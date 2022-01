Die Spannung spitzt sich für den HC Luzern zu

Eishockey Die Spannung um Playoff-Heimrecht spitzt sich für den HC Luzern zu Eishockey-Erstligist Luzern steht in den Playoffs. Nun geht es um das Heimrecht (Top 4). Michael Wyss, Reinach 31.01.2022, 18.51 Uhr

HCL-Trainer Raphael Zahner bei der 1:6-Niederlage in Reinach. Bild: Michael Wyss (Reinach, 29. Januar 2022)

«Die 1:6-Niederlage bei den Red Lions Reinach schmerzt. Wir haben nach der mehrwöchigen Pause noch nicht zur alten Stärke gefunden. Im letzten Spiel gegen Burgdorf wird man eine andere Mannschaft spielen sehen», verspricht Luzerns Captain und Routinier Mike Küng (27). Den letzten Ernstkampf bestritt das Team von Headcoach Raphael Zahner (40), das im Oberwynental ersatzgeschwächt antrat, am 18. Dezember gegen Rheintal. Die Partien gegen Herisau, Wil, Prättigau-Herrschaft und Bellinzona fanden nicht mehr statt wegen den Covid-19-Massnahmen vor Weihnachten. «Eine Standortbestimmung fehlte nach der langen Pause, wir hatten auch kein Testspiel bestritten. Wir werden diese Woche gut und hart trainieren und gegen Burgdorf einen Sieg anstreben», zeigt sich Verteidiger Küng kampfbetont.

Saison ist bereits vor den Playoffs erfolgreich

Unabhängig vom Ausgang dieser Partie kann der HCL bereits jetzt schon auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken. Küng:

«Dass wir die Playoffs erreichten, ist erfreulich. Was jetzt kommt, ist Zugabe. Das heisst aber nicht, dass wir uns auf den Lorbeeren ausruhen werden. Wir wollen auch in den Playoffs eine gute Figur abgeben. Wenn wir an unsere Leistungsgrenze gehen und jeder sein Spiel macht, können wir für jeden Gegner gefährlich werden.»

Die Tabelle wird nach dem Covid-19-bedingten Meisterschaftsunterbruch (20. Dezember bis 27. Januar) gemäss Punkte-Quotient (Punkte pro Spiel) geführt. Aktuell stehen die Luzerner auf dem fünften Tabellenrang, könnten sich aber den Heimbonus in den Viertelfinals noch sichern. Dazu benötigt es sicher einen Sieg im letzten Spiel gegen Burgdorf. Zahner: «Wir wollen den Sieg im letzten Spiel und es ist schön, wenn man vor heimischer Kulisse die schönste Zeit der Saison beginnen kann. Noch wichtiger ist aber, dass die Spieler am Tag X bereit sind, wenn es losgeht. Wer weiterkommen will, muss auch auswärts gewinnen.» Die Playoff-Viertelfinals (best of 5) beginnen am Donnerstag, 10. Februar.

Eishockey

1. Liga: Herisau – Pikes Oberthurgau 4:0. Prättigau-Herrschaft – Frauenfeld 1:7. Rheintal – Wetzikon 3:7. Burgdorf – Bellinzona 3:2. Argovia Stars – Wil 2:3 n. V. Reinach – HC Luzern 6:1. – Rangliste nach Punktequotient: 1. Pikes Oberthurgau 17/39 (2,294). 2. Wetzikon 15/30 (2,000). 3. Frauenfeld 16/29 (1,812). 4. Wil 16/29 (1,812). 5. Luzern 17/29 (1,706). 6. Herisau 16/26 (1,625). 7. Burgdorf 16/25 (1,562). 8. Bellinzona 15/20 (1,333). 9. Reinach 16/21 (1,312). 10. Argovia Stars 16/19 (1,188). 11. Prättigau-Herrschaft 16/13 (0,812). 12. Rheintal 16/8 (0,500).

Letztes Spiel: Luzern – Burgdorf (Samstag 17.30, Eiszentrum Luzern).

Reinach – Luzern 6:1 (0:0, 4:1, 2:0)

KEB Oberwynental. – 185 Zuschauer. – SR Moser; Dom/Oberson. – Tore: 24. 1:0. 30. 2:0. 35. 3:0. 35. Niklas Maurenbrecher (Bossi) 3:1. 40. 4:1. 57. 5:1. 58. 6:1.

2. Liga. Playoff-Achtelfinal (best of 3): St. Moritz – Küssnacht SZ 4:2 (Stand: 1:0); Zug – Lenzerheide-Valbella 3:5 (0:1); Sursee – Engiadina 8:4 (1:0).

Abstiegsrunde: Dürnten – Seetal 5:2. Bassersdorf – Chiasso 7:0. – Rangliste: 1. Bassersdorf 1/3. 2. Dürnten 1/3. 3. Seetal 1/0. 4. Chiasso 1/0. – Modus: Die Teams auf Rang drei und vier steigen nach dem sechsten Spieltag in die 3. Liga ab.