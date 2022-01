Die Nottwilerinnen sind nach Verlustpunkten Leader der SPL 1

Handball Das Bollwerk der Spono Eagles hält dicht Die Spono Eagles schlagen im Spitzenkampf den LC Brühl mit 26:22 und starten damit optimal ins neue Jahr. Stephan Santschi 09.01.2022, 21.54 Uhr

Aufbauerin Xenia Hodel steuerte acht Tore zum Spono-Heimsieg bei. Bild: Dominik Wunderli (Nottwil, 9. Januar 2022)

Erstes Spiel im Jahr 2022, erste Siegesfeier. Die Spielerinnen der Spono Eagles tanztenam Sonntag in der Nottwiler SPZ-Halle im Kreis, zelebrierten den 26:22-Heimsieg gegen den Erzrivalen aus St.Gallen genüsslich. Resultatmässig könnte der Start in die zweite Saisonhälfte kaum besser sein, dank dieses Erfolgs schliessen sie wieder zum LC Brühl auf, sind nach Verlustpunkten sogar Leader der SPL 1. «Es tut gut zu wissen, eines der besten Teams schlagen und ihm das eigene Spiel diktieren zu können», resümierte Spono-Trainer Fabio Madia.

Bis es so weit war, bedurfte es allerdings harter Arbeit. Beiden Teams war anzumerken, dass ihr letzter Einsatz in der Meisterschaft im November und damit bereits eine Weile her war. «Wir sind motiviert aus der Winterpause gekommen, doch nun müssen wir erst wieder den Rhythmus finden», sagte Madia schon vor der Partie. Fehler hüben wie drüben prägten die Startphase dieses Spitzenkampfs, entsprechend ausgeglichen gestaltete sich das Skore, nach 18 Minuten stand es 9:9. «Wir waren noch nicht auf Betriebstemperatur», erkannte der Chef an der Seitenlinie.

«Plötzlich waren wir gehemmt»

In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit gelang den Spono Eagles dann aber eine markante Steigerung. Die Deckung wirkte sehr stabil, verdichtete die Räume geschickt, die Torhüterinnen wuchsen sogar über sich hinaus – sowohl Soraya Schaller als auch Marion Ort parierten jeweils einen Penalty. Im Angriff nutzten die Luzernerinnen derweil den Platz, den ihnen Brühls 5:1-Defensive gewährte – vor allem die rechte Aufbauerin Xenia Hodel lief heiss, traf nach Belieben. Zur Pause führten die Nottwilerinnen mit 17:12, komfortabel wie es schien, doch nach dem Seitenwechsel sollten sie nochmals arg ins Zittern geraten.

Der LC Brühl, aufgrund der personellen Umbrüche in Nottwil und Zug eigentlich Titelfavorit Nummer eins, stellte in der zweiten Halbzeit die Abwehr auf eine 6:0-Formation um und liess fortan die Muskeln spielen. Spono tat sich nun schwer, Lücken zu generieren, lief zu oft in die Fouls, sorgte für zu wenig Spielfluss. «Wir spielten zu statisch, gingen zu selten in die Tiefe», monierte Madia. Nach 52 Minuten war das Skore auf den Minimalvorsprung geschmolzen, nur noch 22:21 lag Spono vorne. «Plötzlich waren die Spielerinnen gehemmt und vor den Augen des Schweizer Nationaltrainers auch nervös.»

Cup-Achtelfinal gegen Thun am Mittwoch

Dass die Partie nicht kippte, lag an der Abwehrarbeit der Spono Eagles. So schweissnass die Hände im Angriff zuweilen schienen, so abgeklärt stoppten sie hinten immer wieder die gegnerischen Vorstösse. Und was einen Weg an der Verteidigung vorbei fand, wurde oftmals eine Beute von Soraya Schaller, während ihre Stellvertreterin Marion Ort am Ende sogar drei Penaltys pariert hatte. «Brühl wusste vorne nicht, was es machen sollte», freute sich Madia über das eigene Abwehrbollwerk.

Sein Team steuerte schliesslich einem Sieg entgegen, der nicht nur im Moment, sondern auch für die kommenden Auftritte Kraft geben soll. Auf die Nottwilerinnen warten nämlich gleich zwei englische Wochen, angefangen mit dem Cup-Achtelfinal am kommenden Mittwoch gegen RW Thun (20.15 Uhr, SPZ). «Wir sind jetzt nicht die Grössten, wir müssen demütig bleiben», betonte Madia. Und als ersten Verbesserungswunsch fügte er an: «Wir sollten im Angriff entspannter wirken. Wir haben nun ja die Gewissheit, dass wir es können.»

Spono Eagles – LC Brühl 26:22 (17:12)

SPZ. – 240 Zuschauer. – SR Abalo/Maurer. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Spono, 1-mal 2 Minuten gegen Brühl. – Spono: Schaller (11 Paraden)/Ort (3); Mia Emmenegger (3 Tore), Hodel (8/1), Zumstein (7), Stähelin (1), Decurtins (2), Boesen (1); Csebits, Ana Emmenegger (1), Schardt (3). – Brühl: Dokovic (5 Paraden)/Schlachter (1); Tomasini (1 Tor), Altherr (4/1), Gutkowska, Kernatsch (2), Hess (4), Pavic (3/1), Cutura (2); Wolff (6/3), Ackermann, Baric, Brunner, Lüscher. – Bemerkungen: Ort pariert Penaltys von Wolff (18./9:9), Altherr (45./21:16) und Pavic (54./22:20). Schaller pariert Penalty von Wolff (26./14:11).