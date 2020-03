Sämtliche Kantonalschwingfeste in der Innerschweiz werden um ein Jahr verschoben Aufgrund der unsicheren und verschärften Lage betreffend Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus werden alle Kantonalschwingfeste in der Innerschweiz um ein Jahr verschoben. Dies hat der Vorstand des ISV gemeinsam mit allen örtlichen Organisationskomitees Anfang Woche entschieden. 26.03.2020, 11.09 Uhr

(stg) Die Kranzfestsaison der Schwinger startet in der Innerschweiz traditionsgemäss mit den fünf Kantonalschwingfesten. Diese hätten in diesem Jahr am 3. Mai mit dem Zuger Kantonalen in Baar gestartet und mit dem Urner Kantonalen in Erstfeld am 7. Juni geendet. Dem ist nun aufgrund der aktuellen Lage nicht so.

Die Kantonalschwingfeste müssen um ein Jahr verschoben werden. Das heisst, sie werden zwar von den gleichen Organisatoren an den gleichen Orten durchgeführt – aber erst im Jahr 2021! Dies hat der Vorstand des Innerschweizer Schwingerverbandes ISV gemeinsam mit allen örtlichen Organisationskomitees entschieden. Einverstanden mit dieser einschneidenden Massnahme sind nicht nur die diesjährigen OKs, sondern auch die bereits bestimmten Nachfolgeorganisatoren der Kantonalschwingfeste im Jahr 2021, welche auch automatisch ein Jahr nach hinten rutschen.

Noch offen sind die genauen Durchführungsdaten der Kantonalschwingfeste im Jahr 2021. Die OKs müssen die Situation vor Ort neu beurteilen, Infrastrukturen reservieren, Verträge anpassen. Die Organisatoren werden zusammen mit dem ISV die neuen Daten koordinieren und dann bekannt geben.

Durchführung der Bergschwingfeste noch offen

Mehr Spielraum bis zur finalen Entscheidung haben die Bergfeste Stoos, Rigi und Brünig. Sie finden erst ab Mitte Juni statt. Sie haben eigene Infrastrukturen und es sind permanente und erfahrene OKs. Daher bleiben die angesagten Daten für den Moment bestehen, heisst es in einer Mitteilung des ISV. Die Entscheidung über die Durchführung dürfte gegen Ende Mai fallen.

Das Innerschweizer Schwingfest (Isaf) ist auf den 05. Juli 2020 in Ibach-Schwyz, der Innerschweizer Nachwuchsschwingertag (INST) 2020 auf den 28. Juni 2020 in Zug angesetzt. In beiden Fällen werde mit einer Entscheidung über die Durchführung noch zugewartet. Sowohl das ISAF wie auch der INST werden, wenn nötig, nicht innerhalb dieses Jahres, sondern dann um ein ganzes Jahr verschoben. Auch hier sei der Vorstand des ISV in regelmässigem Kontakt mit den diesjährigen Organisatoren und jenen der Folgejahre.

Trainings und Rangschwingfeste

Bis Ende April ist der Trainingsbetrieb bei den Schwingern schweizweit eingestellt. Sobald es danach die Situation erlaubt, werden die Klubs, die Sektionen und die Verbände ihre Trainings wieder aufnehmen. Es sei auch zu wünschen, dass möglichst viele Rangschwinget durchgeführt werden, sobald dies wieder möglich ist. Diese sind wichtig und gewinnen für die Schwinger zunehmend an Bedeutung.