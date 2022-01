Vertikal-Rennen: Salina Schwörer will nach Olympia

Skisport Salina Schwörer aus Engelberg hat ein Ziel: Eine Skitour an Olympia Salina Schwörer hat mit 16 schon fast die ganze Welt gesehen. Nun strebt sie im Skibergsteigen nach oben. In der U18-Kategorie gewann die junge Engelbergerin bereits ihre erste Schweizer Meisterschaft. Stefan Santschi Jetzt kommentieren 24.01.2022, 05.00 Uhr

Im Langlauf-Schritt den Berg hinauf, so rasch wie möglich. «Es ist nicht der einfachste Sport, den man machen kann, am Ende ist der Körper absolut kaputt», sagt Salina Schwörer. «Doch wenn man es geschafft hat, ist es ein schönes Gefühl, es erfüllt dich mit Stolz.» Skimountaineering, kurz Skimo, oder Skibergsteigen heisst die anstrengende Leidenschaft, welcher sich die 16-jährige Engelbergerin verschrieben hat. Vor kurzem fanden in Morgins die Schweizer Meisterschaften statt. Schwörer gewann in der Disziplin Vertical die U18-Kategorie, legte die 400 Höhenmeter und drei Kilometer am schnellsten zurück.

Salina Schwörer ist im Gebiet Trübsee in Engelberg unterwegs. Bild: Pius Amrein (Engelberg, 22. Januar 2022)

Bekannt ist der Ausdauersport hierzulande kaum, dabei gehört die Schweiz im Skibergsteigen zu den Top-3-Nationen. «Wir gewinnen an Welt- und Europameisterschaften viele Medaillen, belegen im Weltcup oft Podestplätze», berichtet Denis Vanderperre, Chef Nachwuchs im Schweizer Alpen-Club.

Der SAC ist als nationaler Leistungssportverband die tragende Organisation der Skitourenrennen und der verschiedenen Nationalkader, mit dem Swiss Cup gibt es zudem eine nationale Wettkampfserie. In den drei SAC-Regionalzentren Ost, West und Wallis finden Jugendliche den Einstieg in den Wettkampfsport, eine entsprechende Einrichtung in der Zentralschweiz gibt es nicht.

Erinnerungen an Eisbären und Inuit

Etwas, das Salina Schwörer, die dem Regionalzentrum Ost angehört, gerne ändern würde. Zum Skitouren fand sie durch ihren Vater, einen gelernten Bergführer und Klimatologen aus dem Kanton Graubünden. Die ersten Schritte auf dem Schnee machte sie aber nicht in der Schweiz. Die Familiengeschichte der Schwörers ist nämlich speziell. Seit über 20 Jahren umsegeln ihre Eltern Dario und Sabine den Globus, um im Rahmen einer wissenschaftlichen Expedition auf den Klimawandel und dessen Folgen aufmerksam zu machen. Jedes der sechs Schwörer-Geschwister kam in einem anderen Land auf die Welt, Salina beispielsweise in Chile. Und alle wuchsen auf dem Boot auf.

Die mannigfaltigen Eindrücke, die Salina Schwörer sammelte, werden ihr unvergessen bleiben. Zutiefst betrübt war sie, als sie auf der Nordwestpassage oberhalb Nordamerikas im offenen Gewässer auf einen Eisbären trafen.

«Er suchte nach Eisschollen, doch diese waren 150 Seemeilen entfernt. Auf ihn wartete der sichere Tod.»

Auf der anderen Seite der Gefühlsskala befindet sich der Besuch eines Inuit-Dorfs in Kanada. «Die Menschen sind sehr gastfreundlich, sehr herzlich – sie bitten dich sofort herein, um eine Dusche zu nehmen und etwas zu essen. Ich bin meinen Eltern sehr dankbar, verschiedene Kulturen und deren Weltanschauungen kennen gelernt zu haben.»

Landleben beginnt mit «Kulturschock»

Gemeinsam mit ihrem Bruder Andri (r.) lebt Selina im Internat. Bild: Pius Amrein (Engelberg, 22. Januar 2022)

Mittlerweile haben sich Salina Schwörer und ihr 15-jähriger Bruder Andri aus dem Reisemodus ausgeklinkt. Während der Rest der achtköpfigen Familie aktuell auf den norwegischen Spitzbergen Umwelt-DNA- und Wasserproben für die ETH Zürich sammelt, leben die beiden in Engelberg im Internat und absolvieren an der Stiftsschule das Gymnasium. «Anfänglich hatte ich einen Kulturschock», sagt Salina, die an das Meer, den Himmel und das Boot gewöhnt ist und stets nur durch wenige Schritte von ihrer Familie getrennt war.

«Ich bin aber sehr dankbar, dass ich zur Schule gehen kann. Zudem sind die Trainingsbedingungen in Engelberg optimal.»

Womit wir wieder beim Skimountaineering und ihren sportlichen Ambitionen wären. Neben dem Vertical gibt es mit dem Sprint, dem Einzel und der Mixed-Staffel weitere Disziplinen, die 2026 sogar erstmals ins Olympia-Programm aufgenommen werden. Salina Schwörer wäre dann gerne dabei, mehr noch: «Ich träume davon, gleich doppelt an Olympischen Spielen teilzunehmen. Im Winter mit der Skitour, im Sommer als Seglerin. Ich segle sehr gerne auf dem Vierwaldstättersee.» Etwas gar ambitioniert? Vielleicht. Einer Powerfrau, die schon in jungen Jahren fast die ganze Welt gesehen hat, aber durchaus zuzutrauen.

