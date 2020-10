Trail Run Einsiedeln – eine Premiere mit Strahlkraft Bei der ersten Austragung des Trail Run Einsiedeln steht das Erlebnis im Vordergrund. Füt die Läufer standen drei Distanzen standen zur Auswahl: 53 km mit 3300 Höhenmetern, 22 km mit 1200 Höhenmetern und 13 km mit 850 Höhenmetern. Jörg Greb 05.10.2020, 19.00 Uhr

Trailrunning passt irgendwie in diese spezielle Zeit. Eine Zeit, in der so viele umdenken müssen. Im Speziellen gilt das auch für die Volksläufer. Ihre Ziel-Events sind Covid-19 zum Opfer gefallen und fallen auch in den kommenden Wochen und Monaten weitgehend weg. Der Trail Run Einsiedeln hat mit seiner Erstaustragung zwar nicht die Massen bewegt (110 Teilnehmer), aber für viele strahlende Gesichter und begeisterte Kommentare gesorgt. «Genial ist es gewesen», sagte beispielsweise Christof Huber.