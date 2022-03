Hallensport Die Surseer Volleyballer steigen in die NLB auf Nach längerer Zeit gibt es in der Zentralschweiz wieder ein Männerteam in der zweithöchsten Liga. Die Freude in Sursee ist gross. 24.03.2022, 13.53 Uhr

Die Surseer 1.-Liga-Männer mit Jan Baumgartner (beim Smash) profitieren vom Rückzug des NLB-Teams Uni Bern Oberdiessbach. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 20. November 2021)

Der VBC Sursee muss nicht in die Auf-/Abstiegsrunde NLB/1. Liga. Weil sich das NLB-Team Uni Bern Oberdiessbach in die 1. Liga zurückzieht, steigt Sursee direkt in die NLB auf. Das Team um Trainer Thomas Helbling gewann am letzten Wochenende den Playoff-Final gegen Aarau beim 1.-Liga-Final-Four-Turnier in Baden. Da Aarberg, der Finalsieger des Final-Four-Turniers in Colombier, auf den Aufstieg verzichtet, hätten Sursee und Fully, der Verlierer der NLB-Playouts gegen Lausanne, in einer Best-of-3-Serie antreten müssen. Durch den nun frei gewordenen NLB-Platz müssen diese Spiele nicht ausgetragen werden – Fully und Sursee spielen in der nächsten Saison in der NLB. «Wir freuen uns alle sehr», sagt Trainer Helbling. «Endlich haben wir in der Zentralschweiz auch bei den Männern wieder ein NLB-Team.» (T.B.)