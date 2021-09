Motorsport Die Devise des Luzerner Motocross-Fahrers Flavio Wolf: Immer Vollgas Der 21-jährige Flavio Wolf bestreitet seit 16 Jahren Motocross-Rennen und ist derzeit der schnellste Zentralschweizer. Zufrieden ist der Neudorfer aber noch lange nicht. René Leupi 02.09.2021, 16.47 Uhr

Flavio Wolf will im Motocross hoch hinaus.

«Don’t dream, livin’your dream», steht im Whatsapp-Status von Flavio Wolf. Und er lebt diesen Traum. «Motocross ist meine Leidenschaft, mein Lebensstil. Wer im Motocross Erfolg haben will, muss diesem Sport alles unterordnen. Da hat kein anderes Hobby Platz.» Der 21-Jährige aus dem luzernischen Neudorf bestreitet seit seinem fünften Lebensjahr Motocross-Rennen. Viermal wurde er beim Nachwuchs Vizemeister (50 ccm, 65 ccm, 85 ccm, 125 ccm). 2018 ist der gelernte Sanitär- und Heizungsinstallateur in die MX2-Klasse (250 ccm) aufgestiegen, neben der MX-Open-Serie (450 ccm) die zweithöchste Stufe im Schweizer Motocross-Sport. «Beim Speed besteht kein grosser Unterschied zwischen diesen beiden Klassen», betont Wolf.

Die Begeisterung für das Motocross kommt nicht von ungefähr: Wolf hat das Gen von seinem Vater geerbt, der auch hobbymässig Motocross-Rennen bestritten hat. Seine Eltern unterstützen ihn nicht nur finanziell, sondern begleiten ihn auch an die Rennen. Zudem kann er mit Joseph Aregger in den Trainings und den Rennen auf einen kompetenten Fahrwerkspezialisten und Mechaniker zählen.

Viele Verletzungen in der Vergangenheit

«Derzeit ist kein Zentralschweizer schneller als ich», sagt Wolf nicht ohne Stolz. Und er ist überzeugt, dass er sein Leistungspotenzial noch nicht ausgeschöpft hat. Zufrieden mit diesem Status ist er nicht, er hat klare Ziele, die er erreichen will. «Ich möchte Schweizer Meister in den beiden MX-Kategorien werden, starke Resultate an internationalen Rennen herausfahren.» Für hohe Ziele braucht es neben fahrerischem Können viel Geld. Die Maschine, das Equipment für die Infrastruktur, das Transportfahrzeug, Unterhalt, Startgelder, Lizenzen, Trainingslager und vieles mehr verschlingen jährlich mehrere zehntausend Franken. «Klar», sagt Wolf, «gibt es auch Preisgelder, doch davon leben kann ich bei weitem nicht. Ich arbeite zu 100 Prozent als Sanitärinstallateur. Ich könnte ohne meine Eltern und Sponsoren diesen Sport niemals in diesem Umfang betreiben. Dafür bin ich allen dankbar.» Auch die Firma Hostettler unterstützt Wolf seit Jahren, kann er doch beim Surseer Motorradhändler jeweils seine Rennmaschine, eine Yamaha 250, zu Spezialkonditionen erwerben.

Fahrerisches Können, die Einstellung des Fahrwerks, eine gute Technik und Kondition – für einen Spitzenplatz muss alles zusammenpassen. Vor allem wegen Verletzungen musste Wolf immer wieder Rückschläge in Kauf nehmen. Bereits fünf Mal hat er sich ein Schlüsselbein gebrochen, hinzu kommen Rippenbrüche, ein Kreuzbandriss, eine ausgekugelte Schulter und sonstige Blessuren. Wolf ist kein Fahrer, der sich in den Trainings und Rennen zurückhält. Immer Vollgas, heisst seine Devise. «Motocross ist eine Risikosportart, in den Rennen muss ich das ausblenden können.» Auch ist eine vor rund fünf Wochen erlittene Verletzung (Schlüsselbein- und Rippenbrüche sowie eine Lungenverletzung) noch nicht vollkommen ausgeheilt. Trotzdem glaubt er, in Grosswangen in die Top fünf fahren zu können. «Ich belege in der Meisterschaft den 7. Zwischenrang. Mit guten Resultaten könnte ich noch in die Top fünf vorstossen und so mein Saisonziel verwirklichen.»

Grosse Vorfreude auf Rennen in Grosswangen

Dazu braucht es nebst Talent, Können und Rennglück auch körperlich und mental eine Topverfassung. Diese holt er sich mit Joggen und Trainings im hauseigenen Kraftkeller, wo er speziell Beweglichkeit und Schnellkraft trainiert. Hinzu kommen Trainingslager im nahen Ausland und während der Saison wöchentliche Trainingsfahrten im Gelände in Balm bei Solothurn.

Die Vorfreude bei Wolf auf die beiden Rennläufe am Sonntag ist gross. «Die Events in Grosswangen und Malters sind die bestorganisierten und spektakulärsten Rennen des Verbandes FMS. Chapeau, was die Veranstalter punkto Rennstrecke und Infrastruktur jeweils aus dem Boden stampfen.» 1600 Meter lang ist der Rundkurs im hügeligen Gelände im Weiler Oberroth, gespickt mit steilen Aufstiegen, spektakulären Sprüngen, einem Stopper und knackigen Kurven. Dass Flavio Wolf am Mittwoch noch auf der Strecke einige Trainingsrunden drehen konnte, verleiht dem 21-Jährigen jene Zuversicht, die er braucht, um vor heimischem Publikum sein Bestresultat von Frauenfeld (4.) einstellen oder gar toppen zu können.