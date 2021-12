Sempacher Skifahrer Joel Lütolf steht an der Schwelle zum Weltcup

Ski alpin Sein Speed stimmt – Joel Lütolf steht an der Schwelle zum Weltcup Der Sempacher Skirennfahrer Joel Lütolf (21) hätte morgen beinahe sein erstes Weltcup-Rennen bestreiten können. Er ist guten Mutes, will weiter angreifen und 2026 an den Olympischen Spielen teilnehmen. Peter Gerber Plech Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

Joel Lütolf: «Ich bin stabiler und vielseitiger geworden.» Bild: Claudio Thoma/Freshfocus (Luzern, 2. November 2021)

Im November 2019 bestritt Joel Lütolf – damals 19 Jahre alt – im schwedischen Funaesdalen sein erstes Europacup-Rennen. Mittlerweile hat sich der Sempacher als B-Kader-Athlet von Swiss-Ski auf dem zweithöchsten Niveau etabliert und vor gut einem Jahr mit der Kombination von Zinal auch schon ein EC-Rennen gewinnen können.

Überhaupt scheint der Skiort im Wallis für den Luzerner ein gutes Pflaster zu sein. Ende November fuhr er dort bei einem Europacup-Super-G auf den vierten Platz. Lediglich neun Hundertstel fehlten Lütolf aufs Podest. «Mit dem habe ich wirklich nicht rechnen dürfen», sagt er. «In den Wochen vor diesem Rennen war ich in Kabdalis und habe praktisch ausschliesslich Slalom trainiert und bin Slalom-Rennen gefahren. Nach der Rückkehr aus Schweden ging es direkt nach Zinal, wo ich einen Tag auf dem Super-G-Material trainiert habe.» Ausser an drei Tagen im September und jenem einen in Zinal hatte Lütolf vor besagtem Rennen die Super-G-Ski nicht unter den Füssen.

Entwicklung geht in die richtige Richtung

Seit Zinal hatten in Lütolfs Programm wieder ausschliesslich Slaloms Platz. Und beinahe wäre es morgen für den 21-Jährigen zu einem unvergesslichen Tag gekommen. Bei den Europacup-Rennen von Obereggen und Pozza di Fassa ging es Mitte der vergangenen Woche um mehr als nur Punkte. Lütolf hat das Aufgebot für Madonna di Campiglio und die erste Teilnahme an einem Weltcup-Rennen gewinkt. Die Frage war, ob er oder ob Noel von Grünigen im Europacup den besseren Eindruck hinterlassen würde. Am Ende war der Berner Oberländer erfolgreicher. Ein 12. Platz in Obereggen und ein Ausfall in Pozza di Fassa waren nicht gut genug für Lütolf.

«Der Rang von Obereggen war okay, aber mit meinem Skifahren war ich nicht glücklich. Ich bin zu sauber gefahren, habe zu wenig riskiert. In Pozza di Fassa war ich gut unterwegs. Im 2. Lauf habe ich bis zur Zwischenzeit nur etwa zwei Zehntelsekunden auf Clement Noel verloren und dann kurz vor dem Ziel eingefädelt. Ich war ziemlich enttäuscht, weil ich mich so selbst aus dem Rennen für Madonna di Campiglio genommen habe.»

Hätte er angesichts der Chance auf ein Weltcup-Rennen taktieren sollen? Seine Angriffslust zügeln?

«Das liegt mir nicht. Ich wollte angreifen und noch unter die Top 7. Ich nehme auf jeden Fall etwas Positives aus Italien mit: Mein Speed stimmt.»

Auch ein Blick zurück zeigt, dass Lütolfs Entwicklung in die richtige Richtung geht. Musste der Sempacher vor einem Jahr beim Europacup in Pozza di Fassa noch mit Startnummer 77 antreten, so konnte er vergangene Woche die deutlich vorteilhaftere 13 überstreifen.

Olympia-Luft geschnuppert

Andere Voraussetzungen haben sich für Joel Lütolf schon im Sommer und Herbst im positiven Sinne verändert. Er hat die Spitzensport-Rekrutenschule absolviert und kann künftig pro Jahr bis zu 130 WK-Tage in Magglingen oder auf den Ski absolvieren. «Das ist auch eine finanzielle Hilfe. Für die WK-Tage bekomme ich Erwerbsersatzleistungen.» Auch einen neuen Sponsor kann Lütolf dank seinem Manager Andreas Kronenberg auf dem Helm und den Mützen präsentieren. «Das ist eine zusätzliche Motivation. Es ist nicht selbstverständlich, dass eine Qualitätsmanagement-Firma einem jungen Sportler so viel Vertrauen entgegenbringt.»

Weiter hat Lütolf im Herbst während eines Kurztrips mit der Familie auch «Olympia-Luft» geschnuppert. In Athen besichtigte er das Panathinaiko-Stadion, wo 1896 die ersten Olympischen Spiele der Neuzeit stattgefunden haben und sich bei den Spielen 2004 das Ziel des Marathons befunden hat. «Ein Hauch Olympia weht durch das Stadion, das spürt man. Eine Teilnahme an den Spielen 2026 in Italien ist natürlich mein längerfristiges Ziel.»

Bezüglich Kraft, Kondition und Masse habe er zulegen können, sagt Lütolf. Aber auch im skifahrerischen Bereich sei es im Herbst vorwärtsgegangen.

«Ich bin stabiler und vielseitiger geworden. Mittlerweile komme ich mit weicheren Pisten besser zurecht und bin konkurrenzfähiger.»

Das konnte er am Wochenende in Kronplatz (ITA) bei den offiziellen albanischen Slalom-Meisterschaften beweisen. So viel sei aber verraten: Der albanische Slalom-Meister kommt nicht aus Sempach – Joel Lütolf wurde hinter einem Spanier, einem Franzosen, einem Polen und einem Deutschen Fünfter.

