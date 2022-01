Spono-Torhüterin Soraya Schaller steht vor einer grossen Zukunft

Hallensport Die Luzerner Handballerin Soraya Schaller visiert grosse Ziele an Soraya Schaller (19) ist bereits Stammtorhüterin bei den Spono Eagles. Weitere Karriereschritte sollen folgen. Ernesto Piazza Jetzt kommentieren 27.01.2022, 18.00 Uhr

Übernimmt viel Verantwortung: Handballerin Soraya Schaller. Bild: Boris Bürgisser (Nottwil, 26. Januar 2022)

Die Freude ist gross. Die Spono-Handballerinnen tanzen im Kreis, zelebrieren ihren hart erkämpften 26:22-Erfolg über den Rivalen Brühl. Mittendrin ist Soraya Schaller. Die Torhüterin hat mit ihrer Abwehrquote (36 Prozent) nicht nur einen massgebenden Anteil am Sieg, sie entschied das direkte Duell gegen die St.Galler Nationalkeeperin Sladana Dokovic ebenfalls für sich.

Im bisherigen Saisonverlauf gibt die 19-Jährige den Spono Eagles viel Rückhalt. Schaller hat im SPL-1-Team ihren Platz schnell gefunden. In der letzten Spielzeit noch dritte Torhüterin, deutete sie zum Saisonende hin im Playoff-Halbfinal gegen den nachmaligen Doublegewinner Zug sowie im Cupfinal bereits ihr grosses Potenzial an.

Schülerturnier war der Auslöser

Die Ruswilerin sagt: «Gute Leistungen abzuliefern, ist der Anspruch, den ich an mich selber stelle.» Damit will sie ihren Teil zum Teamerfolg beitragen. In einem funktionierenden Gefüge eingebettet zu sein und sich darin wohlzufühlen, hat für sie einen grossen Stellenwert. Daher entschied sie sich nach sechs Jahren Karate auch, fortan auf die Karte Handball zu setzen. Weil ihr Vater ebenfalls diesen Sport betrieb, war sie schon in ganz frühen Jahren oft in der Halle. Der eigentliche Auslöser, sich künftig auf diese Sportart zu fokussieren, war jedoch ein Schülerturnier, als ihr Vater die handballspielende Klasse betreute und seine Tochter motivierte, ins Tor zu stehen.

Seit sechs Jahren ist sie nun bei den Eagles. Dass sie recht schnell den Sprung zur Stammtorhüterin im SPL-1-Team geschafft hat, kam für die mit viel Ehrgeiz beseelte Torhüterin allerdings nicht allzu überraschend. Mit ihren starken Auftritten in der Endphase der vergangenen Spielzeit machte sie auf sich aufmerksam. Da übernahm Soraya Schaller ebenfalls viel Verantwortung. Und so begann sie mit ihrer jetzigen Position als Nummer eins mehr und mehr zu liebäugeln. Die guten Perspektiven stachelten sie zudem an, mit viel Akribie weiter an sich zu arbeiten und ihre Leistungen auch immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen.

René Joller, der auf diese Saison hin als Goaliertrainer zu den Notwilerinnen gestossen ist, attestiert ihr «viel Power, eine ausgeprägte Athletik und eine gute Körperspannung». Mit ihren 1,67 Metern verfügt Schaller auf diesem Niveau zwar über kein Gardemass. Deswegen zu hadern, ist aber nicht ihr Ding. Vielmehr richtet sie ihren Blick aufs internationale Parkett. Beispielsweise nach Spanien – zur Nationaltorhüterin Silvia Navarro. «Sie ist etwa gleich gross wie ich und bringt Topleistungen.»

Das Positive mitnehmen, den Fokus stets nach vorne richten: Das ist ebenfalls Schallers Maxime. Und so konzentriert sie sich auf die Stärken, feilt an der Technik, am Stellungsspiel. «Zudem gehören Emotionen definitiv zu mir.» Im Handballtor kann Soraya Schaller diese ausleben. So erstaunt es nicht, dass sie beim Abspielen der Nationalhymne jeweils ein «Gänsehaut-Feeling» bekommt. Dieses spezielle Gefühl durfte sie schon öfters erleben, spielte sie doch bereits in den U16-, U18- und U20-Nationalteams. 2018 wurde sie an der Open-EM in Göteborg ins All-Star-Team gewählt. Bei den Championships 2019 in Georgien gehörte sie in der U17-Nati zu den Leistungsträgerinnen. Im vergangenen Jahr hatte Schaller an der U19-Europameisterschaft in Slowenien ebenfalls starke Auftritte, wurde sogar dreimal als «Best Player» ausgezeichnet.

Noch bleibt Zeit für einen Wechsel ins Ausland

Die als Augenoptikerin arbeitende Schaller investiert viel Zeit in ihre grosse Leidenschaft. Und so soll es erst mal bleiben. Ein Engagement in der deutschen Bundesliga ist ihr Fernziel. Das zu erreichen, traut ihr auch René Joller zu. Er sagt:

«Soraya gehört für mich momentan zu den besten drei Schweizer Torhüterinnen. Ich bin überzeugt, dass sie vor einer grossen Zukunft steht.»

Für einen Wechsel ins Ausland habe sie aber noch Zeit. «Und wenn sie geht, müsste sie einen Verein finden, wo sie die Nummer eins ist. Sie will Verantwortung übernehmen, daher ist sie für mich keine Nummer zwei.»

Vorerst steht Soraya Schaller jedoch mit den Spono Eagles vor Herausforderungen. Spono möchte bei der Titelvergabe ein ernsthaftes Wörtchen mitreden. Und dann wäre noch die EM 2024, die auch in der Schweiz ausgetragen wird. «Dort dabei zu sein, ist ebenfalls eines meiner grossen Ziele», sagt Schaller.

