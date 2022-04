Handball Mit ehemaligen Spitzenspielern: So «zelebriert» Borba Luzern den Handball Sie waren Leistungssportler, jetzt geht es nur noch um Spass am Handball. Ein Besuch bei Zweitligist Borba Luzern. Stephan Santschi 25.04.2022, 19.30 Uhr

Gnadenlos am Flügel: Severin Ramseier spielte jahrelang in der NLA, jetzt geniesst er seine Zeit bei Borba. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. April 2022)

Die Spitzenhandballer kamen am Sonntag eigentlich erst am späteren Nachmittag zum Einsatz, um 16 Uhr war in der Luzerner Maihofhalle der zweite Playoff-Viertelfinal zwischen dem HC Kriens-Luzern und Wacker Thun angesagt. Bereits davor waren auf dem Platz aber illustre Figuren bei ihren Leibesübungen zu beobachten. Gastgeber Borba Luzern feierte seinen Saisonabschluss, empfing die Mythen-Shooters zum letzten 2.-Liga-Spiel und gewann furios mit 51:33. Severin Ramseier sagt:

«Es geht darum, den geilsten Sport zu geniessen, ihn etwas zu zelebrieren.»

«Es herrschen gute Laune und Spass pur», freut sich Marcel Lengacher.

Der Borbaner Fabio Hess (rechts) geht in den Abschluss. Bild: Pius Amrein (Luzern, 24. April 2022)

Ramseier, Lengacher – Namen, die jedem Handball-Fan geläufig sein dürften. Beide spielten jahrelang in der NLA, Ramseier am rechten Flügel für Suhr Aarau, Bern, GC Amicitia Zürich, Kriens-Luzern und Basel, Lengacher auf Linksaussen für Kriens-Luzern und Bern. Beide vertraten auch das Schweizer Nationalteam, Ramseier kommt auf 28 Einsätze, Lengacher auf 2. Ein anderer ist Tom Hofstetter, der frühere Captain und Spielmacher von Kriens-Luzern mit 46 Länderspielen. Oder Akteure wie Yves Mühlebach, Samuel Stadelmann, Christian Wipf, Raphael Muff, Sebastian Hermann, Manuel Gautschi, Tim Müller und Fabio Hess, die alle mindestens auf NLB-Stufe gespielt haben.

Zum alten Eisen gehören sie nicht

Der Traditionsklub Borba, der 1993 Meister wurde und bis heute der einzige Zentralschweizer Titelträger im Männerhandball ist, schliesst die 2.-Liga-Saison auf dem zweiten Platz ab, verzichtet aber auf die Aufstiegsspiele. «Es ist kein Müssen mehr, sondern ein Dürfen», erklärt der 33-jährige Ramseier. Und der 29-jährige Lengacher fügt an:

«Wem es passt, kommt ans Spiel, es ist unverbindlich.»

Andere Dinge stehen nun im Fokus, Ramseier etwa ist ein leidenschaftlicher Motorradfahrer, Lengacher lernt für die Anwaltsprüfung. Dass die früheren Leistungssportler trotz nur eines wöchentlichen Trainings nicht zum alten Eisen gehören, ist jedoch unübersehbar. Am Sonntag strotzen sie vor Spielwitz und sorgten auf dieser Stufe für ein ungewohnt hohes Niveau. Hofstetter dribbelte im Gegenstoss durch die Abwehrreihe, überlistete den Goalie mit einem Lob. Hermann, der Topskorer des Teams, verwertete seine Chancen humorlos. Gautschi und Ramseier gebärdeten sich am Flügel ohne Gnade. Müller stellte seine Wurfkraft aus der Distanz unter Beweis, Lengacher gab gelungene Schlenzwürfe zum Besten, Hess gefiel mit Übersicht. Konter wurden manchmal so schnell gespielt, dass es der Schiedsrichter kaum rechtzeitig aus dem Laufweg des Spielers schaffte. «Wir nehmen es schon ernst, sonst wäre es gefährlich», so Ramseier. «Wir wollen weder uns noch den Gegner lächerlich machen», betont Lengacher. Nicht alles funktionierte, missglückte Würfe und Pässe wurden aber nicht mit Frust, sondern zuweilen mit einem Schmunzler oder Scherz quittiert. Auch die gegnerische Bank hatte ihren Spass, als ein Schrittfehler von Ramseier nicht abgepfiffen wurde. «Sie sagten, vier Schritte seien okay, wenn es schnelle, internationale gewesen seien», erzählt Ramseier und lacht.

Borba plant nächsten «Transfercoup»

Verteidigt wird weniger herzhaft, «wir wollen Spiele gewinnen, niemanden verletzen und selbst verletzungsfrei bleiben», berichtet Lengacher. Dass sie auch in der Abwehr zupacken können, bewiesen die Borbaner aber vor einem Monat, als sie den Innerschweizer Regional-Cup gewannen. Für die kommende Saison wird übrigens bereits der nächste prominente Neuzugang thematisiert. Luca Spengler, ein zwei Meter grosser, 17-facher Ex-Internationaler mit Vergangenheit bei Kriens-Luzern und GC Amicitia Zürich, soll das Team verstärken. «Mal schauen», sagt Ramseier mit einem Augenzwinkern.

«Er muss sich in der Vorbereitungsphase zuerst zeigen. Wir nehmen nicht jeden.»

Handball. Männer. 2. Liga. Gruppe 4: Borba Luzern – Mythen-Shooters 51:33. Einsiedeln – Emmen 30:35. Stans II – GC Amicitia/Albis 29:24. Brugg – Mythen-Shooters 32:24. Einsiedeln – Stans II 21:43. Emmen – Muotathal 34:26. Seetal – GC Amicitia/Albis 25:34. – Rangliste: 1. Mutschellen 22/40. 2. Borba Luzern 22/39. 3. Muotathal 21/29. 4. Emmen 21/28. 5. Stans II 21/28. 6. Seetal 21/16. 7. GC Amicitia/Albis 21/16. 8. Zurzibiet-Endingen 21/16. 9. Brugg 21/15. 10. Muri II 21/11. 11. Mythen-Shooters 21/10. 12. Einsiedeln 21/6.

Borba – Mythen-Shooters 51:33 (23:16)

Maihof. – 75 Zuschauer. – Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen Borba, 3-mal 2 Minuten gegen Mythen-Shooters. – Borba: Mühlebach (6 Paraden)/Adam (6); Ramseier (5 Tore), Hess (6/1), Lengacher (7), Müller (5), Gautschi (10), Hermann (9); Hofstetter (3), Klimant (2), Amacher (4). – Bemerkungen: Müller verwirft Penalty (15./13:6). Adam pariert Penalty von Stalder (56./45:28).