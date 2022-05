Tennis Sieg am Interclub: Andrin Casanova nutzt seine Chance Zwei Siege und drei Niederlagen gab es für die Zentralschweiz an der 1. Runde im NLB-Interclub. Albert Krütli Jetzt kommentieren 09.05.2022, 18.00 Uhr

Zum Auftakt der Interclub-Saison empfing der NLB-Aufsteiger Meggen in der stärker eingestuften Gruppe 2 Büsingen. Die Partie ging zwar mit 1:8 verloren, trotzdem war Coach Christian Dillschneider mit dem ersten Auftritt zufrieden:

«Meine Spieler haben das gezeigt, was ich von ihnen erwartet habe. Aufgrund der Leistungen hätten wir allerdings zwei bis drei Punkte mehr verdient.»

Andrin Casanova spielt den einzigen Punkt für Meggen ein. Bild: Eveline Beerkircher (Meggen, 7. Mai 2022)

So war es Andrin Casanova (N3.49) vorbehalten, den einzigen Zähler einzuspielen. Der beste Junior der Zentralschweiz begeisterte seine Fans mit dem Sieg (6:3, 7:5) gegen Luca Castelnuovo (N2.23). «Ich konnte meine Chance nutzen und das Niveau bis zum Schluss halten», sagte der 17-jährige Weggiser, die Nummer 197 der Junioren-Weltrangliste. Sein Doppel mit Moritz Bernhoerster verlor Casanova knapp mit 8:10 im Champions-Tiebreak. In seinem Einzel lag der Deutsche im dritten Satz mit 5:3 vorne, musste sich aber schliesslich mit 7:5 geschlagen geben. Der Basler Neuzugang ­Jasin Jakupi verlor in drei Sätzen, zeigte aber, dass er für die Luzerner eine Verstärkung ist. 16U-­Junior Mischa Fässler darf mit seinem NLB-Debüt zufrieden sein, während Yanis Moundir, Meggens Nummer 1, keinen ­guten Tag einzog.

Die Doppelstärke von Allmend Luzern

«Für uns ist jeder Punkt im ­Abstiegskampf gegen die durchwegs besser klassierten Mannschaften wichtig», bilanzierte Andrin Casanova. «Ich bin aber von mir und meinem Team überzeugt, wir können den Ligaerhalt schaffen.»

In der Gruppe 1 sprach Allmend-Coach Philipp Dillschneider nach dem 6:3-Auswärtssieg in Thun von «einem gelungenen Einstand. Die Saison ist lanciert, wir haben gezeigt, dass wir um einen Platz in den Top 3 mitreden können.» Wie so oft in der Vergangenheit machten die Luzerner mit ihrem Teamgeist den Unterschied in den Doppelpartien aus, die sie alle drei für sich entschieden. Adam Moundir, die Nummer 1 der Zentralschweiz, Routinier Raphael Lustenberger und Lars Aregger holten die drei Punkte im Einzel. Einen starken Auftritt zeigte auch Jonas Schär (N2.16) im Duell der beiden Teamleader. Gegen Dominic Stricker (N1.2) lag der 21-jährige Zofinger im zweien Satz beim Stand von 4:4 und 40:15 bei eigenem Service vorne, konnte sich aber nicht in den Entscheidungssatz retten. Zusammen mit Aregger lieferte Schär dann aber doch noch sein Meisterstück ab: Das Duo bezwang Stricker/Nicolas Kusy 6:4, 6:4.

Die Aufsteiger aus Horw kehrten ohne Punktgewinn aus dem Tessin zurück. «Die durchwegs besser klassierten Gegner waren schlicht zu stark für uns», musste Captain Andreas Schläpfer anerkennen. Immerhin: Nico Bärlocher (N3.61) wurde gegen Nicolàs Parizzia (N2.19) mit einem Satzgewinn belohnt – und auch das Doppel Florian Mayer/Ilias Zimmermann konnte mithalten. Pech hatte David Limacher, der sich eine Woche vor dem Interclub-Start im Training an der Hand verletzte. Weil die Horwer wegen Krankheit und beruflicher Abwesenheit bereits dezimiert waren, bestritt er handicapiert mit einer Schiene sowohl das Einzel wie das Doppel.

Zwei knappe Niederlagen für Martina Hingis

Bei den Frauen hat Froburg Trimbach seine Ambitionen mit dem 5:1-Heimsieg gegen Zug unterstrichen. Die Solothurnerinnen wollen als Aufsteigerinnen gleich in die NLA durchmarschieren. Das klare Resultat täuscht allerdings, denn Zugs Leaderin Martina Hingis (41) verlor ihre beiden Partien knapp. Im Einzel musste die ehemalige Weltnummer 1 die letzten beiden Games gegen Arlinda Rushiti (23) in einem hochstehenden Match beim Stand von 6:3, 4:6, 4:4 in der Halle auf dem extrem schnellen Belag austragen, was ihrem Spiel nicht entgegenkam. Im Doppel machte Hingis mit der 13-jährigen Julia Stusek im zweiten Satz aus einem 2:5 ein 7:5, aber Rushiti/Tess Sugnaux hatten im Champions-Tiebreak das Glück auf ihrer Seite und siegten mit 10:8.

Ex-Tennisstar Martina Hingis spielt mit Zug Interclub-Meisterschaft gegen Trimbach. Bild: Colin Frei / OT (7. Mai 2022)

Stusek (N3.41), das grosse deutsche Nachwuchstalent, das von Martinas Mutter Melanie Molitor trainiert wird, trumpfte gegen Valentina Ryser (N2.17) gross auf und holte mit 6:2 und 7:6 den einzigen Punkt für die Zugerinnen. Aber auch die erst 14-jährige Ostschweizerin Sarina Schnyder, die Trainingskollegin von Stusek, überzeugte bei ihrem NLB-Debüt trotz der Dreisatz­niederlage gegen Sugnaux (27). Zug-Captain Nadine Kenzelmann sagt:

«Wir sind stolz, wie sich unsere jungen Spielerinnen weiterentwickeln.»

Luzern Lido hat als NLB-Meister der letzten beiden Saisons auf den Aufstieg verzichtet, wird aber wohl auch in diesem Jahr ein gewichtiges Wörtchen um Platz 1 mitreden. Der Auftakt gegen die Genferinnen aus Lancy-Fraisiers ist mit dem 5:1-Erfolg jedenfalls geglückt.

Am nächsten Samstag kommt es in der 2. Runde zu den mit Spannung erwarteten Zentralschweizer Derbys. Bei den Männern empfängt Horw auf Felmis Allmend Luzern, bei den Frauen trifft Zug auf Lido Luzern. Und weil Aufsteiger Meggen gegen Absteiger Genève Eaux-Vives zum zweiten Mal zu Hause antreten kann, haben die Tennisfans die Qual der Wahl – und hoffen natürlich auf gutes Wetter, damit die Partien nicht in die Hallen verlegt werden müssen. Die Prognosen stimmen schon mal positiv.

Tennis

Interclub. NLB. Männer. Gruppe 1. 1. Runde: Tennisclub Thun – Allmend Luzern 3:6. Lugano 1903 – Horw 9:0. Rapperswil – LTC Winterthur 0:9. – Rangliste: 1. Lugano 1903 9. 2. LTC Winterthur 9. 3. Allmend Luzern 6. 4. Tennisclub Thun 3. 5. Rapperswil 0. 6. Horw 0. – 2. Runde. Samstag. 12.00: Horw – Allmend Luzern. Rapperswil – Lugano 1903. LTC Winterthur – Tennisclub Thun. – Modus: Sieger im Final der beiden Gruppenersten steigt in die NLA auf, Gruppenletzter steigt in die NLC ab.

Tennisclub Thun – Allmend Luzern 3:6

Dominic Stricker (N1.2) s. Jonas Schär (N2.16) 6:2, 6:4. Igor Smilansky (N2.25) v. Adam Moundir (N2.16) 3:6, 4:6. Claude Benz (N4.130) v. Raphael Lustenberger (N3.64) 4:6, 2:6. Joël Meylan (N4.144) v. Lars Aregger (N4.95) 6:7, 6:7. Sandro Witschi (R1) s. Laurent Wickli (R1) 4:6, 7:6, 7:5. Nicola Kusy (R1) s. Fabian Jaray (R2) 6:2, 6:4. Stricker/Kusy v. Schär/Aregger 4:6, 4:6. Smilansky/Witschi v. Lustenberger/Wickli 4:6, 2:4 w.o. Benz/Luka Obradovic (R2) v. Moundir/Jaray 4:6, 2:6.

Lugano 1903 – Horw 9:0

Remy Bertola (N1.10) s. Florian Mayer (N3.32) 6:2, 6:3. Giorgio Ricca (N2.16) s. Ilias Zimmermann (N3.37) 6:2, 6:3. Nicolás Parizzia (N2.19) s. Nico Bärlocher (N3.61) 6:1, 6:7, 6:3. Timofey Stepanov (N3.46) s. Igor Martic (N3.70) 6:2, 6:2. Carlo Venturini (N3.70) s. David Limacher (N4.80) 6:1, 6:3. Pietro Venturini (N4.116) s. Andreas Schläpfer (R3) 6:4, 6:2. Parizzia/Stepanov s. Mayer/Zimmermann 6:4, 7:6. Ricca/Carlo Venturini s. Bärlocher/Martic 6:2, 6:2. Bertola/Pietro Pellanda (R1) s. Limacher/Schläpfer 6:2, 6:2.

Gruppe 2. 1. Runde: Meggen – Büsingen 1:8. Belvoir ZH – Seeblick ZH 3:6. Genève E.V. – Teufenthal 9:0. – Rangliste: 1. Genève E. V. 9. 2. Büsingen 8. 3. Seeblick ZH 6. 4. Belvoir ZH 3. 5. Meggen 1. 6. Teufenthal 0. – 2. Runde. Samstag. 12.00: Meggen – Gèneve Eaux-Vives, Büsingen – Belvoir ZH, Teufenthal – Seeblick ZH.

Meggen – Büsingen 1:8

Yanis Moundir (N3.44) v. Johann Willems (N2.22) 0:6, 0:6. Andrin Casanova (N3.49) s. Luca Castelnuovo (N2.23) 6:3, 7:5. Jasin Jakupi (N4.73) v. Jannis Kahlke (N2.25) 5:7, 6:4, 3:6. Mischa Fässler (R1) v. Oliver Mrose (N2.27) 6:7, 2:6. Moritz Bernhoerster (R1) v. Maurus Malgiaritta (N3.58) 7:5, 1:6, 5:7. Tim Srkala (R1) v. Gian Durrer (N4.129) 0:6, 4:6. Moundir/Srkala v. Willems/Kahlke 3:6, 2:6. Jakupi/Fässler v. Castelnuovo/Malgiaritta 3:6, 2:6. Casanova/Bernhoerster v. Durrer/Mrose 6:4, 6:7, 8:10.

NLB. Frauen. Gruppe 1. 1. Runde: Luzern Lido – Lancy-Fraisiers 5:1. Froburg Trimbach – Zug 5:1. Wohlensee – Girls RV Zürich Tennis 4:2. – Rangliste: 1. Luzern Lido 5. 2. Froburg Trimbach 5. 3. Wohlensee 4. 4. Girls RV Zürich Tennis 2. 5. Zug 1. 6. Lancy-Fraisiers 1. – 2. Runde, Samstag, 14. Mai, 12.00: Zug – Luzern Lido, Froburg Trimbach – Wohlensee, Girls RV Zürich Tennis – Lancy-Fraisiers. – Modus: Gruppensieger steigt in die NLA auf, Gruppenletzter steigt in die NLC ab.

Luzern Lido – Lancy-Fraisiers 5:1

Jenny Dürst (N2.15) s. Naïma Karamoko (N3.26) 6:3, 6:2. Sandy Marti (N2.19) s. Kamila Kashaeva (N3.44) 6:0, 6:2. Jessica Crivelletto (R1) s. Laura Bao (N4.74) 6:2, 4:4 w.o. (Fussverletzung). Chiara Volejnicek (R1) s. Fiona Curty (R2) 6:1, 6:4. Dürst/Crivelletto v. Karamoko/Kashaeva 2:6, 4:6. Marti/Volejnicek s. Curty/Lisa Canova (R3) 6:0, 6:0.

Froburg Trimbach – Zug 5:1

Arlinda Rushiti (N2.16) s. Martina Hingis (N1.10) 3:6, 6:4, 6:4. Valentina Ryser (N2.17) v. Julia Stusek (N3.41) 2:6, 6:7. Tess Sugnaux (N3.25) s. Sarina Schnyder (N4.73) 6:7, 6:1, 6:2. Katerina Tsygourova (N3.29) s. Anja Casari (R1) 6:0, 6:1. Rushiti/Sugnaux s. Hingis/Stusek 6:4, 5:7, 12:10. Ryser/Tsygourova s. Schnyder/Casari 6:2, 6:1.

