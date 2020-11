Trainings ohne Meisterschaften: So meistern Zentralschweizer Vereine die Krisensituation Wettkämpfe im Breitensport sind bis auf wenige Ausnahmen verboten. Trainings für Erwachsene müssen wegen Corona angepasst werden. reb/ss/urh/T.B./ds/rubu/a.k./ars 10.11.2020, 05.00 Uhr

Mit Ausnahme der NLA-Meisterschaft, die weiterhin stattfindet, steht auch bei den Schweizer Basketballern der Ball still. Davon betroffen sind auch acht Vereine aus der Zentralschweiz – von der Basketballschule Arth-Goldau bis zum LK Zug. Beim regionalen Stützpunkt Swiss Central Basketball wird trotz des Meisterschaftsunterbruchs trainiert, wie es auf Anfrage heisst. Die Einheiten beschränken sich jedoch auf Trainings im konditionellen und technischen Bereich und finden ohne Körperkontakt statt. Ende November will der nationale Verband über das weitere Vorgehen bezüglich des Meisterschaftsbetriebs informieren. Auch der Nord-Ostschweizer Basketballverband ProBasket, zu dem auch alle Zentralschweizer Nachwuchs- und Regionalliga-Teams gehören, will sich noch im November zum weiteren Vorgehen äussern.

Beim HC Luzern trainieren die unter 16-Jährigen auf dem Eis wie gewohnt, aber reduziert: derzeit noch 2 Mal statt 3 bis 4 Mal wöchentlich. Die über 16-Jährigen absolvieren Übungen ohne Körperkontakte, mit Abstand und in sehr beschränktem Ausmass. Im Amateur- und Juniorenbereich sind die Meisterschaften bis auf weiteres unterbrochen.

Beim SC Kriens mit einer der schweizweit grössten Juniorenabteilung (rund 650 Mädchen und Buben) werden die Platzkapazitäten weiterhin ausgereizt, natürlich mit angepasstem Schutzkonzept. Die Mannschaften können die ihnen zur Verfügung stehenden Trainingszeiten gemäss Plan nutzen. Bei den über 16-Jährigen ist ein Training hingegen nur in Kleingruppen und ohne Körperkontakt erlaubt.

In Emmen ruht der Betrieb bis Sonntag, zwei Wochen lang hat kein Team trainiert – mit Ausnahme der 1.-Liga-Männer, die sich im Freien in Kleingruppen fit halten. «Wir betrachten dies als hilfestellende Massnahme, um die Infektionszahlen zu reduzieren», erklärt Sportchef Basil Koch. Nicht minder wichtig für die Gesundheit ist aber die Stärkung des Immunsystems. «Über die verschiedenen Staffs sind die Vereinsmitglieder motiviert worden, in der Freizeit Sport zu treiben, sei es auf dem Velo oder beim Jogging.» Nächste Woche startet Handball Emmen wieder in den Trainingsbetrieb. Grundsätzlich gelten für Nachwuchsteams bis 16 Jahre keine Einschränkungen, darüber ist Kontaktsport verboten. Athletik- und Individualtrainings mit genügend Abstand (und dank der grossen Halle ohne Maske) stehen im Vordergrund. Der Meisterschaftsbetrieb im regionalen Handball ist bis Ende Jahr ausgesetzt.

Die U15-Handballer der SG Reuss trainieren derzeit nur in Kleingruppen, Körperkontakt wird weitgehend vermieden. Dominik Wunderli (Horw, 6. November 2020)

Maximal 15 Personen sind zu den Trainings zugelassen, Kontakt ist verboten und eine Maske ist aufgrund der eher kleinen Räumlichkeiten Pflicht. So sieht gegenwärtig der Trainingsbetrieb in der Kampfsportschule von Tefik Bajrami in Luzern aus. Masken im Sport sind sehr fragwürdig, weil der Körper weniger gut mit Sauerstoff versorgt wird. «Bisher hat sich bei uns aber keiner darüber beschwert, so weit geht es gut», sagt Bajrami. Anstelle des Sparrings werden Kraft- und Konditionsübungen am Boxsack oder mit Hanteln gemacht. Da die Nachfrage weiterhin gross ist, leitet Bajrami an den hochfrequentierten Montagen und Dienstagen eine zusätzliche Einheit, damit alle trainieren können. Die Einteilung nimmt er mittels Doodle-Umfragen vor.

Die Interverbandskommission (IVK) Korbball des Turnverbandes Luzern, Ob- und Nidwalden hat die gesamte Wintermeisterschaft für alle Aktiven bereits im September abgesagt. Auch der Innerschweizer Cup, der als Alternative dienen sollte, findet nicht statt. Ebenfalls abgesagt ist die Meisterschaft in Turnierform für die Teams der U20, U16 und U14. In Menznau sind die Hallen nach Vorgabe der Gemeinde geschlossen, der Klub führt auf allen Altersstufen keine Trainings durch. Auch andere Vereine verzichten komplett auf einen Trainingsbetrieb.

Die Hallensaison wurde ersatzlos gestrichen. Bis Ende Dezember ist beim NLA-Klub Luzerner SC auch der Trainingsbetrieb eingestellt. Ausnahme: Die Nachwuchsteams U15 und jünger dürfen unter Einhaltung der Schutzkonzepte in der Halle ran. Bei allen anderen Mannschaften verzichtet man aus Sicherheitsgründen bis mindestens Ende Jahr auf Einzel- und Technikeinheiten. «Die Verantwortlichen werden in den nächsten Tagen Trainingspläne verschicken», so LSC-Vorstandsmitglied Christine Schäfer. Allenfalls werde man auf Zoom-Trainings zurückgreifen. Will heissen: Via Laptop und unter Anleitung der Coaches wird in der heimischen Stube geschwitzt.

Derzeit gibt es keine Wettkämpfe. Bei Radsport Altdorf wird das Training ab dieser Woche wieder aufgenommen, wenn auch in reduzierter Form und streng nach den Vorgaben von Swiss Olympic, Bund und Kanton. Die Eliteteams sind einmal pro Woche in der Halle, wobei nur die Technik trainiert wird. Auf wettkampfnahe Einheiten mit Kontakt wird verzichtet. Auch im Nachwuchsbereich wird dies gleich gehandhabt. Momentan ist geplant, dass der Spielbetrieb im Januar mit der ersten Cuprunde wieder aufgenommen wird. Doch Trainer Thomas Marty sagt: «Es ist unwahrscheinlich, dass Anfang Jahr wieder gespielt werden kann.»

Die Meisterschaft ist bis Ende November unterbrochen. Das NLA-Team des RHC Uri hätte die Möglichkeit, das Training diese Woche wieder aufzunehmen, allerdings nur mit Maske. Zudem wäre nur Techniktraining mit Abstand möglich. Als Richtlinien gelten die Vorgaben von Bund und Kanton. «Ich weiss nicht, ob so die Möglichkeit genutzt wird, Trainings abzuhalten», sagt Präsident Stefan Gisler. Im Nachwuchsbereich müssen die Spieler nur eine Maske tragen, bis sie auf dem Spielfeld sind. Zudem sind – im Gegensatz zu den Erwachsenen – Trainingsformen mit Körperkontakt erlaubt. Gisler: «Ich befürchte, dass in diesem Jahr keine Spiele mehr stattfinden werden.»

Spielen (Einzel und Doppel) ist erlaubt in Hallen (Maskenpflicht bis auf den Platz) und auf Allwetterplätzen. Der Wettkampfbetrieb ist teilweise eingeschränkt, der 16U-Nachwuchs und jüngere müssen pausieren. Die Qualifikation für die Junioren-Schweizer-Meisterschaften in der Halle vom 5./6. Dezember in der Region Bern ist abgesagt, ob das Hauptturnier von Mitte Januar in Kriens stattfinden kann, ist noch offen. Im Tischtennis ist der Trainingsbetrieb (nur Einzel) unter Einhaltung der Schutzkonzepte und Regelungen von Bund, Kantonen und Gemeinden erlaubt. Der Spielbetrieb ist mit Ausnahme der NLA unterbrochen. Beim Badminton sind Spielen und Training erlaubt, im Doppel gilt Maskenpflicht (ausser Leistungs- und Spitzensport). Der Turnierbetrieb und die Interclubsaison in allen Ligen sind unterbrochen. Im Squash sind nur Trainings allein möglich sowie Spiele und Übungen zu zweit, bei welchen die Abstandsregelung von 1,5 Meter eingehalten werden kann. Ernstkämpfe sind nicht gestattet.

Einzeltrainings oder Techniktrainings ohne Körperkontakt sind erlaubt. Im Kinderturnen und in den Jugend- und Mädchenriegen sind Sportaktivitäten bis zum 16. Altersjahr, mit Ausnahme von Wettkämpfen, ohne Einschränkungen gestattet. Im Muki-Turnen sind 15 Erwachsene plus die Kinder erlaubt. Für alle Erwachsenen gilt Maskenpflicht. In gemischten Trainingsgruppen mit Personen unter 16 und über 16 Jahren gilt die Gruppengrösse von maximal 15 Personen. U16-Athleten müssen keine Masken tragen. Das Helfen und Sichern ist nur bei Jugendlichen bis 16 Jahren und mit Maske erlaubt. Bei Erwachsenen ist jeder Körperkontakt untersagt.

Die Meisterschaft ist vorerst bis Ende dieses Monats unterbrochen. Bei Zug United läuft der Trainingsbetrieb der Junioren U14 und U16 sowie der Juniorinnen U17 und der beiden NLA-Teams wie gewohnt weiter. Die Junioren U18 sowie die beiden U21-Teams trainieren unter den aktuellen Bestimmungen. Um eine Durchmischung in den Teams zu vermeiden, wird entweder bei Zug oder im Partnerverein trainiert. Bei Ad Astra Sarnen wird es ähnlich gehandhabt. Das Fanionteam trainiert wie gewohnt, die U18- und die U21-Junioren machen Individualtrainings. Ab der U16 und jünger wird normal in der Halle gearbeitet. «Bis dann dieser Spuk vorbei ist», wie es Präsident André Küchler ausdrückt.

Der regionale Meisterschaftsbetrieb ist bis mindestens 23. November unterbrochen. Trainings sind möglich und werden auch durchgeführt, wie eine Nachfrage bei Volleya Obwalden zeigt. «Die Juniorinnen bis 16 trainieren normal und das NLB-Team beschränkt sich auf Technik- und Konditionseinheiten», berichtet Vize-Präsident Roger Büchler. Da, wo der nötige Abstand nicht eingehalten werden könne, trainiere man mit Maske. Spielbezogene Übungen sind nicht erlaubt. Der Breitensport hat den Trainingsbetrieb vorübergehend eingestellt, «der Wunsch dazu kam teilweise aus den Teams», so Büchler. An der Vorstandssitzung am Donnerstag wird über das weitere Vorgehen diskutiert. «In dieser Zeit verschicken wir die Mitgliederbeiträge. Sollten erneut während drei, vier Monaten keine Trainings stattfinden, könnten wir nicht den ganzen Betrag verlangen.»