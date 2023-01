Basketball Swiss Central Basketball verliert Spiel und Kelechi Obim Nach dem Heimsieg gegen Monthey wurde Swiss Central am Wochenende in Boncourt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und verlor mit 65:80. 23.01.2023, 17.01 Uhr

Nach dem Heimsieg gegen Monthey wurde Swiss Central am Wochenende in Boncourt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und verlor mit 65:80. Nach einer ausgeglichenen Startphase erhöhte das Heimteam die Führung innert vier Minuten von 15:13 auf 28:13. Bis zur Pause wuchs der Boncourt-Vorsprung gar noch weiter. Immerhin: In der zweiten Hälfte zeigten die Gäste ein anderes Gesicht. SCB konnte sowohl das dritte als auch das vierte Viertel für sich entscheiden.