Tischfussball Sie gehören zu den Meisterfavoriten: Luzerner töggelen auf Spitzenniveau

Spezialisten in einer Nischensportart: die Nationalspieler Hannes Wallimann (links) und Peter Felder. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 3. November 2021)

Die Ballbehandlung ist virtuos. Die Pässe in die Spitze sind scharf und präzise, der Abschluss ist hart. Und am Ende gewinnt fast immer er – Frédéric Collignon. Der Belgier ist das Pendant der Fussballstars Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo, nur dass er sein Können nicht auf dem Rasen, sondern am Töggelikasten präsentiert. Wenn Collignon antritt, wird Tischfussball zum Spektakel, er ist das Mass aller Dinge, soll über 100 Weltmeistertitel eingeheimst haben. Martin Felder (24) aus Sempach schwärmt:

«Er schaut jeweils einen Satz lang zu, dann kennt er die Schwächen und Stärken des Gegners. Collignon ist unglaublich stark, er ist der Beste der Welt»,

Felder ist der Präsident des Tischfussballclubs Luzern (TFCL), den er 2014 mit seinem Bruder Peter, dem Alpnacher Hannes Wallimann (29) und dem Stadtluzerner Adrian Schuler (34) gegründet hat. Ihre Meriten befinden sich nicht auf dem Niveau von Collignon, machen aber ebenfalls grossen Eindruck. Im Palmarès des jungen Vereins stehen nämlich bereits mehrere Schweizer Meistertitel und ein zweiter Platz in der Champions League. Zudem verhalfen seine Vertreter dem Schweizer Nationalteam zu mehreren Siegen an World Series und zu Top-5-Plätzen an Weltmeisterschaften. «Wir müssen uns kein bisschen verstecken», sagt denn auch Nationalspieler Peter Felder (32).

Trainieren kann der Töggeler auch allein

Im Vordergrund steht allerdings nicht der Erfolg, sondern der Spass am Sport – schliesslich sind Tischfussballerinnen und Tischfussballer keine Profis, sondern begeistern sich für eine Nischensportart. Die Schweiz zählt 23 Vereine, hat eine eigene Meisterschaft und verfügt über einen Verband, der seit 2018 Mitglied bei Swiss Olympic ist – die Swiss Tablesoccer Federation. Der TFCL ist klein, aber fein, zählt 35 Mitglieder und übt mehrmals pro Woche im eigenen Lokal in Littau. «Das Töggelen kann man auch allein trainieren», erklärt Martin Felder.

«20 Schüsse hintereinander, dann 20 Pässe. Es geht darum, Automatismen einzuüben, damit man sich im Spiel mit dem Gegner und nicht mit sich selbst beschäftigen muss.»

Gespielt wird im Einzel und im Doppel, wobei Letzteres als Königsdisziplin gilt. «Es ist von Vorteil, wenn man seinen Partner kennt und weiss, was man von ihm verlangen kann», sagt Peter Felder, der seit vielen Jahren mit Adrian Schuler antritt. Die beiden Nationalspieler zählen am Wochenende des 27./28. Novembers, wenn in Liestal das Finalturnier der Schweizer Meisterschaften stattfindet, zu den Favoriten – das letzte Qualifikationsturnier in Uetendorf haben sie dank eindrücklichen Leistungen für sich entschieden.

Wie bei den Gelegenheits-Töggelern im Ausgang wird die Arbeit am Kasten auch auf Topniveau aufgeteilt. Einer stürmt, in diesem Fall Peter Felder, der andere verteidigt. Vor dem Anpfiff wird die Taktik festgelegt, während des Spiels coachen sie sich gegenseitig. Bei Bedarf nehmen sie ein Timeout, besprechen sich neu und wechseln die Positionen. «Es ist enorm, wie viel im Tischfussball der Kopf und die Taktik ausmachen», sagt Peter Felder und sein Bruder Martin hält fest:

«Irgendwann kommt es nicht mehr nur auf die Technik an. Dann geht es darum, mit dem Druck umzugehen und beim letzten Ball die richtige Entscheidung zu treffen.»

Viele Vergleiche mit dem Tennis

Auffällig sind die vielen Vergleiche mit dem Tennis. «Wir brauchen zwar weniger Kondition», so Hannes Wallimann, «doch wie im Tennis kann ein Spiel plötzlich auf die andere Seite kippen. Tischfussball ist ein Geschicklichkeitsspiel, während dem man sich den Schwächen und Stärken des Gegners anpasst.» Auch die Sorge um das Equipment erinnert ans Tennis. Für einen sicheren Halt wickeln die Töggeler am Stangenende ein Band um den Griff, wie es etwa Roger Federer mit seinem Racket tut. Auch die Unterlage spielt eine Rolle. Im Töggelen gibt es zwar keine Rasen- und Sandplatzspezialisten, bedeutend ist aber die Tischmarke. In der Schweiz stehen Garlando und Ullrich zur Auswahl, der Unterschied ist frappant. Die Spielfläche von Ullrich ist eher klebrig und die Längsseiten sind senkrecht, sodass Tore auch über die Bande erzielt werden können. Garlandos angewinkelte Wände lassen dies nicht zu, das Terrain ist zudem eher rutschig. Melden zwei Teams nicht dieselbe Tischmarke an, wird während des Spiels abgewechselt. Ein Satz mit Garlando, der nächste mit Ullrich. Kommt es zum Tiebreak, wird der Kasten gar nach jedem Tor gewechselt.

Die Luzerner haben einen unspektakulären Spielstil ohne viele Tricks entwickelt. «Geht man Risiken ein, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, den Ball zu verlieren. Und wer das Spiel aus der Hand gibt, kann keine Tore erzielen», hält Peter Felder fest. Der Erfolg gibt ihnen Recht, der TFCL gewann zwei Mal die Schweizer Mannschaftsmeisterschaft, «bei zehn Titeln treten wir zurück», sagt Peter Felder mit einem Augenzwinkern. Wichtiger als der Erfolg ist ihnen die Popularität des Tischfussballs, der TFCL möchte seinen Sport «wiederbeleben», wie es Martin Felder sagt. «Jeder kennt das Töggelen, fast jedem gefällt es. Früher stand aber in jeder zweiten Bar ein Kasten, das ist heute nicht mehr so.»

Luzern hat eine eigene Liga Am 27. und 28. November finden in Liestal die Swiss Tablesoccer Finals statt. Im Einzel und Doppel werden die Meister verschiedener Kategorien ermittelt, teilnehmen kann nur, wer sich qualifiziert hat. Daneben gibt es den Swiss Team Cup, der allen Interessierten offensteht. Parallel zu den offiziellen Schweizer Meisterschaften gibt es in Zürich, St. Gallen, Winterthur und Luzern regionale Plausch-Ligen. «Fordere Luzern» heisst der hiesige Verein, der die sogenannte Bar-foos-league organisiert. Gespielt wird in Bars, teilnehmen kann auf Anmeldung jeder TöggeliFan. (ss) Mehr Informationen: tfcl.ch; lu.fordere.ch