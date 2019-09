SC Kriens feiert 75. Geburtstag: Partytime im Kleinfeld Der SC Kriens feiert in diesen Stunden des Samstagabends im Stadion Kleinfeld seinen 75. Geburtstag, das 75. Jahr seiner Vereinsgeschichte. Turi Bucher

Mehr als 1000 Besucher haben sich im Kleinfeld eingefunden und festen mit. Nach dem Freundschaftsspiel zwischen dem Krienser Challenge-League-Team und dem FC Emmenbrücke (2. Liga inter), welches 5:0 endete, sorgen nun Silvia Kaufmann, die Königin von Mallorca, sowie diverse DJs für Partystimmung.

Ob in der Stadionbeiz oder im Partyzelt: In Kriens wird derzeit Grün-Weiss gefeiert. Und für die SCK-Verantwortlichen ist klar: In diesem Fussballclub geht es auch die nächsten 15 Jahre bodenständig, vernünftig, familiär und ohne Überheblichkeit weiter. Aber: Jetzt wird erst einmal so richtig gefeiert.

Kriens – Emmenbrücke 5:0 (1:0)

Kleinfeld. – 110 Zuschauer. – Tore: 37. Abubakar 1:0. 61. Wiget 2:0. 69. Tadic 3:0. 56. Hoxha (Penalty) 4:0. 89. Wiget 5:0. - Kriens: Brügger (33. Zizzi/62. Osigwe); Alessandrini (46. Bürgisser/71. Alessandrini), Elvedi (46. Mijatovic), Fäh, Ulrich (46. Tadic), Wiget, Sadrijaj (46. Yesilçayir), Follonier, Dzonlagic (46. Berisha), Siegrist, Abubakar (46. Hoxha). – Emmenbrücke: Kovacevic; Mathosi, Paulino (46. Lukic), Ramadani (46. Rodrigues), Jusovic (46. Kameraj), Izzo, Hrgota (46. Ranzenberger), Knezevic (65. Ramadani), Malabasic (46. Berisha), Hasanaj (27. Deva/65. Paulino), Saliu.