Handball Zug-Spielerin Charlotte Kähr vor dem Sprung ins Ausland: Schon jetzt lebt die Handballerin wie ein Halbprofi Die Handballerin Charlotte Kähr wechselt nächste Saison in die Bundesliga. Davor will sie mit dem LK Zug Meister werden. Stephan Santschi 25.02.2021, 17.46 Uhr

Charlotte Kähr (am Ball) setzt sich energisch gegen die Abwehr von Brühl St.Gallen durch. Bild: Matthias Jurt (Zug, 20. Februar 2021)

Gespielt waren 45 Minuten, der LK Zug führte gegen den LC Brühl knapp mit 24:23. Die St.Gallerinnen deckten in einer 5:1-Formation, Lücken am Kreis waren also wahrscheinlich. Charlotte Kähr kam an den Ball, liess die vorgestellte Verteidigerin mit einer Körpertäuschung aussteigen und traf anschliessend zwischen zwei weiteren Gegnerinnen hindurch zur Zweitoreführung. Die Aktion war so etwas wie der Startschuss zum Zuger Schlussfurioso, das am letzten Samstag zu einem 35:30-Heimsieg gegen den Leader der SPL 1 führte.

Szenen wie diese sind mittlerweile typisch für die Auftritte von Charlotte Kähr. Die 19-jährige Zürcherin steht in ihrer vierten Saison für den LKZ und ist zu einer Leistungsträgerin gereift. Im linken Aufbau ist sie für wuchtige Durchbrüche oder kraftvolle Abschlüsse aus der Distanz besorgt. Nimmt man die Penaltytore aus der Statistik, ist sie sogar die erfolgreichste Torschützin ihres Teams. Auch in der Deckung kommt ihr im Innenblock eine zentrale Rolle zu, harmoniert sie immer besser mit Celia Heinzer. «Im Grossen und Ganzen habe ich mich gut weiterentwickelt», sagt Kähr, die erst als 13-Jährige bei GC Amicitia Zürich mit Handball begann und davor Schweizer Meisterin im Klettern war.

Kähr träumt vom Final Four der Champions League

Als Konsequenz ist nun ein Bundesligaverein auf sie aufmerksam geworden. Charlotte Kähr wird im Sommer mit einem Zweijahresvertrag zum Buxtehuder SV nach Niedersachsen gehen. Der Klub aus der Hansestadt mit 40'000 Einwohnern befindet sich aktuell im Mittelfeld der Tabelle. «Ich suchte nach einer neuen Herausforderung, wollte den Wechsel aber nicht erzwingen. Schon nach den ersten Gesprächen mit dem Geschäftsführer und dem Trainer habe ich mich sehr wohlgefühlt. Das Team konnte ich wegen der Situation mit Corona aber noch nicht kennen lernen», erzählt Kähr.

Buxtehude hat aktuell nichts mit dem Titelrennen zu tun, verfügt aber auch über einen ordentlichen Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Trainer ist seit 13 Jahren Dirk Leun.

«Das Team ist recht jung. Der Trainer hat den Ruf, ein guter Ausbilder zu sein und Spielerinnen für den nächsten Schritt bereitzumachen.»

Kähr verheimlicht nicht, dass sie im Handball ihre Grenzen ausloten will. «Dereinst in einem Champions-League-Team, vielleicht sogar in einen Final-Four-Turnier zu spielen, mit Fans und dem ganzen Drumherum, das ist mein Traum.»

Zug will Gegner mit Tempo «platt machen»

In Buxtehude wird sich Kähr voraussichtlich als Nummer zwei hinter der deutschen Nationalspielerin Annika Lott ins Kader einfügen. Zugute kommt ihr, dass sie nicht nur im Angriff, sondern auch in der Defensive über viel Qualität verfügt. Dass sie mit 1,73 Metern im internationalen Vergleich eher klein gewachsen ist, nimmt Kähr nicht als Nachteil, sondern als Ansporn. In der Abwehr packt sie umso härter zu, im Angriff fördert sie ihre Variabilität. Eine grosse Hilfe sind ihr dabei die Zusatzeinheiten im Sportzentrum OYM in Cham, insgesamt absolviert sie pro Woche zwölf Trainings. «Technisch und athletisch habe ich Fortschritte gemacht», auch die Ernährungsberatung und die korrektiven, therapeutischen Massnahmen hätten sich bewährt. Bereits jetzt führe sie ein Leben wie ein Halbprofi, sagt die junge Frau aus Dübendorf, die unter der Woche bei ihrer Teamkollegin Leah Stutz in Zug wohnt und im Sommer nach abgeschlossener KV-Ausbildung die Berufsmaturität erreichen will.

Bevor die 15-fache Schweizer Nationalspielerin im Ausland für Furore sorgt, will sie mit dem LK Zug die titellose Zeit beenden, seit dem Double 2015 wartet der Verein auf die nächste Trophäe.

«Mit unserem Tempo haben wir das Potenzial, die Gegner plattzumachen. Unser Kader ist recht breit aufgestellt, jede Position ist doppelt besetzt.»

Charlotte Kähr freut sich auf die neue Herausforderung. Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 17. Oktober 2020)

Insgesamt fehlte es dem Team bisher etwas an Konstanz, deshalb liegt es gegenwärtig nur auf Platz drei. Der Auftakt in die Finalrunde ist am letzten Samstag mit dem Heimsieg gegen Brühl aber geglückt. In den bevorstehenden Derbies gegen die Spono Eagles, am Samstag in Nottwil und am Mittwoch in Zug, soll es so weitergehen.