Walter Egli (79) aus Wolhusen ist ein umtriebiger Tennis-Maestro

Tennis Der Wolhuser Walter Egli ist ein umtriebiger Maestro – und das mit 79 Jahren Walter Egli ist in seiner Kategorie die Nummer 1 im Zentralschweizer Tennis. Er gilt als gutes Beispiel eines Master-Athleten: Eines motivierten Sportlers, der noch im fortgeschrittenen Alter Wettkämpfe bestreitet. Albert Krütli Jetzt kommentieren 25.04.2022, 18.00 Uhr

Der 79-jährige Walter Egli steht vor einer weiteren Interclub-Saison. Bild: Boris Bürgisser (Wolhusen, 14. April 2022)

Am Wochenende vom 7./8. Mai beginnt die diesjährige Interclub-Saison der Tennisspieler. Mit dabei ist der Wolhuser Walter Egli. Das wäre an und für sich keine spezielle Meldung wert. Nur: Egli ist 79 Jahre alt und wird für seinen TC Wolhusen wie gewohnt auf den Courts stehen – und das seit mittlerweile 34 Jahren. Zudem ist er Captain des 45+-Teams in der 3. Liga und die unangefochtene Nummer 1. Damit gilt er als Musterbeispiel eines Master-Athleten – also eines hoch motivierten Sportlers, der auch noch im hohen Alter Wettkämpfe bestreitet.

Der ehemalige Generalagent der Basler-Versicherungen und Leiter der Agentur Sursee ist vor 47 Jahren in den Ferien in Lugano per Zufall zum Tennis gekommen. Er nahm damals gleich die ersten Trainingsstunden und deckte sich mit allen Sachen ein, die es für diesen Sport braucht. Es war der Beginn einer langen Karriere. Der glücklich verheiratete Vater eines Sohnes und einer Tochter sagt: «Diese Sportart kam mir entgegen, weil man kurzfristig mit Klubkollegen einige Bälle schlagen kann und damit gleichzeitig die Fitness und Gesundheit fördert.» Vor allem aber begeisterte ihn «der Kampf Mann gegen Mann».

Die grosse Liebe zum Turnen

«Ich mache wenig Fehler, bin immer noch recht schnell auf den Beinen und kann das Spiel gut lesen», zählt Walter Egli seine Stärken auf. Und das führte dazu, dass er in der 75+-Kategorie die Nummer 1 der Zentralschweiz ist, in der Schweiz die Nummer 14. Aktuell ist der Luzerner R6 klassiert, besser als R5 war er nie – was einen einfachen Grund hat. Aus zeitlichen Gründen spielte er neben dem Interclub in der 2. oder 3. Liga kaum Turniere, womit er sein Ranking gegen stärker eingestufte Gegner nicht weiter verbessern konnte. Und ein Wechsel zu einem anderen Klub und damit in eine höhere Liga kam für ihn nie in Frage. Egli verrät nicht ohne Stolz;

«Nur gerade bei drei regionalen Seniorenturnieren bin ich als Notnagel eingesprungen und habe gleich alle gewonnen.»

Walter Egli in Aktion Bild: Boris Bürgisser (Wolhusen, 14. April 2022)

«Ich spiele wirklich sehr gerne Tennis, aber meine ganz grosse Liebe gehört immer noch dem Turnen», sagt Walter Egli. Und das ist nachvollziehbar, denn seine erste Station als junger Sportler war der TV Wolhusen, wo das Polysportive mit diversen anderen Sportarten wie Korbball und Volleyball im Vordergrund stand. Noch heute leitet er jeden Montag das Training der Ü65-Männerriege.

Zudem stand der vielfach begabte Athlet auch einige Jahre im Tor des FC Wolhusen. «Ich war schon immer ein Typ, der Verantwortung übernehmen wollte und sich vor den Karren spannen liess», erzählt Walter Egli, der in seinem Wohnort tief verwurzelt und allseits bekannt und beliebt ist. So war er – neben vielen anderen Aufgaben und Chargen – Präsident und Oberturner im TV Wolhusen, Präsident beim Turnverband Luzern/Ob- und Nidwalden und auch Präsident im Tennisklub. Aktuell ist er Präsident der Wohnbau-Genossenschaft Emmenstrand.

Am Samstag, 7. Mai, empfängt die 45+-Mannschaft des TC Wolhusen in der 3. Liga Wettingen. Captain Walter Egli hofft, dass er wie meistens in den vergangenen Jahren seine Partien im Einzel und Doppel gewinnt – auch wenn seine Gegner wie gewohnt viele Jahre jünger sind, manchmal sogar seine Söhne sein könnten. Der Gentleman auf und neben dem Platz sagt:

«In der letzten Saison hatte ich Probleme mit der Achillessehne und konnte nicht wie gewohnt aufspielen, aber meinem Team zuliebe machte ich natürlich trotzdem mit.»

Die Bezeichnung «Maestro» ist eigentlich für Roger Federer reserviert. Zu Walter Egli, dieser 79-jährigen fitten und kommunikativen Persönlichkeit mit wachem Geist, passt sie aber ebenso.

