Der FC Schötz schiesst sich in der 97. Minute zum Sieg

Fussball Schötzer Glückseligkeit: Der 2:1-Siegtreffer fällt in der 97. Minute Erstligist Schötz gelingt der Befreiungsschlag gegen den FC Luzern U21 in den letzten Spielsekunden. René Leupi 13.06.2021, 19.04 Uhr

Luzerns Marvin Bieri wird vom Schötzer Torhüter Dominic Stadelmann (am Boden) gestoppt. Bild: Philipp Schmidli (Schötz, 12. Juni 2021)

Es lief bereits die 97. Spielminute, als Lars Unternährer Patrik Gjidoda mit einem feinen Steilpass bediente. Der Schötzer Topskorer liess im Strafraum mit einer schnellen Drehung einen Verteidiger aussteigen und schlenzte den Ball danach eiskalt zum 2:1-Siegtreffer in die rechte Torecke. «Dieser Sieg ist gut für den Kopf», so der 26-Jährige überglücklich nach dem Spiel, er sagte aber auch, dass er in diesem Spiel das Glück auf seiner Seite gehabt hätte. Es war nicht Glück, sondern eiskalter Killerinstinkt, so auch der 1:1-Ausgleich (70.) – und es war der Augenschmaus der Partie. Auf Zuspiel von Kaltrim Osaj nahm Gjidoda die Hereingabe volley ab, drosch das Spielobjekt aus acht Metern unhaltbar für den ansonsten stark spielenden Luzerner Torhüter in den rechten hohen Torwinkel.

Abiran Sambasivam (rechts) gegen den Schötzer Kaltrim Osaj,. Bild: Philipp Schmidli

Die Luzerner Hinterländer hatten eine Partie gedreht, in der sie lange wie der sichere Verlierer ausgesehen hatten. Es dauerte lange 65 Minuten bis zur ersten echten Torchance, als Neuzugang Fabio Rinaldo nach einem Eckball und einem Durcheinander im Strafraum den Pfosten traf. Vor allem im ersten Spielabschnitt dominierten die mit vielen U18-Akteuren angetretenen Luzerner das Spielgeschehen nach Belieben. Massimo Bühler bestrafte diese Passivität schon früh. Ein Freistoss von Ruben Dante versenkte der Mittelstürmer lehrbuchmässig mit dem Innenrist zur 1:0-Führung (8.) für die Luzerner. Und der gleiche Spieler hatte 22 Minuten später das sichere 2:0 und damit die vermeintliche Vorentscheidung auf dem Fuss, scheiterte aber aus zehn Metern allein am reflexschnell reagierenden Goalie Dominic Stadelmann. «Ich hatte bei dieser Aktion zu viel Zeit, war nicht 100 Prozent parat, sonst hätte ich diesen Ball reingemacht.» Eine Minute vor dem Pausentee stand dann dem Schötzer Torhüter das Glück und der Pfosten zur Seite. Absender dieser dritten Grosschance aus der Fünfmeterecke war wiederum der 19-jährige Massimo Bühler.

Spiel mit Cupcharakter in der Schlussphase

Einen Motivationsschub an die Adresse der Hinterländer lieferten die Luzerner gleich selber. Beim Gang zum Pausentee bezeichneten sie die Einheimischen als «platt». Nicht zu Unrecht zwar, doch der unfreiwillige Mitlauscher dieses Gesprächs war Schötz-Trainer Roger Felber, der sein Team in der Kabine mit dieser Aussage wachrüttelte – erfolgreich. Es war auch der Luzerner Passivität nach dem Seitenwechsel geschuldet, welche Schötz ins Spiel brachte. «Wir hörten nach der Pause auf Fussball zu spielen», ärgerte sich FCL-Nachwuchschef Pius Kaspar auf der Stehrampe. Nach dem 1:1 besannen sich die Luzerner wieder ihrer Qualitäten, das Spiel hatte fortan Cupcharakter. Mehr als einige brenzlige Szenen im Schötzer Strafraum und ein Pfostenschuss von Abiran Sambasivam (93.) schaute aber nicht heraus. «Der Sieg ist glücklich, aber nicht unverdient», so Schötz-Coach Roger Felber.

«Ich spürte, dass wir noch eine Chance zum Sieg erhalten werden. Und die kam, wenn auch spät.»

Gesprächsstoff auf den Rängen lieferte auch das Bruderduell zwischen Nando (21/Schötz) und Massimo Bühler (19/Luzern). Beide erlernten das Fussball-ABC beim Gastgeber, beide leben noch im Elternhaus. Während Nando nach einem Abstecher nach Willisau wieder zu Schötz zurückkehrte, spielt Massimo seit rund sieben Jahren im Nachwuchs des FC Luzern. Und im Frühjahr dieses Jahres wurde er vom Mittelverteidiger zum Stürmer umfunktioniert, schoss in der Folge neun Tore in der U21-Trophy. Auch auf «Wissenhusen» war der 19-Jährige ein steter Unruheherd, der einzig echte im Luzerner Ensemble. «Es ist einmalig, dass wir uns auf diesem Niveau gegenüberstanden», freute sich Nando.