Leichtathletik Géraldine Ruckstuhls Tokio-Drama: Die Olympia-Qualifikation wird schwierig Die Luzerner Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl kämpft am Wochenende in Langenthal um den Schweizer Meistertitel und vor allem um die Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Tokio. Turi Bucher 24.06.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Muss in Langenthal eine hohe Punktzahl erreichen: Siebenkämpferin Géraldine Ruckstuhl aus Altbüron. Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 3. Juli 2020)

Ende Mai schien alles auf einem guten Weg. Die Formkurve von Géraldine Ruckstuhl zeigte nach oben. Doch dann, am Meeting auf Teneriffa, machten sich die Schmerzen in ihrem linken Fuss, dem Sprungfuss, wieder bemerkbar. Seit 2016, nach einer lebensgefährlichen Darmverletzung und der Notoperation infolge eines Sturzes im Hürdentraining, blieb die 23-jährige aus Altbüron von schweren Verletzungen verschont.

Die Stressfraktur im Mittelfussknochen ist überwunden, doch der Fuss ist nicht schmerzfrei, das brachte Teneriffa an den Tag. Das beeinflusste Ruckstuhl physisch und mental.

«Ich spürte Schmerzen, die mich beim Absprung entscheidend behindert haben. Diese Unsicherheit schränkt mich ein.»

Am Samstag folgt also die kurze Reise vom heimischen Altbüron nach Langenthal zum Wochenende der Wahrheit. Denn an den Schweizer Meisterschaften wird sich mit grosser Wahrscheinlichkeit entscheiden, ob Ruckstuhl an die Olympischen Sommerspiele von Tokio reisen kann und darf. «Leider ist die Unsicherheit noch nicht weg», sagt Ruckstuhl in der Woche vor den SM zu den Schmerzen im Fuss, «aber ich werde versuchen, diese Unsicherheit in Langenthal auszublenden.»

Galt es auf der Kanarischen Insel vor der Westküste Afrikas noch, «nichts zu riskieren, nichts kaputt zu machen», sagt die Schweizer Rekordhalterin vor Langenthal:

«Ich gehe ‹all in›. Ich versuche zu leisten, was ich zu leisten vermag, und versuche auszureizen, was es mit dem Fuss zu leiden vermag.»

Schüttelfrost nach der zweiten Covid-Impfung

Immerhin: Die Nebenwirkungen der zweiten Covidimpfung, die Ruckstuhl vor rund zehn Tagen verabreicht bekam, sind verklungen. «Unwohlsein und Schüttelfrost. Nach 36 Stunden war es vorbei», sagt sie. Nun will sie in Langenthal zeigen, «dass ich auf dem richtigen Weg bin, unverkrampft, ja, mit Lockerheit die Leistungskurve nach oben biegen.» Und natürlich Schweizer Meister 2021 werden.

Und so sieht es laut Ruckstuhl vor den Schweizer Meisterschaften in ihren sieben Disziplinen aus:

100 m Hürden: «Ich bin zuversichtlich, dass mir die persönliche Saisonbestleistung gelingt.»

«Ich bin zuversichtlich, dass mir die persönliche Saisonbestleistung gelingt.» Hochsprung: «Ich bin noch nicht auf dem Niveau wie vor zwei Jahren.»

«Ich bin noch nicht auf dem Niveau wie vor zwei Jahren.» Kugelstossen: «Hier habe ich noch Luft nach oben.»

«Hier habe ich noch Luft nach oben.» 200 m: «Ich habe ein gutes Gefühl und möchte das im Wettkampf umsetzen.»

«Ich habe ein gutes Gefühl und möchte das im Wettkampf umsetzen.» Weitsprung: «Ich muss Vertrauen in meinen Fuss haben und gut abspringen.»

«Ich muss Vertrauen in meinen Fuss haben und gut abspringen.» Speerwerfen: «Das kommt gut!»

«Das kommt gut!» 800 m: «Die letzte Disziplin am Sonntag – nochmals ‹all in›.»

Die Schweizer Meisterschaften in Langenthal sind für Géraldine Ruckstuhl so etwas wie Schweiz – Türkei am vergangenen Sonntag an der Fussball-EM: das Spiel der letzten Chance. Denn die Situation rund um die Qualifikation für die Olympischen Spiele spitzt sich nun dramatisch zu. Ruckstuhls irischer Trainer Terry McHugh sprach es nach Teneriffa deutlich aus: «The qualification system for Tokyo is the worst qualification system in the history of our sport.» Das schlimmste Qualifikationssystem in der Geschichte des Siebenkampfs heisst übersetzt: Die Olympialimite liegt bei 6420 Punkten. Ruckstuhls persönliche Bestmarke liegt bei 6391 Punkten. Um die Olympialimite zu erreichen, müsste sie am Samstag/Sonntag also einen Schweizer Rekord aufstellen. Im Moment und in Anbetracht des Teneriffa-Rückschlags ist das kaum denkbar.

Ruckstuhl im Moment die Weltnummer 22

McHugh zählt auf, dass 2008 in Peking 43 Siebenkämpferinnen teilnehmen durften. Vier Jahre später in London 38; 2016 in Rio de Janeiro 31. Nun, in Tokio, werden nur noch 24 Frauen teilnehmen können, die besten Acht der Welt sind direkt qualifiziert. Die Weltrangliste wird Ende Juni zeigen, welche Siebenkämpferinnen ausser den Top 8 auch nach Japan reisen dürfen. Ruckstuhl ist im Moment auf Platz 22 rangiert.

Sie kann sich in Langenthal auch ohne Schweizer Rekord mit einer guten Punktezahl in der Weltrangliste nach vorne arbeiten – Ruckstuhl kann aber auch nach hinten durchgereicht werden, weil zahlreiche Siebenkämpferinnen an anderen Meetings mittels kompliziertem Bonuspunktesystem auch noch den Sprung nach Olympia schaffen wollen.

Es ist klar: Die Olympischen Spiele sind in diesem Jahr das grosse Ziel von Géraldine Ruckstuhl. Doch zuvor: ein Exploit in Langenthal. Erst dann kann sie – hoffentlich – «Tokyo watashi wa kimasu» sagen. Was ganz einfach «Tokio, ich komme» heisst.