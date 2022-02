Superbowl: Luzern Lions ergreifen die Chance

American Football Superbowl: Die Luzern Lions ergreifen die Chance, um neue Spieler zu begeistern Die Luzern Lions nutzen den Superbowl, um neue Spieler für American Football zu begeistern. NLB-Akteur Carl Holdt spricht über das Highlight in den USA und die regionale Szene. Stephan Santschi 11.02.2022, 05.00 Uhr

Carl Holdt. Bild: PD

Cincinnati Bengals gegen Los Angeles Rams – so lautet die Paarung des 56. Superbowl, der am Sonntag im SoFi-Stadion von Inglewood über die Bühne gehen wird. Weltweit werden rund 800 Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten erwartet, auch im «Madeleine» in Luzern kommen die Footballfans am Montagmorgen ab 00.30 Uhr live in den Genuss des Megaevents. «Im Rahmen der bundesrätlichen Auflagen werden wir eine kleine Party veranstalten», sagt Carl Holdt, NLB-Spieler und Marketing-Verantwortlicher der Luzern Lions.

Für ihn und seine Mitstreiter ist der Superbowl nicht nur das Jahreshighlight als Zuschauer, sondern auch eine grosse Gelegenheit, um für den eigenen Verein zu werben.

«In dieser Zeit schauen viele Leute Football, die es sonst nicht tun. Deshalb organisieren wir jeweils sogenannte Tryouts, Trainings für Newcomer»,

erzählt Holdt. Das erste fand am 30. Januar statt, das zweite wird am 20. Februar auf der Allmend Süd in Luzern (ab 14 Uhr) durchgeführt. «In den letzten zwei Jahren war es schwer, etwas auf die Beine zu stellen», erläutert Holdt mit Bezug auf die Coronamassnahmen. «Gewinnen wir pro Training ein bis drei Spieler dazu, ist das für uns bereits positiv.»

Sein Traum: Meistertitel mit den Luzern Lions

In diesen Probetrainings vermitteln Coaches und Spieler der Luzern Lions die Basics des American Football. «Wie tackle und blocke ich richtig? Wie fange ich den Ball? Bei uns können alle ab 13 Jahren die ersten Schritte im Football machen», sagt Carl Holdt. Er selbst feierte seine Premiere in den USA vor rund neun Jahren, als er an der Highschool in Colorado ein Austauschjahr absolvierte.

«Nirgendwo auf der Welt lernt man im Football innerhalb eines Jahres so viel wie in den USA. Diese Erfahrung kann ich nur empfehlen»,

berichtet der 27-jährige Freiämter aus Muri, der auf dem Platz die Rolle eines Fullback ausfüllt.

Die Saison in der NLB beginnt am 10. April, die Ziele der Luzerner sind ambitioniert. «Wir möchten NLB-Meister werden», betont Holdt, der mit seinem Team in der letzten Saison in den Playoff-Halbfinals am späteren Aufsteiger Thun scheiterte. Die Rückkehr in die NLA, aus der die Stadtluzerner 2019 abgestiegen sind, streben sie vorderhand aber nicht an. «Wenn wir den Wiederaufstieg überstürzen, essen wir in der NLA hartes Brot. Unsere Priorität ist ein nachhaltiger Aufbau aller Mannschaften. Das macht uns für Spieler und Sponsoren gleichermassen attraktiv.» Holdts Traum: Die eigene Karriere in ein paar Jahren mit dem Meistertitel in der NLA beenden.

Surseer Saury Heiniger spielt in Deutschland

Der Unterschied zwischen dem Schweizer und der nordamerikanischen Football-Liga (NFL) ist selbstredend enorm, hierzulande leisten sich nur die besten Teams den einen oder anderen Ausländer als Profi, meistens auf der Position des Quarterback.

«Die körperliche Überlegenheit in der NFL ist gewaltig. Zudem sind die Spieler dort handverlesen, während wir nicht auswählen können. Bei uns spielt, wer kommt»,

erklärt Holdt. Der Personalbedarf ist hoch, pro Spiel stehen 40 bis 50 Akteure auf dem Matchblatt.

Als Mitglied des Nationalteams, das jüngst gegen Russland in der EM-Qualifikation klar mit 9:36 verlor, weiss er auch um den harten Konkurrenzkampf im kontinentalen Vergleich. «In Europa stehen wir im Ranking auf Platz 10 von 12 Teams.» In der Schweizer Szene sei allerdings ein Aufwärtstrend spürbar, «es wird professioneller, soweit dies für einen Amateursport möglich ist». In die NFL habe es zwar noch nie ein Schweizer geschafft, in die höchste deutsche Liga hingegen schon. So spielt etwa der Surseer Saury Heiniger seit kurzem für die Marburg Mercenaries.

Carl Holdt hofft auf Underdog Cincinnati

Und damit zurück zum Superbowl. Die Los Angeles Rams sind der Favorit, Carl Holdt wird allerdings mit dem überraschenden Aussenseiter aus Cincinnati mitfiebern, zumal sein Lieblingsteam, die Green Bay Packers, bereits in den Viertelfinals ausgeschieden sind. «Ich erwarte ein defensiv ausgerichtetes Spiel, die Chancen stehen sogar gut, dass erstmals seit langem wieder ein Abwehrspieler zum wertvollsten Spieler gekürt wird. Rams-Defensive-Tackle Aaron Donald zum Beispiel, wobei ich persönlich auf Cincinnati-Quarterback Joe Burrow hoffe.»