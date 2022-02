Eishockey Einzug in den Playoff-Halbfinal: Der EHC Sursee liebäugelt mit dem Aufstieg Zweitligist Sursee deklassiert Schaffhausen im Playoff-Viertelfinal (Best of 5) 3:0. Michael Wyss 14.02.2022, 17.09 Uhr

«Ich bin beeindruckt, wie das Team auftritt», freut sich Präsident Andreas Grüter. «Dass wir Qualitäten haben, wusste ich.» Doch die jüngsten Resultate mit den Kantersiegen (9:1; 7:1; 11:3), gegen Schaffhausen erstaunten auch ihn. Grüter glaubt, dass es kein Zufallsprodukt ist, was Sursee in der 2. Liga abliefert:

«Die Qualifikation war überragend, die Playoffs sind nun ein Spiegelbild der ersten Phase der Meisterschaft.»

Ein Grund sei, dass das Team von personellen Wechseln verschont geblieben ist. «Das Team ist zusammengewachsen. Wir haben eine Einheit, das Kollektiv ist die grosse Stärke.»

Sursee mausert sich damit zu einem Aufstiegskandidaten. Grüter: «Die 1. Liga war in den letzten Wochen sicher ein Thema. Wir würden den Aufstieg annehmen und den Schritt wagen, allerdings ohne finanzielles Risiko.» Sursee würde gegen Reinach und Luzern in den Genuss zweier Derbys kommen.

Wieder Heimvorteil im Halbfinal

Weiter geht es für Sursee am Samstag mit dem Halbfinal. Mögliche Gegner sind Kreuzlingen-Konstanz, Lenzerheide-Valbella oder St. Moritz. Sursee geniesst als bester Zweitligist der Region Ost erneut Heimvorteil. Stürmer Michael Schmerda (36), früher Eishockeyprofi in Deutschland, sagt:

«Wir sind immer gut vorbereitet, kennen die Stärken und Schwächen der Gegner. Sursee muss sich vor keinem Gegner fürchten.»

Kann man nun sogar vom Final träumen? «Mit dieser Truppe ist vieles möglich. Wir können uns nur selber besiegen. Die Spieler strotzen vor Selbstvertrauen, der Siegeswille ist noch nicht gestillt. Wir können tatsächlich Vereinsgeschichte schreiben.»

Seetal hingegen steht in der Abstiegsrunde unter dem Strich. Dank dem Sieg über Chiasso schöpft es nun aber wieder Hoffnung auf den Ligaerhalt. Drei Runden vor Schluss beträgt die Hypothek auf Bassersdorf zwei Punkte. «Wir können den Klassenerhalt immer noch schaffen. Wir packen das», sagt Trainer Miro Ptacek. Am Samstag (20.00, Iceline Seetal) kommt Leader Dürnten nach Hochdorf.

Eishockey. 2. Liga. Playoff-Viertelfinal (Best of 5): Sursee – Schaffhausen 9:1; Serie: 3:0. Sursee im Halbfinal. – Abstiegsrunde: Seetal – Chiasso 7:1. – Rangliste: 1. Dürnten 3/8. 2. Bassersdorf 3/6. 3. Seetal 3/4. 4. Chiasso 3/0. – Modus: Ränge 3 und 4 steigen nach dem 6. Spieltag in die 3. Liga ab.