Fussball FC Schattdorf tanzt im Schlussspurt auf zwei Hochzeiten Im IFV-Cup zieht der FC Schattdorf in den Viertelfinal ein. Auch in der Meisterschaft liegt er sehr gut im Rennen. Urs Hanhart 17.06.2021, 14.03 Uhr

Der FC Schattdorf mit Robin Mahrow (rechts) hat die zwei Aufstiegsplätze im Visier. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 24. Oktober 2020)

Der Restart nach der rund achtmonatigen, coronabedingten Zwangspause ist dem FC Schattdorf (2. Liga regional) optimal gelungen. Am Dienstag besiegte die Elf von Trainer David Cos Cayon im IFV-Cup-Achtelfinal den Drittligisten Buttisholz mit 5:3 nach Verlängerung. Allerdings mussten die Urner das Glück des Tüchtigen in Anspruch nehmen. Erst in der Nachspielzeit konnte Sandro Stampfli mit seinem Ausgleichstreffer zum 2:2 eine Verlängerung erzwingen.

In der Verlängerung geriet der Oberklassige erneut in Rückstand, ehe Stampfli mit zwei weiteren Treffern die Partie drehte und die Kohlen doch noch aus dem Feuer holte. Das letzte Tor steuerte Skander Agrebi bei. Die Cup-Viertelfinals werden bereits am kommenden Dienstag gespielt.

Spannung im Kampf um den Aufstieg

Mit diesem hart erkämpften Auswärtserfolg tankten die Schattdorfer wertvolles Selbstvertrauen im Hinblick auf den Meisterschaftsendspurt. Auf den vorderen Tabellenplätzen der 2. Liga regional präsentiert sich die Ausgangslage ungemein spannend. Vor den beiden letzten Runden haben rechnerisch noch sechs Mannschaften die Chance, sich einen der beiden Aufstiegsplätze zu sichern. Mittendrin in diesem Sextett befindet sich der FC Schattdorf, der mit einem Punkt Rückstand auf Emmen die 3. Position einnimmt und dort auf einen Ausrutscher der beiden Tabellenersten lauert. Bei optimalem Verlauf liegt der Vorstoss auf die zwei begehrten Topplätze also durchaus noch drin.

Am Samstag empfangen die Schattdorfer den fünftrangierten FC Littau zum Spitzenkampf. Beide Mannschaften müssen gewinnen, wenn sie im Aufstiegsrennen bleiben wollen. «Littau ist ein spielstarkes Team, dessen Kern schon lange unverändert ist. Unsere Duelle mit den Luzernern verliefen in den letzten Jahren stets umkämpft und eng», sagt FCS-Sportchef René Gnos. Und er fügt noch an: «Ich gehe davon aus, dass die Gäste alles daransetzen werden, drei Punkte mit nach Hause zu nehmen. Wir unsererseits werden uns entsprechend dagegenstemmen. Ich erwarte ein ausgeglichenes und spannendes Match.» Gnos relativiert allerdings ein wenig und betont: «Wir nehmen Spiel für Spiel und versuchen, das Beste herauszuholen und zu gewinnen. Aber wir reden noch nicht vom Aufstieg. Falls es damit klappen sollte, würden wir uns natürlich sehr freuen.» Der FC Schattdorf kann gegen Littau nicht in Bestbesetzung antreten, weil einige Spieler angeschlagen sind.

Meisterschaftsabschluss beim Leader

In der letzten Meisterschaftsrunde gastiert Schattdorf dann noch bei Leader Eschenbach. Beim letzten Duell mit den Luzernern konnten sich die Urner auswärts durchsetzen. Das ist also ein Gegner, an den sie gute Erinnerungen haben. «An dieses Spiel denken wir momentan noch nicht. Der Fokus liegt voll auf dem Littau-Match», erklärt der Sportchef. «Wir hoffen natürlich, dass es im letzten Spiel für uns noch um viel geht. Dafür gilt es am Samstag die Grundlage zu schaffen.»

Fussball. 2. Liga regional. Samstag, 18 Uhr, Grüner Wald: Schattdorf–Littau.