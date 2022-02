Handball Spono Eagles geglückte Revanche gegen den LK Zug Die Nottwilerinnen siegen im Zentralschweizer Derby gegen den LK Zug 34:32. Michael Wyss 09.02.2022, 23.09 Uhr

Die Nottwilerin Catherine Csebits (links) gegen die Zugerin Sara Zaetta. Urs Flüeler/Keystone

«Ich glaube, wenn wir aufs Tempo drücken können, liegt sehr viel drin. Die erste und zweite Welle sind eine grosse Stärke von uns. Ein Derbysieg wäre schön, das ist immer eine gute Sache», zeigte sich die 19-jährige Zuger Rückraumspielerin und Liga-Topskorerin Celia Heinzer (mit 12 Treffern im Derby) vor dem Duell gegen die Spono Eagles hoffnungsvoll. Schon einmal duellierten sich die beiden Zentralschweizer Rivalen in dieser Meisterschaft. Das erste Aufeinandertreffen im Oktober endete mit einem 31:28-Auswärtssieg der Zugerinnen. Und am Mittwochabend? Da setzte sich Nottwil bei den Zugerinnen in einem spannenden Duell 34:32 durch und konnte sich revanchieren. Der Ausgang der Partie stand allerdings bis sieben Minuten vor Schluss (29:29) auf des Messers Schneide, ehe sich die Gäste in der Schlussphase eine knappe Führung herausspielen konnten, die sich nicht mehr preisgaben.