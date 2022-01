Langlauf Leandra Schöpfer verpasst Podest knapp Der Skiclub Marbach lud am Sonntag den Schweizer Langlaufnachwuchs zum Kräftemessen ein. Die Einheimische Leandra Schöpfer überzeugte als Vierte. 24.01.2022, 16.20 Uhr

Leandra Schöpfer vom SC Marbach. Bild: PD

Die Helvetia Nordic Trophy ist die grösste Wettkampfserie für den Schweizer Nachwuchs in den nordischen Disziplinen. Am Sonntag hätte die Tour eigentlich Halt eingelegt im Entlebuch. Ausgetragen wurden die Rennen in der freien Technik aber auf der anderen Seite der Kantonsgrenze Luzern/Bern: im Bumbach, der Heimat von Beat Feuz. Für Fabian Emmenegger als OK-Verantwortlicher des Skiclubs Marbach kein Weltuntergang: «Es hat sich schon vor einigen Tagen abgezeichnet, dass für ein nationales Langlaufrennen im Talboden von Marbach zu wenig Schnee liegt.» Entsprechend haben die Verantwortlichen frühzeitig die richtigen Weichen gestellt. Im Bumbach wurde eine Strecke angelegt, die den Nachwuchs im Alter von 8 bis 16 Jahren forderte.

Noch bevor Feuz zum Sieg in Kitzbühel ansetzte, traten die rund 190 Athletinnen und Athleten bereits wieder die Heimreise an. Aus Zentralschweizer Sicht konnte in der U16-Kategorie insbesondere die Einheimische Leandra Schöpfer (Marbach) als Vierte und Zoë Felder vom Skiclub Schwendi-Langis als Sechste zu überzeugen. Für einen Podestplatz fehlten nur vier respektive neun Sekunden. Schöpfer, die im letzten Winter SM-Bronze gewann, griff in dieser Saison zum ersten Mal ins nationale Wettkampfgeschehen ein. Zoë Felder lief vor Weihnachten in Val Ferret im Helvetia Nordic-Trophy-Rennen im klassischen Stil als Dritte bereits einmal auf das Podest.

Das Helvetia-Nordic-Trophy-Rennen wurde übrigens anstelle des Schrattenlaufs durchgeführt. Im U16-Bereich zählte das Rennen dennoch zum ZSSV-Concordia-Langlaufcup. OK-Präsident Emmenegger versprach: «Im nächsten Jahr ist der Schrattenlauf zurück.» (rb)

Helvetia Nordic Trophy (Bumbach BE). Mädchen, U16: 1. Ilaria Gruber (St. Moritz). – Ferner: 4. Leandra Schöpfer (Marbach). 6. Zoë Felder (Schwendi-Langis). 15. Dunja Walker (Unterschächen). 20. Anina Renggli (Entlebuch). 22. Annika Fullin (Schattdorf). – U14: 1. Lina Bundi (Davos). – Ferner: 4. Elena Frei (Unterschächen). 6. Seraina Kempf (Unterschächen). 8. Nina Walker (Unterschächen). 12. Carina Haas (Marbach). 16. Lara Duss (Marbach). 26. Corine Felder (Flühli). 27. Elena Renggli (Entlebuch).

Knaben. U16: 1. Maximilian Alexander Wanger (Scuol). – Ferner: 25. Gian-Luca Haas (Marbach). 29. Elias Haas (Marbach). 38. Nils Fankhauser (Entlebuch). 40. Lukas Aregger (Entlebuch). 41. Elijah Küng (Flühli). 43. Mark Studhalter (Horw). 44. Noël Emmenegger (Flühli). 45. Patrik Felder (Flühli). – U14: 1. Jon Arvid Flury (Davos). – Ferner: 6. Marco Lauber (Horw). 8. Nico Briker (Unterschächen). 12. Fabian Buholzer (Horw). 15. Livio Huber (Horw). 22. Matteo Gisler (Schattdorf). 30. Mario Aregger (Entlebuch). 36. Lars Schmidiger (Flühli). 38. Raffael Fullin (Schattdorf).

Familiäre Unterwaldner Meisterschaften Klein, aber fein – so könnte man die Unterwaldner Langlaufmeisterschaften in Engelberg zusammenfassen. Fein bezieht sich auf die tadellose Organisation durch den Skiclub Büren-Oberdorf sowie die idealen Bedingungen. Klein war die Anzahl Teilnehmende. «Mit 35 Startenden sind wir schon an einem Punkt angelangt, an dem man sich Gedanken über den Aufwand macht. In der Fülle der Wettkampfangebote scheint der Stellenwert einer kantonalen Meisterschaft abnehmend zu sein», bilanzierte OK-Präsident Marcel Gauch. Die rund elf Kilometer lange Strecke im klassischen Stil absolvierte Pascal Christen vom Skiclub Bannalp-Wolfenschiessen bei den Männern am schnellsten. Er wurde Unterwaldner Meister vor seinen Klubkollegen Bruno Joller und Ivo Niederberger. Bei den Frauen siegte Luana Feubli vom Skiclub Büren-Oberdorf. Die Rangliste ist abrufbar unter nsv-ski.ch. (rb)