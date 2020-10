Schütze Fabio Sciuto gibt sich treffsicher und holt doppeltes Gold Am letzten Samstag fand in Luzern der Kleinkaliber-Kantonalmatch des Luzerner Kantonalen Schützenvereins (LKSV) statt. Patrik Birrer 12.10.2020, 17.18 Uhr

Von links: Silbergewinner Rolf Hodel, Sieger Fabio Sciuto und Bronzegewinner Iwan Bolzern. PD

Am letzten Samstag fand in Luzern der Kleinkaliber-Kantonalmatch des Luzerner Kantonalen Schützenvereins (LKSV) statt. Beim Liegendmatch der Elite der Jugend beteiligte sich die erfreuliche Anzahl von 24 Schützinnen und Schützen. An die Spitze des Klassements setzte sich Fabio Sciuto aus Kerns. Mit 621,5 Punkten lag der Obwaldner in der Endabrechnung 2,5 Zähler vor Rolf Hodel aus dem luzernischen Hergiswil. Hodel hatte nach vier von sechs Passen noch mit 1,4 Punkten vor Sciuto geführt, ehe er in der fünften Passe (101,6 gegenüber 104,6 von Sciuto) die entscheidenden Punkte einbüsste. Auf Rang 3 kam Iwan Bolzern mit 616,5 Punkten. Der Krienser hielt Erwin Stalder (Willisau/614,4) auf Distanz und sicherte sich so die Bronzemedaille.