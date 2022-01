Skispringen: Engelbergerin Sina Arnet träumt von Olympia

Skispringen «Fliegen macht fast schon süchtig»: Diese Engelbergerin träumt von Olympia Die 16-jährige Engelbergerin Sina Arnet gehört zu den besten Skispringerinnen – und hat ein grosses Ziel: Olympia 2026. Peter Birrer Jetzt kommentieren 24.01.2022, 16.59 Uhr

Hoffnungsträgerin im Skispringen: Sina Arnet will Profi werden und die 200-Meter-Marke knacken.

Wenn sie vom Schanzentisch abhebt und in der Luft schwebt, dann löst das in ihr dieses Gefühl aus, das sich nur schwer beschreiben lässt. Es ist angenehm, prickelnd, es ist das, was für sie die Faszination dieses Sports ausmacht. «Fliegen macht fast schon süchtig», sagt Sina Arnet, «ich kann davon nicht genug bekommen.»

Die 16-Jährige lebt in Engelberg, besucht dort die Sportmittelschule und forciert mit Leidenschaft ihre Karriere als Skispringerin. Früh schon legt sie sich darauf fest, dass sie eines Tages von der grossen Schanze in ihrem Wohnort springen will. Sie liebt es, mit den Ski über selbst gebaute Erhebungen zu hüpfen, aber das genügt ihr irgendwann nicht mehr. Sie möchte sich an richtigen Schanzen heranwagen.

Als Primarschülerin bestreitet sie ihren ersten Wettkampf, das Glockenspringen in Einsiedeln. Sie landet zwar bereits nach wenigen Metern, aber sie denkt trotzdem: «Wow, ich fliege!» Von Jahr zu Jahr steigert sie sich, die Weiten nehmen zu, es fühlt sich immer besser an, wie wirkliches Fliegen.

Sie weiss, was es für die Weltspitze braucht

2017 bringt sie es auf 74 Meter und wird Schweizer Meisterin. Dafür erhält sie von Swiss-Ski die Auszeichnung «Jeune de l’année» und zwei massgeschneiderte Anzüge. Im Herbst 2018 steht sie nach einem Wettkampf in Einsiedeln im Zielraum, es regnet pausenlos, aber das stört Sina Arnet nicht. Sie sagt, wovon sie träumt: von den Olympischen Spielen 2022. Und sie fügt auch an: «Ich möchte gewinnen.»

Jetzt sitzt sie in Luzern vor einem Latte macchiato, sie ist gerade auf der Durchreise. Am Nachmittag fährt sie mit ihrem Team für Trainings nach Oberstdorf, bevor sie in Innsbruck beim Continental-Cup an den Start geht. Mit Peking hat es nicht geklappt, aber Arnet nimmt das mit Humor:

«Damals konnte ich nicht abschätzen, was es wirklich braucht, um an die Weltspitze zu gelangen. Inzwischen ist dieses Bewusstsein vorhanden.»

Von ihrem Weg ist sie gleichwohl nicht abgewichen. Sie hat den Aufwand kontinuierlich erhöht und zählt zu den Schweizer Hoffnungsträgerinnen. Die Glarnerin Emely Torazza (17) und die Zürcherin Rea Kindlimann (19) sind ihre nationalen Konkurrentinnen, aber auch Kolleginnen, mit denen sie an Wettkämpfen gewöhnlich das Zimmer teilt. Arnet hat den Ehrgeiz, sie zu überflügeln – und aus ihrem Talent das Optimum zu machen. Und das ist? «Ich möchte Profi werden», sagt sie.

Es funktioniert nur mit viel Selbstdisziplin

Der Sport prägt den Alltag von Sina Arnet, der die Ausbildung aber ein wichtiges Anliegen ist. Sie strebt die Matur an, danach ein Studium, «das irgendetwas mit Sport zu tun haben sollte». Um das Pensum zu bewältigen, benötigt sie ein hohes Mass an Selbstdisziplin. Wenn sie zu Wettkämpfen fährt, gehören nicht nur die Sportutensilien zu ihrem Standardgepäck, sondern auch Schulunterlagen. «Das funktioniert sehr gut», sagt Arnet und lobt die Organisation der Sportmittelschule:

Sina Arnet Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 18. Januar 2022)

«Es wird sehr vieles möglich gemacht. Ich kann den Lernstoff täglich auf einer Plattform abrufen und auch Prüfungen jederzeit nachholen. Dadurch kann ich dem Unterricht auch folgen, wenn ich nicht vor Ort bin.»

Die Kombination Sport und Schule ist anspruchsvoll, fördert aber auch die Selbstständigkeit. Arnet spürt das Vertrauen vom Lehrpersonal, auch von ihrer Familie, die für sie ein grosser Rückhalt ist. Da ist ihre zwei Jahre ältere Schwester Chiara, die Biathletin besucht ebenfalls das Gymnasium in Engelberg und ist im Winter häufig auf Reisen. Und da sind ihre Eltern, die sie nicht pushen, sondern unterstützen, wo es nur geht. «Wenn ich von heute auf morgen mit meinem Sport aufhören würde, wäre das für sie okay», sagt Sina Arnet.

Natürlich kommt ihr das überhaupt nicht in den Sinn. Ihr Plan ist es, das Frauen-Skispringen in der Schweiz populärer zu machen und zu zeigen: «Uns gibt es auch.» Sie stellt jetzt schon fest, dass die Aufmerksamkeit grösser wird und sie nicht schief angeschaut wird, wenn sie von ihrer Leidenschaft erzählt.

«Mit dem Gewicht habe ich keine Probleme»

Es gab Phasen, in denen es Arnet nicht optimal lief und die erhofften Resultate ausblieben. Das war nicht zuletzt auf ihr Wachstum zurückzuführen. Die Baisse hat ihr nie die Lust geraubt, sondern sie eher angestachelt. Sie hat das Glück, dass sie nicht darauf achten muss, was sie isst. Sie bringt bei derzeit 1,67 Metern Körpergrösse 50 Kilo auf die Waage – «ich kann auch mal ein Stück Kuchen essen. Mit dem Gewicht habe ich keine Probleme».

Arnet tastet sich an immer grössere Schanzen heran. Und am 21. Dezember 2021 erfüllt sie sich einen ihrer Träume: Sie darf in Engelberg springen, als erste Schweizerin überhaupt. Gewiss, sie hat Respekt, «den braucht es immer». Aber Angst? Nein. Höchstens ein leicht mulmiges Gefühl in der Magengegend. Aber über allem steht die Freude am Springen, und allein der Gedanke an die imposanten Schanzen der Welt lassen sie strahlen:

«Lillehammer, Oslo, Innsbruck, Engelberg … Es gibt nichts Schöneres.»

Bei gut 130 Metern liegt ihre persönliche Bestweite. Wenn es nach Sina Arnet geht, soll das aber nicht das Optimum sein. Sie hofft, dass das Skifliegen eines Tages auch Frauen erlaubt sein wird. «Und dann möchte ich die 200-Meter-Marke knacken», sagt sie.

Sport in der Natur oder malen daheim

Arnet lernt am liebsten von den Besten. Früher schaute sie vor allem Simon Ammann und dem japanischen Altmeister Noriaki Kasai gebannt zu. Heute ist Kasais Landsmann Ryoyu Kobayashi eines der Vorbilder, andere sind die Japanerin Sara Takanashi, die Österreicherin Marita Kramer und die Norwegerin Maren Lundby. Und was macht sie, wenn sie nicht in Einsiedeln oder Kandersteg Sprünge übt, nicht im Kraftraum trainiert oder im Klassenzimmer sitzt? Dann bricht sie gerne zu einer Skitour auf, auch zu einer Wanderung, und sie ist regelmässig mit dem Bike unterwegs. Oder sie malt in ihrem Zimmer im Elternhaus, vorzugsweise grossflächige Bilder mit Spraydosen.

Für Hobbys bleibt im Winter allerdings kaum Zeit. Die Saison läuft gerade, und Arnet hofft, dass sie gegen Ende erstmals im Weltcup schnuppern darf. Ihre Bühne ist derzeit noch der FIS-Cup, dazu absolviert sie ihre ersten Wettkämpfe im Continental-Cup – das entspricht der Stufe unterhalb des Weltcups. Zudem steht im März zum Abschluss die WM der Juniorinnen sowie das Europäische Olympische Jugendfestival an. Und 2026 soll es klappen mit Olympia. Sie hat die Spiele von Mailand im Visier. Und eine Medaille. Sie möchte nicht zu forsch daherkommen. «Aber wenn ich mich qualifiziere, strebe ich das Maximum an», sagt sie. Und lächelt.

