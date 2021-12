FC Luzern Frauen verlieren unnötig gegen Servette Chênois

Fussball 0:1-Niederlage: Servette Chênois nimmt das Geschenk des FC Luzern an Die FCL-Frauen verlieren gegen den letztjährigen Schweizer Meister Servette mit 0:1. Die Innerschweizerinnen lassen zahlreiche Chancen liegen. René Leupi 05.12.2021, 19.50 Uhr

Die Luzerner Flügelspielerin Sarah Klotz (rechts) versucht die herangeeilte Genferin Amandine Soulard zu umkurven. Bild: Pius Amrein (Luzern, 4. Dezember 2021)

«Der Dezember ist traditionell ein Monat der Überraschungen. Vielleicht erleben unsere Fans heute schon auf dem Spielfeld eine erste vorweihnachtliche Überraschung. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht verraten», liess sich FCL-Coach Edvaldo Della Casa im Matchprogramm zitieren. Brauchte er auch nicht. Seine Spielerinnen schafften gegen den aktuellen Schweizer Meister an diesem trüben und nasskalten späten Samstagnachmittag die gewünschte Überraschung nicht.

Resultatmässig zumindest. Der FCL war über die ganze Spielzeit betrachtet dem Champions-League-Teilnehmer zumindest ebenbürtig. An Spielanteilen und vor allem an Torchancen gemessen, hatten die Luzernerinnen gegenüber dem Tabellendritten gar ein klares Übergewicht. Das Genfer Siegtor war eine Eigentor-Produktion zwischen Torhüterin Lourdes Romero und Sabina Jackson (14.).

Cavelti hätte Spiel alleine entscheiden können

Am Ursprung der Luzerner Niederlage stand aber die Effizienz, ein Manko, das die Luzernerinnen schon die ganze Vorrunde begleitet.

«Zumindest einen Punkt hätten wir uns verdient»,

sagte denn auch Sina Cavelti nach dem Spiel. Die 23-jährige Stürmerin hätte die Genferinnen im Alleingang abschiessen können.

Immer anspielbar, lauf- und spielfreudig, zweikampfstark, doch die Kaltblütigkeit im Abschluss, passte sich an diesem frühen Samstagabend den widrigen Wetterverhältnissen an. Sie hätte Minuten vor der Pause die Luzerner Segel auf Sieg setzen können, ja müssen. Erst drosch sie das Spielobjekt aus 10 Metern Entfernung übermotiviert und völlig unbedrängt über das Gehäuse (37.). Vier Minuten später, nach einem Traumpass von Alena Bienz, scheiterte sie an der starken Genfer Torhüterin.

«Bei der ersten Chance war ich überrascht, dass ich Laura Tufo an der Strafraumgrenze den Ball abluchsen konnte und plötzlich alleine vor dem Tor stand, beim zweiten Versuch verkürzte die Genfer Torhüterin den Winkel clever»,

so Cavelti, es sei wohl eine Mischung zwischen Pech und Unvermögen gewesen. Wer nach dem Seitenwechsel eine Tempoverschärfung der Genferinnen erwartet hatte, wurde eines Besseren belehrt. Es waren weiterhin die Luzernerinnen, die auf’s Gas drückten und mit kämpferischen Mitteln den Ausgleich suchten.

«So ein Spiel dürfen wir nie und nimmer verlieren»

Der Tabellendritte setzte, wie in der ersten Halbzeit, auf spielerische Mittel, ihre Torbemühungen dokumentierten sie mehrheitlich mit Weitschüssen, ohne jedoch richtig gefährlich zu werden. So waren es wiederum die Luzernerinnen, welche die Tore hätten erzielen müssen.

Aber auch Chantal Wyser (56.) zeigte Nerven, sie scheiterte alleine vor der Genfer Keeperin und verpasste den längst verdienten Ausgleich. Die letzte gute Möglichkeit hatte nochmals Cavelti, sie wurde aber in extremis noch von zwei Genferinnen geblockt. Auch Captain Melanie Müller haderte nach dem Spiel: «Aus so vielen 100-prozentigen Torchancen müssen wir einfach Tore erzielen, wir dürfen ein solches Spiel nie und nimmer verlieren.» So waren es die Luzernerinnen, die Servette mit dem «geschenkten» Sieg Weihnachten und die Winterpause versüssten.

Ein Spitzenplatz kann sich der FCL abschminken

Die Truppe von Della Casa hingegen bleibt auf dem drittletzten Rang kleben, muss sich im Frühling nach hinten orientieren. Den zu Saisonbeginn angestrebten Spitzenplatz kann sich der FCL abschminken. «Wir müssen in der Winterpause an der Qualität unseres Spiels und der Effizienz arbeiten», kennt die 25-jährige Mittelfeldspielerin Müller das Verbesserungspotenzial.

«Unser Anspruch ist, diese Saison im gesicherten Mittelfeld abzuschliessen.»

Luzern – Servette Chênois 0:1 (0:1)

Allmend-Süd, Kunstrasen. – 100 Zuschauer. – Tor: 14. Eigentor Jackson 0:1. – Luzern: Romero; Schnider (92. Furger), Scherer (69. Remund), Ruf, Häring (92. Keel); Klotz (92. Sager), Wyser (81. Messerli), Jackson, Müller; Bienz, Cavelti. – Servette: Teixeira Pereira; Soulard, Felber, Spälti, Amaral Mendes; Tufo; Lagonia, Maendly; Nakkach, Padilla Bidas (63.Fleury; Boho Sayo. – Bemerkung: 4. Offsidetor von Wyser aberkannt.