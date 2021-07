Philipp Rotermund ist Schweizer Meister im Starboot

Segeln Eric Monnin ausgebootet: Philipp Rotermund ist Starboot-Meister Der Wahlluzerner Philipp Rotermund wird Schweizer Meister der Starboot-Klasse. Walter Rudin 26.07.2021, 15.44 Uhr

Hartes Duell um den Titel zwischen Rutz/Rotermund (links) und Kleen/Monnin. Bild: Walter Rudin

Es war lange nicht klar, ob die Schweizer Meisterschaft 2021 der Starboote wegen des Hochwassers überhaupt stattfinden konnte. Erst am vergangenen Dienstagabend hatten die lokalen Behörden dem Regattaverein Brunnen das OK zur Durchführung gegeben. Neun Wettfahrten sollten während dreier Tagen ausgesegelt werden, am Freitagabend lag man nach drei Läufen mit schöner Thermik noch gut auf Kurs, am Samstag war aber nur noch ein Schwachwindlauf vor dem aufziehenden Gewitter möglich und am Sonntag gab es überhaupt kein zählbares Ergebnis mehr.

25 Teams kämpften am Wochenende auf dem Urnersee um den Titel, darunter alle Koryphäen der Schweizer Starboot-Szene. Dazu kam ein neuer Herausforderer: Eric Monnin, das Multitalent aus Immensee, hätte gerne sein Palmarès mit einem Titel in einer weiteren Klasse erweitert. Monnin hatte zwar bisher nur wenig Erfahrung mit dem Starboot, wollte aber mit dem deutschen Frithjof Kleen, einem der weltbesten Star-Vorschoter, die Szene frisch aufmischen. «Grosse Ambitionen zum Sieg habe ich zwar nicht», meinte Monnin vor der Regatta bescheiden.

«Wenn man aber mit Kleen im Boot sitzt, hat man schon den Anspruch, dem Feld nicht hinterherzufahren.»

Verpatzte Starts entscheiden

Philipp Rotermund segelt zwar immer noch für seinen Heimatklub in Flensburg, der Deutsche wohnt aber seit über 20 Jahren in Luzern, war mehrmals Deutscher und Schweizer Starboot-Meister und zählte auch bei der diesjährigen Austragung auf dem Urnersee zu den Favoriten. Dass der Titelkampf im Duell zwischen Monnin und Rotermund entschieden wird, zeichnete sich schon zum Auftakt ab.

Rotermund konnte mit seinem Vorschoter Steffen Rutz die ersten beiden Wettfahrten vor Monnin für sich entscheiden, patzte dann aber beim Start zum dritten Lauf. «Wir wurden am Start eingeklemmt und konnten nicht auf die gewünschte Seite loslegen», so Rotermund. Monnin liess sich die Chance nicht entgehen und übernahm die Führung im Klassement. Umgekehrte Vorzeichen dann am Samstag, Monnin verpatzte den Start, das deutsche Team übernahm die Führung und weil keine Wettfahrt mehr zu Stande kam, bedeutete dies den Titelgewinn. Mit Urs Hunkeler vom Yachtclub Tivoli konnte sich ein weiteres Luzerner Boot unter den Top 10 klassieren.