist die Kür in unserer Sportart,»

Der 25-jährige Sportwissenschafter aus Kriens feilt ständig an seinem Programm, baut immer wieder neue Elemente ein und schafft es als ehemaliger Turner leicht, einen Salto hinzulegen oder mit einem Handstand zu punkten.

Zwei Titel für die Dragon Jumpers

Am Samstag ist er früh schon in der Krauerhalle unterwegs. Ab 6 Uhr richtet er mit seinem Team die Bühne her für die rund 150 Roperinnen und Roper, die drei Stunden später um nationale Titel im Einzel kämpfen. Um den Anlass stemmen zu können, sind die Veranstalter auf Sponsoren angewiesen – und auf Startgelder. Die Teilnehmenden bezahlen eine Gebühr von je 30 Franken.

Die Dragon Jumpers Kriens holen zwei Titel. Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 26. März 2022)

Rope-Skipping ist beliebt, vor allem bei den Frauen, die in deutlicher Mehrheit sind.

«Es ist ein Sport, den man eigentlich überall ausüben kann und für den es kein grosses Equipment braucht»,

sagt Sina Staubli, die an den SM als Wettkampfrichterin fungiert und zudem im OK für die Kommunikation zuständig ist. Zu den führenden Nationen weltweit gehören Belgien, die USA und China. In der Schweiz ist die Szene mit gut zwölf Vereinen zwar noch überschaubar, aber gerade in Kriens kennen die Dragon Jumpers keine Personalsorgen. Rund 30 Mitglieder sind aktiv dabei – und erfolgreich. An den Schweizer Meisterschaften holt Matthias Zedi den Titel bei den Männern, Carla Rüssli setzt sich in der Kategorie Advanced durch. Und Carla Rüsslis Bruder Moritz stellt ebenfalls in der Kategorie Advanced mit 166 Sprüngen in 30 Sekunden einen Schweizer Rekord auf. «Wir haben einen rundum erfolgreichen Tag hinter uns», sagt OK-Chef Zedi, «unser Aufwand für diesen Anlass hat sich zweifellos gelohnt.»

