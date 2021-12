Eishockey Lebenszeichen im richtigen Moment: Der HC Seetal liebäugelt noch immer mit den Playoffs Eishockey-Zweitligist Seetal zittert um die Playoffs. Captain Mauro Schwegler ist dennoch zuversichtlich. Michael Wyss 13.12.2021, 16.20 Uhr

Mauro Schwegler, Stürmer HC Seetal Bild: Michael Wyss

Mauro Schwegler zeigt sich kämpferisch: «Wir schaffen die Playoffs und wollen die schönste Zeit der Saison miterleben.» Der Captain bangt mit dem Zweitligisten Seetal fünf Runden vor Schluss aber trotzdem um eine Rangierung in den Top 8. Nach dem 13. Spieltag stehen die Seetaler auf dem neunten Tabellenrang und somit unter dem Strich. Die Hypothek auf den letzten Playoff-Platz beträgt allerdings nur einen Punkt. «Das können wir wettmachen. Wir wissen, dass wir besser sind, als es die Tabelle momentan zum Ausdruck bringt», so der 28-jährige Stürmer.

Warum die Seetaler diese Saison erst drei Siege verbuchen konnten, kann der gebürtige Hochdorfer erklären: «Wir praktizierten immer wieder viele individuelle Fehler und machten uns so das Leben selber schwer. Es fehlte auch an Disziplin und Konstanz. Wir schaffen es nicht, 60 Minuten unser Spiel durchzuziehen.» Keine Entschuldigung für die unbefriedigende Tabellenlage sei die personelle Situation, wie Schwegler betont, «Wir haben immer wieder viele Absenzen zu beklagen und konnten nicht immer aus dem Vollen schöpfen. Doch das geht anderen Teams auch so.» Positiv sei der Teamgeist. «Wir haben den Glauben nie verloren. Die Kameradschaft, was immer eine Stärke war, ist intakt.»

Wegweisende Woche mit zwei Spielen

Zuletzt feierte der HC Seetal einen eminent wichtigen 5:4-Sieg nach Verlängerung gegen Küssnacht. «Mit diesem Erfolgserlebnis haben wir uns zurückgemeldet. Nun müssen wir diese Woche nachdoppeln», fordert Schwegler. Mit dem drittplatzierten Wallisellen (Mittwoch, 20 Uhr, KEB Wallisellen) und Leader Sursee (Samstag, 20 Uhr, Iceline Hochdorf) warten jedoch zwei harte Brocken. Schwegler:

«Wir müssen nun auch gegen Topteams punkten. Die restlichen Partien haben für uns Cupcharakter.»

HC Luzern trifft auf Schlusslicht

Erstligist Luzern reist am kommenden Samstag (17.30 Uhr, KEB Widnau) zum Tabellenletzten Rheintal. Auf dem Weg in die Playoffs (Top 8) ist der HCL weiter stark gefordert und muss gegen die Ostschweizer punkten. Zuletzt feierte das Team von Trainer Raphael Zahner bei Wetzikon mit dem Punktgewinn (5:6-Niederlage nach Verlängerung) einen Achtungserfolg. Aktuell stehen die Luzerner auf dem vierten Rang mit 26 Punkten. Nach Verlustpunkten beträgt die Reserve auf Rang neun noch fünf Zähler.

Eishockey

1. Liga. Rangliste: 1. Pikes Oberthurgau 15/36. 2. Wil 14/27. 3. Wetzikon 14/27. 4. Luzern 15/26. 5. Frauenfeld 14/25. 6. Herisau 14/23. 7. Bellinzona 14/20. 8. Burgdorf 14/20. 9. Argovia 14/18. 10. Reinach 14/15. 11. Prättigau-Herrschaft 14/10. 12. Rheintal 14/8.

Wetzikon – Luzern 6:5 (1:1, 2:1, 2:3, 1:0) n. V.

KEB. – 265 Zuschauer. – Tore: 8. 1:0. 14. Küng (Niklas Maurenbrecher; Henrik Maurenbrecher) 1:1. 25. Küng (Gianmarco Guidon; Emanuel Guidon) 1:2. 29. 2:2. 36. 3:2. 43. 4:2. 47. Foschi (Müller; Mark Fischer) 4:3. 53. 5:3. 54. Gianmarco Guidon (Müller; Emanuel Guidon) 5:4. 60. (59:49) End (Mark Fischer; Dünner) 5:5. 64. 6:5.

2. Liga: Bellinzona – Sursee 2:5. Seetal – Küssnacht 5:4 n.V. – Rangliste: 1. Sursee 14/37. 2. Zug 13/27. 3. Wallisellen 12/26. 4. Küsnacht ZH 14/25. 5. Bellinzona 14/21. 6. Pregassona/Ceresio 13/21. 7. Küssnacht 13/19. 8. Schaffhausen 13/10. 9. Seetal 13/9. 10. Chiasso 13/3.

Schweizer Cup. 3. Runde: Seetal – Wetzikon (1. Liga) 4:7. Küssnacht – Bassersdorf (2.) 5:3. Sursee – Bellinzona (2.) 10:3. Engelberg-Titlis (3.) – Dübendorf (MSL) 1:16. Nivo (3.) – Seewen (3.) 3:1. Zug (2.) – Seewen (MSL) 2:5.