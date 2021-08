Alexander Rudd ist der neue Star bei Ad Astra Sarnen

Unihockey Ein wilder Nordländer: Ad Astra Sarnen präsentiert seinen Transfer-Coup Der Unihockeyklub Zug United lanciert erstmals die United Floorball Games. Das neue Format startet am Donnerstag mit dem Zentralschweizer Duell Zug – Sarnen. Mit dabei: Weltklasse-Akteur Alexander Rudd. Ruedi Burkart 09.08.2021, 17.57 Uhr

2020 war der Schwede Alexander Rudd der zweitbeste Spieler der Welt. Jetzt steht er vor seinem Debüt mit Ad Astra Sarnen.

Die neue NLA-Saison beginnt zwar erst Mitte September. Doch schon jetzt rollt der Kunststoffball in der Zentralschweiz wieder. Der Unihockeyklub Zug United führt ab Donnerstag während vier Tagen die United Floorball Games durch. Ein neues Wettkampfformat, für welches man neben der eigenen NLA-Mannschaft auch den amtierenden Meister Köniz, Ad Astra Sarnen und den tschechischen Serienmeister Florbal Chodov hat verpflichten können. Grund für die Lancierung des neuen Formats ist Corona. «Wir haben wegen der Pandemie und den damit verbundenen Unsicherheiten diesen Sommer auf eine Teilnahme am Vorbereitungsturnier Czech Open in Prag verzichtet. Um uns trotzdem auf Wettkampfniveau auf die Meisterschaft vorbereiten zu können, haben wir einen eigenen Event auf die Beine gestellt», erklärt Philipp Schweiger von Veranstalter Zug United.

Gespielt wird in der Kantihalle, also der Heimhalle der Zuger. Mit dem Derby gegen Ad Astra beginnen die United Floorball Games am Donnerstag um 19.30 Uhr. Mit dem Supercup zwischen dem amtierenden Cupsieger Zug und dem Meister Köniz gehen sie am Sonntag um 17 Uhr zu Ende. Dazwischen liegen vier weitere Partien. Es gibt weder Finalspiele noch eine Schlussrangliste. «Dies einerseits, weil die Partie Sarnen gegen Köniz nicht gespielt wird. Zum anderen haben wir bewusst nur Einzelspiele angesetzt», so Schweiger. Es gehe in erster Linie um die Saisonvorbereitung und nicht um einen neuen Wettbewerb.

Sarnen-Präsident: «Das ist eine grosse Sache»

Auf die Frage, ob sich die Zuger Floorball Games dereinst zu einer Art Spengler Cup der Unihockeyaner entwickeln könnten, meint Schweiger:

«Ob und wie es im nächsten Jahr weitergehen wird, wissen wir noch nicht.»

Man wolle erst einmal die Premiere feiern und dann eine Bilanz ziehen.

Apropos Premiere: Sarnen lässt im Spiel gegen Zug erstmals seine prominente Neuverpflichtung Alexander Rudd von der Leine. Dass der 29-jährige Weltklasse-Akteur nach seinem Abschied aus Schweden bei den bescheidenen Obwaldnern unterschrieben hat und nicht etwa bei einem grossen Klub mit Ambitionen Richtung Meistertitel, hat in der Szene viele Leute überrascht. Klar, dass sich Sarnens Vereinspräsident Andy Küchler über seinen Transfer-Coup freut.

«Dass Rudd bei uns spielt, ist natürlich eine grosse Sache. Er ist ein feiner Typ ohne Starallüren und wohnt in Sarnen in einer Dreier-WG.»

In den Trainings gebe es für den Schweden keine halben Sachen. «Er läuft immer bei 120 Prozent. Einfach ein wenig pläuschlen, das gibt es bei ihm nicht.»

Rudd ist fraglos ein grossartiger Spieler. Erwähnt seien nur seine zwei WM-Titel mit Schweden, seine fünf Landesmeister-Titel oder die Wahl zum zweitbesten Akteur der Welt 2020. Der wilde Schwede sorgte in der Vergangenheit aber auch immer wieder für das eine oder andere Skandälchen. So gab es beispielsweise Gerüchte um die Einnahme von Schmerzmitteln und eine Verurteilung wegen Alkohol am Steuer. Nur gut, dass Sarnens neuer Chefcoach Micke Öhman in den letzten Monaten mit Rudd arbeitete, als sich dieser bei Öhmans damaligem Arbeitgeber Djurgardens IF fitgehalten hatte. Böse Überraschungen sollten damit ausgeschlossen sein.

Zugs U21 testet gegen Chodov

Ausgetragen werden alle Partien in der Turnhalle der Kantonsschule. Pech nur, dass gleichzeitig Eishockeymeister EV Zug sein «Eis-Fäscht» auf dem Festgelände der Bossard-Arena durchführt. Wäre es da nicht schlauer gewesen, in die frühere Heimhalle der Unihockeyaner auszuweichen und die Partien in der Stadthalle durchzuführen? So hätte der eine oder andere Eishockey-Fan möglicherweise einen Abstecher zum Unihockey unternommen. «Wir hätten die Partien gerne in der Stadthalle durchgeführt», so Schweiger, «aber die Halle war bereits besetzt, als wir uns erkundigten.»

Auch die Zuger U21 steht im Junioren-Tableau im Einsatz. Bemerkenswertes Detail: Die Jungspunde zeigten am vergangenen Wochenende in Prag an den Czech Open hervorragende Leistungen und verpassten in der Pro-Kategorie nur knapp den Einzug in den Halbfinal. Man darf gespannt sein auf den ersten Auftritt vor den eigenen Fans. Am Freitag steht ab 18 Uhr das Spiel gegen die U21 von Chodov auf dem Programm.

Zuschauer sind an den Spielen in der Kantihalle willkommen. Tickets sind kostenlos und können auf www.zugunited.ch reserviert werden.