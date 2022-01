Nicole Strässle kehrt ihrer Leidenschaft den Rücken

Turnen Start in ein neues Leben: Nicole Strässle kehrt ihrer grossen Leidenschaft den Rücken Nicole Strässle (29) vom BTV Luzern ist eine der erfolgreichsten Athletinnen der Schweizer Turnszene. Nun gibt sie ihren Rücktritt bekannt. Stefanie Meier 18.01.2022, 08.00 Uhr

Einer ihrer grossen Erfolge: Nicole Strässle gewinnt im Jahr 2018 bei den Schweizer Meisterschaften in Dietikon die Goldmedaille an ihrem Paradegerät, den Schaukelringen. Bild: Felix Stein

Bronze, Silber, Gold – in allen Farben glänzten die Medaillen am Hals der Turnerin Nicole Strässle. Ihre Laufbahn begann vor knapp 22 Jahren beim TV Cham. Mit dem Umzug nach Luzern wechselte sie den Verein und setze ihre immer eindrucksvoller werdende Karriere beim bekannten BTV Luzern fort. Die heute 29-Jährige entwickelte sich mehr und mehr zu einer konstanten und verlässlichen Turnerin. Verlässlich deshalb, weil sie sich ganz und gar ihrem Sport verschrieb und dafür viele andere Ereignisse zurückstellte.

Verlässlich aber auch darum, weil sie in entscheidenden Situationen immer die Nerven behielt und sich kaum Fehler leistete. So erinnert sie sich beispielsweise an die letzten Schweizer Mannschaftsmeisterschaften im Jahr 2019 im appenzellischen Gais, wo sie als letzte Athletin der Luzerner Fraktion mit einer mehr als perfekten Übung am Reck (Note 9.80) den Sieg ins Trockene brachte. «Die Entscheidung war so eng. Wir waren alle sehr nervös. Und ich weiss noch genau, wie emotional der Moment nach der Landung war. Das war ein Riesenevent für mich und die Freude war unaufhaltsam.»

Eine vergoldete Karriere

Sage und schreibe elf Jahre turnte Nicole Strässle auf höchstem Niveau in der Königskategorie 7 und war genauso oft Teil der Schweizer Meisterschaftsmannschaft des Verbandes Luzern, Ob- und Nidwalden. Mit dem Team holte sie neun Siege. Zehnmal stand sie im Gerätefinal der Schaukelringe und gewann dabei sechs Gold- und zwei Silbermedaillen. Dazu kamen ein Titel am Reck und ein zweiter Rang am Sprung. Als komplette Athletin bekannt, stand sie zudem zehnmal im Mehrkampffinal und gewann 2012 Silber sowie 2017 vor Heimpublikum in Luzern Bronze.

Die Liste ihrer Erfolge ist lang. Und nun zieht die Schaukelring-Spezialistin einen Schlussstrich.

«Es fühlt sich komisch an, es auszusprechen. Seit ich mich erinnern kann, ist Turnen mein Leben. Und jetzt auf einmal höre ich offiziell damit auf. Doch es geht mir gut und es ist die richtige Entscheidung»,

sagt Strässle. Nach den letzten Titelkämpfen 2019 war unklar, in welcher Form ihre Karriere weitergehen würde. Rein körperlich war Strässle nicht mehr bereit, einen Mehraufwand zu leisten. «Kaum habe ich intensiver ein neues Element trainiert, plagten mich Schmerzen», sagt Strässle. «In den letzten Jahren konnte ich gut damit umgehen, habe mein Niveau halten können, mich irgendwie durchgemogelt und dabei von meiner Routine profitiert. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo es mir zu öde ist, immer dieselben Übungen zu turnen.»

Weitere Gründe für den Rücktritt seien der Zeitfaktor und das fehlende Ziel vor Augen. Nicole Strässle lebt zusammen mit Freund Filipe in Zürich-Altstetten und empfand die Distanz zu Luzern und die Ungewissheit bezüglich Wettkampfsaison zunehmend als Belastung. Prioritäten verändern sich – und plötzlich sprachen einige Punkte gegen das Turnen. Heute freut sich die Immobilienberaterin auf spontane Treffen mit Freunden oder auf Wochenendausflüge mit Filipe.

Lange Zeit hatte das Turnen oberste Priorität. Das war für Strässle selbstverständlich. Was sie nun mit der gewonnenen Zeit anfängt? «Nichts Konkretes», sagt sie und fügt an: «Ich geniesse die Spontanität und Flexibilität. Ich habe mitunter das Rennvelofahren für mich entdeckt und möchte einfach mal das Leben ohne Verpflichtung dem Wettkampfsport gegenüber kennen lernen.» Dem Turnen wird Nicole Strässle aber als Wertungsrichterin erhalten bleiben.

«Ich freue mich, die Turnkolleginnen und -kollegen an den Wettkämpfen zu sehen – es sind über all die Jahre hinweg wertvolle Freundschaften entstanden.»

Trainer Boos spielte wichtige Rolle

Ein gewisses koordinatives Talent wurde ihr in die Wiege gelegt, da ist sich Strässle sicher. Doch hinter den Erfolgen stecken enorm viel Fleiss und Fokus. Zudem hat Beni Boos, der sie jahrelang als Trainer begleitete, eine wichtige Rolle gespielt. «Er hat mit seiner Erfahrung, Motivation und Begeisterung immer das Beste aus mir herausgeholt. Er hat mir immer das Gefühl gegeben, dass er in mir etwas sieht.»

An ihren ersten Wettkampf kann sich die leidenschaftliche Turnerin gut erinnern. Den gibt es sogar auf Video. Eines von vielen schönen Erinnerungsstücken ihrer beispielhaften Karriere, die Nicole Strässle noch lange ein Lächeln auf die Lippen zaubern wird.