Handball Ligaerhalt ist fast geschafft: Der BSV Stans setzt auf Brazil-Power Der BSV Stans sichert sich gegen Steffisburg den wohl entscheidenden Sieg für den NLB-Ligaerhalt. Stephan Santschi 11.04.2022, 16.46 Uhr

Der Stanser Trainer Ralf Stojan (mit Bart) erlebte ein kräftezehrendes und nervenaufreibendes Spiel seiner Mannschaft. Bild: Eveline Beerkircher (Stans, 9. April 2022)

«Ich sagte meiner Mannschaft vor dem Spiel, dass es mir egal sei, ob wir mit zehn oder nur mit einem Tor Differenz gewinnen. Sie nahm mich beim Wort, dafür bin ich nun fünf Jahre älter geworden.» Ralf Stojan, der Stanser Trainer, machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. Es war anstrengend, kräftezehrend, nervenaufreibend, dieses Heimspiel gegen den TV Steffisburg, welches mit dem Skore von 34:33 den ersten Sieg seit vier Monaten brachte. «Es war Kampf und Chrampf drin», so Stojan, «am Ende haben wir uns dafür belohnt.»

Viel fehlte indes nicht, und die Stimmung im Eichli wäre mit Trübsal und Ernüchterung durchtränkt gewesen. Der Viertore-Vorsprung drei Minuten vor Schluss (34:30) animierte das Heimteam nämlich nicht zu einem lockeren Schlussgalopp, vielmehr kam es zum grossen Zittern. Die hartnäckigen Gäste aus dem Berner Oberland stellten auf eine komplett offene Deckung um. Die Stanser fanden zwar die Lücken, patzten aber sträflich in der Chancenauswertung und ärgerten sich über die unausgewogene Regelauslegung der beiden Schiedsrichter.

Herzschlagfinal endet im Freudentaumel

Die Steffisburger mit NLA-erfahrenen Akteuren von Wacker Thun im Aufgebot (Chernov, Schwab, Wyttenbach, Manse) machten Tor um Tor gut. 25 Sekunden vor dem Abpfiff verkürzte Schwab, der Ende 2021 im Schweizer Nationalteam debütiert hatte, auf 33:34, kurz darauf bot sich ihnen sogar die Gelegenheit, mit einem letzten Gegenstoss den Ausgleich zu erzwingen. Der Abschluss von Manse verfehlte allerdings das Gehäuse – und so gab es beim Gastgeber kein Halten mehr.

«Dieser Support ist sehr wichtig für uns, die Zuschauer glaubten immer an uns»,

frohlockte Ramon Pereira de Oliveira.

Er selbst war eines der wichtigsten Argumente, weshalb Stans die Durststrecke nach zehn sieglosen Spielen beendete. Im rechten Aufbau trat der 1,86 Meter grosse Linkshänder mit viel Wucht in Erscheinung, erzielte sechs Tore und packte auch in der Abwehr herzhaft zu. «Wir brauchen Ramon, solche Leistungen müsste er öfters abrufen», sagte Trainer Stojan und implizierte damit, dass Pereira seit dem Wechsel nach Stans im letzten Sommer nicht so recht auf Touren gekommen ist.

Bald eine Caipirinha-Bar im Eichli?

Tatsächlich ist die Fehlerquote des Brasilianers hoch – und dies hat einen konkreten Grund: seine Knieprobleme. «Es ist hart, ich versuche, nicht an die Schmerzen zu denken», sagt der 28-Jährige, der fünf Jahre als Profi in Polen gespielt hat. Seine Bewegungsmöglichkeiten sind eingeschränkt, was ihn für die gegnerischen Abwehrspieler leichter ausrechenbar macht.

«Zwei Punkte noch, dann werde ich mein Knie operieren lassen»,

sagt Pereira mit Blick auf das kommende Auswärtsspiel beim Tabellenletzten Biel. Dann sollte der Ligaerhalt der Stanser fix sein.

Neben Spielmacher und Topskorer Fernando Skrebsky Dutra, der die fünfte Saison in Stans spielt, ist Pereira der zweite Brasilianer im Team. Während Skrebsky aus der Küstenstadt Balneário Camboriú kommt, stammt Pereira aus der Hauptstadt Brasilia. Die beiden sind seit langem befreundet und engagieren sich beim BSV Stans auch in der Nachwuchsarbeit. Überwindet Pereira die Knieprobleme, kann er nächste Saison ebenfalls zum Leistungsträger avancieren – und den Verein vielleicht zur Einrichtung einer Caipirinha-Bar inspirieren …

Stans – Steffisburg 34:33 (18:15)

Eichli. – 415 Zuschauer. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Stans, 2-mal 2 Minuten gegen Steffisburg. – Stans: Ineichen (15 Paraden)/Skelaj; Wanner (4 Tore), Pereira de Oliveira (6), Wyss, Skrebsky Dutra (7/2), Femiano (6), Stadelmann (1); Basil Gnos (6), Christen (4), Weingartner, Flavio Gnos. – Bemerkung: Ineichen pariert Penalty von Manse (51./30:25).

Emmenbrücke/Stans steigt in Elite-Liga auf Grosser Erfolg für die U19-Junioren der SG Füchse Emmenbrücke/Stans. Mit einem 45:17-Sieg auswärts gegen Suhr Aarau/Olten machen sie den Aufstieg in die Elite-Liga perfekt. Die Mannschaft von Trainer Remo Herbst krönt damit eine herausragende Inter-Finalrunde, in der sie bisher alle Spiele gewonnen hat. Sieben Jahre nach der Vereinsgründung (2015) und im dritten Jahr der Zusammenarbeit mit dem Partnerverein BSV Stans schafft die Spielgemeinschaft Füchse Emmenbrücke/Stans den Sprung in die höchste Juniorenliga der Schweiz und wird in der kommenden Saison neben der U17-Elite (seit 2019) auch in der U19-Elite vertreten sein. Auch für die Stanser ist dies ein vereinshistorischer Erfolg. (pd/ss) Aufstiegsjubel bei den Füchsen. Bild PD