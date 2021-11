Volleyball Trotz Niederlage: Der VBC Sursee ist im Fahrplan Sursees 1.-Liga-Volleyballer holen vier Punkte aus zwei Spielen und sind weiterhin Leader. Vom Aufstieg wird aber noch nicht gesprochen. Theres Bühlmann 22.11.2021, 16.28 Uhr

Der Surseer Tizian Widmer setzt zum Smash an. Bild: Dominik Wunderli (Sursee, 20. November 2021)

Die Affiche verhiess viel Spannung: Am Samstag duellierten sich in der Gruppe C 1.-Liga-Leader Sursee, der bis zu diesem Zeitpunkt 15 Zähler auf dem Konto hatte und noch keinen Punkt abgeben musste, und der BTV Aarau, auf Platz 2 lediglich zwei Zähler hinter den Gastgebern. Es entwickelte sich denn auch ein hart umkämpftes Spitzenduell. Sursee, mit einem Mix aus routinierten Spielern wie Reto Willimann und Luca Widmer und jungen Akteuren wie Loïc Peter und Tim Amrein, zeigte sich im ersten Satz als kompakte Equipe, spielte aufmerksam, Abwehr und Angriff wussten zu gefallen. Die Luzerner holten sich diesen Umgang mit 25:19.

Wer nun glaubte, es würde in diesem Takt weitergehen, sah sich getäuscht. Die Gastgeber konnten im zweiten Satz bis zum 7:7 mithalten, doch dann drehte der Wind. Die Surseer sahen sich mit 8:16 im Hintertreffen, versuchten zu retten, was noch zu retten war und lancierten beim 11:23 eine beeindruckende Aufholjagd. Sie holten Punkt um Punkt, mussten dieses Set aber den Gästen mit 25:18 überlassen. Auch der dritte Durchgang wurde mit 25:22 eine Beute der Aarauer, während der vierte mit 25:20 wieder vom Heimteam dominiert wurde. Im Entscheidungssatz schien die Luft bei Sursee draussen, dieser ging mit 4:15 und somit die Begegnung mit 2:3 verloren. «Diese Partie wurde dem Begriff Spitzenkampf gerecht, es war sehr eng», sagte Sursees Trainer Thomas Helbling.

«Wir müssen in allen Bereichen noch konstanter und mental stärker werden, aber die Mannschaft verfügt über viel Potenzial.»

Sursee spielt die dritte Saison in der 1. Liga. Nicht mehr dabei sind Kevin Wespi, Nicolas Tschuppert und Raphael Mehr, die nun im 2.-Liga-Team auf Punktejagd gehen. Neu zur Mannschaft stiessen Aussenangreifer Darko Mladenovic, der nach dem Engagement beim NLA-Verein Volley Luzern wieder zu seinem Stammverein zurückkehrte, sowie Luca Widmer (Passeur) von Traktor Basel, auch er spielte einst beim NLA-Team von Volley Luzern. Dazu kommen die 16-jährigen Loïc Peter (Libero) und Tim Amrein aus der eigenen Juniorenabteilung, die beide im Zentrum für Nachwuchsförderung, der Volleyball Academy Innerschweiz eingebunden sind. Tizian Widmer wechselte von der Libero- auf die Diagonalposition.

An den Abläufen muss noch gefeilt werden

«Die Neuzuzüge haben sich sehr gut integriert, das Team zeichnet sich auch durch viel Energie und grosse Spielfreude aus», so Trainer Helbling. Gefeilt werden müsse noch an den Abläufen. «Bis die Umstellung, auch mit neuem Passeur und Aussenangreifer, klappt, braucht es noch etwas Zeit.» Kommt dazu, dass Reto Willimann und Luca Amrein wegen Verletzungen länger pausieren mussten.

Am Sonntag traf Sursee auswärts auf die Volleytalents Argovia. Nicht dabei waren Loïc Peter und Tim Amrein, welche die Junioren-SM-Qualifikation bestritten. Den Part des Libero übernahm Olivier Meile. Die Gäste setzten sich mit 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) durch. Mit den vier Punkten am Wochenende konnte Sursee die Tabellenführung verteidigen und ist auf Kurs: Als Saisonziel streben die Surentaler die Playoffs an, dies bedingt nach den beiden Qualifikationsrunden Platz 1 oder 2 in ihrer Gruppe. Von einem allfälligen Aufstieg will Trainer Thomas Helbling noch nicht sprechen. «Wir nehmen es Spiel für Spiel und schauen, wie die Saison läuft und vor allem, wie sich das Team entwickelt.»

Sursee – BTV Aarau 2:3

Kottenmatte. – 60 Zuschauer. – Spieldauer: 107 Minuten. – Sätze: 25:19, 18:25, 22:25, 25:20, 4:15.– Sursee: Tizian Widmer, Mladenovic, Luca Widmer, Luca Amrein, Baumgartner, Grossmann, Willimann, Wüest, Peter (Libero), Meile.

Volleytalents Argovia – Sursee 0:3

Telli. – Sätze: 21:25, 21:25, 21:25. – Sursee: Tizian Widmer, Mladenovic, Luca Widmer, Luca Amrein, Baumgartner, Grossmann, Willimann, Wüest, Meile (Libero), Cédric Wespi.