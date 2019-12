Der Obwaldner Biathlet Simon Zberg ist auf dem Weg zurück Die Innerschweizer Biathlon-Delegation überzeugte beim zweiten Alpencup-Wochenende mit Top-10-Plätzen. Roland Bösch 16.12.2019, 17.07 Uhr

Simon Zberg am Start beim Alpencup in Vadidentro (ITA). PD

Sehr viel Geduld war beim Obwaldner Biathleten Simon Zberg (Bild) in den letzten zwölf Monaten gefragt. Geduld im Umgang mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber. Die ganze letztjährige Saison musste er streichen. Den Aufbau im letzten Sommer galt es behutsam anzugehen, da die Rückfallgefahr ziemlich gross ist. «Im Juni erhielt ich von Dr. Walter Frey grünes Licht, wieder sorgfältig mit dem Training zu beginnen. Wenn der Ruhepuls nach dem Training erhöht war, musste ich wieder eine Pause einlegen», blickt Simon Zberg auf die schwierige Zeit zurück. Während dieser Zeit war das familiäre Umfeld und der verständnisvolle Lehrbetrieb (ZEO AG) sehr wichtig. «Seit den Herbstferien kann ich meinen Körper wieder voll belasten. Ich fühle mich wieder fit und spritzig», erklärt der sich im zweiten Lehrjahr als Zeichner mit Fachrichtung Ingenieurbau befindende Biathlet.

Erster Spitzenplatz im Alpencup

Fast auf den Tag genau ein Jahr nach seiner Diagnose feierte Simon Zberg am vergangenen Wochenende seine erste Top-10-Rangierung im Alpencup im italienischen Valdidentro. Damit kam der Obwaldner seinem Ziel, an den Junioren-WM 2020 in Lenzerheide an den Start gehen zu können, einen grossen Schritt näher. Bereits beim samstäglichen Sprint vermochte er mit dem 13. Rang im 50-köpfigen Teilnehmerfeld zu überzeugen. Am Sonntag folgte mit lediglich einem Schiessfehler und dem 8. Schlussrang die Bestätigung. «Die anspruchsvolle Strecke kam mir entgegen. Zudem konnte ich mich auch im Schiessstand gut fokussieren», zog Simon Zberg Bilanz.

Valdidentro (ITA). Biathlon, Alpencup. Sprint. Samstag. Juniorinnen (10 Klassierte): 6. Anja Fischer (Engelberg). – Jugend 2 (30): 16. Lorena Wallimann (Schwendi-Langis). 21. Alessia Nager (Gotthard-Andermatt). – Jugend 1 (51): 17. Chiara Arnet (Engelberg). 21. Annina Zberg. 33. Lara Berwert (beide Schwendi-Langis).

Junioren (19): 7. Simon Ehrbar (Gotthard-Andermatt). 14. Aurel Dittli (Ibach) – Jugend 2 (49): 13. Simon Zberg (Schwendi-Langis). 19. Samuel Kägi (Gotthard-Andermatt). 34. Lars Rietveld (Schwendi-Langis). – Jugend 1 (63): 8. Noe In Albon (Ibach).

Sprint. Sonntag. Juniorinnen (10. Klassierte): 5. Anja Fischer. – Jugend 2 (30): 1. Linda Zingerle. 10. Lorena Wallimann. 21. Alessia Nager. – Jugend 1 (49): 8. Chiara Arnet. 26. Lara Berwert. 27. Annina Zberg.

Junioren (19): 14. Simon Ehrbar. 17. Aurel Dittli (Ibach) – Jugend 2 (49): 8. Simon Zberg. 27. Lars Rietveld. 33. Samuel Kägi. – Jugend 1 (62): 11. Noe In Albon.