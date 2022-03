Handball Schlafender Riese wacht auf: HC Kriens-Luzern führt Überraschungsteam vor 32:24-Sieg bei GC Amicitia Zürich: Die Handballer des HC Kriens-Luzern sind weiterhin im Aufwind. Stephan Santschi 03.03.2022, 22.16 Uhr

Der Krienser Hleb Harbuz (rechts) spielt wie befreit auf. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 30. Januar 2022)

Manch einer dürfte sich gestern während der ersten Halbzeit die Augen gerieben haben. Der HC Kriens-Luzern, nur auf Platz sieben klassiert, führte das Überraschungsteam der Saison, GC Amicitia Zürich, in dessen eigener Halle vor. Die Deckung hielt den Gegner auf Distanz, packte gnadenlos zu. Der Angriff präsentierte sich geduldig, ruhig, mit Übersicht und Präzision. Zur Pause führten die Zentralschweizer mit 17:11 und die Frage stellte sich: Welchen Zaubertrank haben sie in Kriens entdeckt?

«Die Mannschaft zeigt nun einfach, was sie kann. Denn was wir bisher gezeigt haben, war sehr schlecht»,

resümierte Trainer Goran Perkovac nüchtern.

Erstaunlich ist sie schon, die Wandlung des HCKL, der in Zürich den dritten Sieg in Serie einspielte. Waren die Erfolge in Bern (28:27) und zu Hause gegen Basel (27:26) noch hart umkämpft, fanden die Krienser diesmal zu einem locker anmutenden Start-Ziel-Sieg. Es brauchte nicht einmal die Dienste ihres bisher stärksten Akteurs, denn Goalie Rok Zaponsek kam ausnahmsweise nicht auf Touren. Dafür funktionierte das Gegenstossspiel, eines der grossen Mankos in dieser Saison. Verkehrte Welt in der Zürcher Saalsporthalle.

Nach dem Seitenwechsel machte der Gast sofort klar, dass sich an seiner Vorherrschaft nichts mehr ändern sollte – keine 33 Minuten waren absolviert, da führte er schon mit 20:11. Nach 45 Minuten, beim Stand von 25:16, nahm Zürich ein Timeout, schickte danach eine leicht verstärkte Juniorenauswahl auf den Platz und signalisierte damit: Spiel gelaufen, wir geben auf. Kriens-Luzern entspannte sich, marschierte einem ungefährdeten 32:24-Sieg entgegen.

Lapajne wechselt zum RTV Basel

Klar: GC Amicitia beklagt personelle Probleme, muss unter anderen den Ausfall seines Topskorers Mehdi Ben Romdhane verkraften. Schmälern soll dies den Auftritt der Krienser aber nicht, denn in der gleichen Zusammenstellung bezwangen die Zürcher vor zwei Wochen Meister Pfadi Winterthur.

«Vor allem unsere Abwehr war sackstark. Wir werden immer besser, immer stilsicherer»,

sagte Perkovac, der sich während des Spiels das eine oder andere Lächeln nicht verkneifen konnte. Ein wahrlich seltener Anblick in einer Saison, die bis vor kurzem noch auf einen Totalausfall hinauslief.

Auffällig ist, dass Hleb Harbuz und Janus Lapajne wie befreit aufspielen, seit sie Gewissheit über ihre Zukunft haben. Harbuz hat bei GC Amicitia unterschrieben, Lapajne, so ist nun bekannt, wird sich im Sommer dem RTV Basel anschliessen. Harbuz traf wie an besten Tagen aus dem Rückraum, einmal sogar mit einem Schlenzer zwischen den Beinen eines Gegners hindurch. Lapajne donnerte den Ball in Halbzeit zwei mit einer Wucht unter die Latte, als wolle er den ganzen Frust der letzten Monate auf einen Schlag loswerden. «Wir haben nun vorne mehr Selbstbewusstsein. Das war ein guter Tag für uns», befand Lapajne, der gestern seinen 27. Geburtstag feierte.

In der Tabelle macht Kriens-Luzern damit einen weiteren Platz gut, befindet sich nun auf Position sechs. «Jeder Punkt zählt», sagt Lapajne. «Selbst Platz vier ist wieder möglich», konstatiert Perkovac. Es scheint, dass sich der schlafende Riese in der Aufwachphase befindet.

GC Amicitia ZH – Kriens-Luzern 24:32 (11:17)

Saalsporthalle. – 233 Zuschauer. – SR Keist/Winkler. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen GC Amicitia, 4-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern. – GC Amicitia: Bar (10 Paraden)/Bachmann (2); Poloz, Sluijters (3 Tore), Popovski (1), Maric (2), Brücker (3), Bodenheimer; Bamert (4), Quni (3), Platz, Hrachovec (6/5), Trachsler, Hayer (2), Bader. – Kriens-Luzern: Zaponsek (6 Paraden)/Iten (1); Idrizi (3 Tore), Orbovic (3), Lapajne (3), Harbuz (6/3), Schlumpf (6), Sikosek Pelko (2), Lavric, Delchiappo (2); Oertli (3), Buob, Rellstab (2), Wanner (2), Langenick. – Bemerkungen: Zürich ohne Ben Romdhane, Prakapenia, Csaszar, Schild (verletzt) und Trainer Hrachovec (krank). Kriens-Luzern ohne Gavranovic, Vekic (Verträge aufgelöst), Eicher (krank).