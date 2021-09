Ein Tanzduo vom Tanzsportclub Zug überzeugt auch international

Turniertanz Das Leben dieser beiden jungen Erwachsenen spielt sich vorwiegend auf der Tanzfläche ab Maja Kucharczyk und Davide Corrodi sind für den Tanzsportclub Zug erfolgreich unterwegs – auf nationalem und internationalem Parkett. Michael Wyss 28.09.2021, 05.00 Uhr

Maja Kucharczyk und Davide Corrodi verstehen sich auch ohne Worte. Bild: PD

«Träume, die haben wir. Einer davon ist der Weltmeistertitel im Zehntanz. Wir arbeiten hart, um dieses Ziel eines Tages zu erreichen», sagt Maja Kucharczyk auch für ihren Tanzpartner Davide Corrodi. Die 20-Jährige und der 21-Jährige vom Tanzsportclub Zug (TSCZ) trainieren täglich bis zu sechs Stunden. Und das sechs Tage in der Woche. Die Einheiten finden, während ihres Teilzeitstudiums, in der Sporthalle der Universität in St.Gallen und am Wochenende in Hausen am Albis statt. Davide Corrodi führt aus:

«Einmal im Monat reisen wir für fünf Tage nach Italien zu unseren Trainern für Privatstunden.»

Dazu kommen bis zu 14 nationale und internationale Wettkämpfe jährlich – ein enormer Aufwand. «Tanzen ist unsere Leidenschaft, unser Leben, da verzichtet man auf viel und nimmt vieles in Kauf», sagt Corrodi. Sein Effort ist vom Bund anerkannt worden. Als Mitglied des Schweizer Nationalkaders konnte er als erster Tänzer die Spitzensport-Rekrutenschule absolvieren.

Kucharczyk und Corrodi gehören seit vielen Jahren dem 1988 gegründeten TSCZ mit Sitz in Cham an. Kucharczyk sagt, warum: «Hier gefällt es uns und der Verein ist sehr familiär geführt. Uns ist auch das Gesellige wichtig und das Zusammensein.» Die Trainings- und Kurslokale sind in Hausen am Albis. Die beiden tanzen bei der Elite in den Disziplinen Latein, Standard und Showdance. Spezialisiert haben sie sich auf den Zehntanz.

Das ist Zehntant Die Bezeichnung Zehntanz (auch «Kombination») beschreibt das Tanzen aller zehn klassischen Turniertänze in einem Wettbewerb, der von vielen als «Königsdisziplin» angesehen wird. Im Zehntanz sind es folgende Disziplinen: Langsamer Walzer, Tango, Wiener Walzer, Slowfox und Quickstepp aus dem Bereich der Standardtänze sowie Samba, Rumba, Cha-Cha-Cha, Paso doble und Jive, die dem Bereich der lateinamerikanischen Tänze zugerechnet werden. Bei Standard- und Lateintanzturnieren zeigen die Paare jeweils nur fünf Tänze. (bier)

Am vergangenen Wochenende erreichte das Tanzpaar in dieser Disziplin in der Ukraine an der Europameisterschaft den 17. Rang. Die beiden sind nicht zufrieden: «Nachdem wir letztes Jahr den 13. Rang erreicht haben, sind wir mit diesem Resultat etwas enttäuscht. Doch Niederlagen gehören zum Sport dazu.»

In der Schweiz eine Klasse für sich

Belohnt haben sich die in Warschau geborene Kucharczyk und der in Hausen am Albis aufgewachsene Corrodi bereits. Sie gewannen bislang sechs Schweizer-Meister-Titel, vier davon im Zehntanz, zwei in der Kategorie Standard. Zudem standen sie im Final der Weltmeisterschaft im Showdance Latein in Moskau und waren Finalisten an den International Open in China im Standardtanz. «Diese Erfolge machen einem stolz und zeigen, dass man im Leben wirklich vieles erreichen kann, wenn man es will», ist Maja Kucharczyk überzeugt. Sie bezeichnet sich als positiv, emphatisch, diszipliniert und organisiert, ihr Tanzpartner als emotional, energievoll und offen. Davide Corrodi schildert rückblickend auf die Erfolge einen besonders einprägsamen Moment.

«In China war das Stadion, vergleichbar mit dem Hallenstadion Zürich, ausverkauft. Die Stimmung und die Vibration des Tanzbodens haben mich in einen Rausch versetzt.»

Hinter der Leichtigkeit steckt eine Menge Arbeit. Bild: PD

Woher kommt die Begeisterung des Duos zum Tanzen? Maja Kucharczyk sagt: «Als Kind habe ich Judo und Tanzsportkurse besucht und mich im Alter von zehn Jahren auf das Tanzen fokussiert.» Davide Corrodi hat bei seiner Mutter Jasmin, die in der Schweizer Tanzszene bestens bekannt ist, einen J+S-Kurs besucht und war danach Feuer und Flamme. «Ich habe auch Fussball ausprobiert, doch Tanzen behagte mir am meisten», sagt er. Seine Tanzpartnerin sagt:

«Unsere gemeinsamen Trainings sind etwas Einzigartiges. Jede Einheit ist verschieden. Manchmal arbeiten wir, ohne ein Wort zu sagen, manchmal können wir mit dem Lachen nicht mehr aufhören.»

Und Davide Corrodi meint: «Das gemeinsame Erarbeiten von unserem Können über viele Stunden zusammen, erfüllt mich mit Glücksgefühlen. Ich liebe, wie wir uns Schritt für Schritt verbessern und miteinander auf ein Ziel hinarbeiten. Auf der Tanzfläche zu stehen, bereichert mein Leben.»

Ihre nächsten Ziele sind pandemiebedingt weniger geworden. Die WM in Wien im Zehntanz wurde abgesagt. Am 31. Oktober steht die WM in der Slowakei im Showdance an, am 13. November folgt der Europacup im Zehntanz.

Weitere Informationen zu Maja Kucharczyk und Davide Corrodi unter www.davide-maja.ch.