Unihockey Zwei weitere Niederlagen: Ad Astra Sarnens Playoff-Chancen schwinden Ad Astra Sarnen gibt ein Lebenszeichen von sich, verpasst es aber zweimal, sich mit Punkten zu belohnen. Melk von Flüe 08.11.2021, 16.44 Uhr

Der Sarner Jens Sommerhalder (rechts) im Zweikampf mit dem St.Galler Markus Wellauer. Bild: Dominik Wunderli (Sarnen, 7. November 2021)

Die Spieler von Ad Astra Sarnen mussten sich spät am Sonntagabend vorkommen wie im falschen Film. Soeben hatten sie die Partie gegen Waldkirch-St. Gallen mit 3:4 verloren – ein Déjà-vu der bitteren Sorte. Denn bereits das Auswärtsspiel tags zuvor in Uster endete auf die gleiche, unglückliche Art und Weise. In Uster kassierten die Sarner in der 43. Minute das entscheidende 3:4 (und dann noch zwei Gegentore ins verlassene Gehäuse), im Heimspiel gegen St. Gallen fiel das 3:4 in der 45. Minute. Darauf fand Ad Astra beide Male keine Antwort mehr.